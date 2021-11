In Turkije zijn mensen snel iPhones en andere dure elektronica aan het inslaan, omdat er al maanden sprake is van enorme inflatie. Hoe zit het eigenlijk, kun je goed profiteren van een koopje en is het een goede investering? Dat hebben we voor je uitgezocht.

Je spaargeld investeren in iPhones, is dat slim?

Een iPhone is waardevast, dat staat als een paal boven water. In Turkije uit zich dat momenteel op een heel andere manier: mensen proberen massaal iPhones in te slaan, in de hoop ze over een jaar voor een veel hogere prijs te kunnen verkopen. De Turkse lira daalde het afgelopen jaar al 43 procent in waarde en de afgelopen week was er nog eens sprake van een daling van 22 procent. Een verkoper van de Apple Store in Istanbul vertelde Reuters dat mensen nu erover denken in elektronica te investeren. Toch heeft investeren in iPhones of profiteren van inflatie vaak weinig zin. Apple is in Turkije inmiddels gestopt met de verkoop van iPhones en in landen waar de inflatie al langere tijd hoog is, zijn de prijzen erop aangepast.



Het lijkt misschien aantrekkelijk: nu een dure iPhone of iPad kopen die over een tijdje veel meer waard is, omdat de Turkse munt in een duikvlucht zit. Via familie of kennissen in Turkije zou je het misschien voor elkaar kunnen krijgen, maar helaas steekt Apple er een stokje voor.

Een tipgever van iCulture schreef ons:

Ik heb vandaag toevallig daar besteld op adres van m’n neef. Mijn order is zojuist geannuleerd door Apple. Was een iPad Pro 12.9 space grey met cellular. Omgerekend €419 verschil met Nederland. Ook de websites van retailers zoals Gurgencler (Turkse APR) zijn offline.

De Turkse Apple-website is nog wel te bekijken en ook staan de iPhones nog gewoon in de online store (zoals hier), maar bestellen is niet omgelijk. Zodra je de iPhone in je winkelwagentje wilt gooien zie je de tekst dat het product niet beschikbaar is. Heb je al wel een bestelling geplaatst, dan zul je merken dat Apple je aankoop annuleert.

Je moet al connecties in het land zelf hebben om snel nog in een fysieke winkel te kopen, want dan kan de koop niet meer worden teruggedraaid op het moment dat je de winkel uit bent. Maar ook daarvoor is het ondertussen te laat. Wil je investeren in iets dat waardevast is, dan kun je misschien beter geld steken in goud of stenen.



Kortgeleden was het nog feest in Istanbul, toen de nieuwste Apple Store werd geopend.

Turkije was al niet goedkoop

Echt goedkoop is shoppen in Turkije overigens niet: het behoort samen met Brazilië en Scandinavië al langere tijd tot de landen waar de iPhone het duurst is. Voor de 128GB iPhone 13 Pro betaal je in Turkije 15.999,00 TL (€1.180,58) terwijl je in Nederland met €1.159,- goedkoper uit bent.

Profiteren van inflatie lukt niet bij Apple

Apple heeft twee manieren om te voorkomen dat je van valutakoersen kunt profiteren:

Enerzijds kunnen ze gewoon de verkoop stopzetten en lopende bestellingen blokkeren, zoals ze nu in Turkije doen.

Anderzijds houdt het bedrijf in landen met flinke inflatie al rekening met valutarisico’s.

Kijk je naar de landen met de hoogste inflatie, dan zul je zien dat de iPhone in deze landen helemaal niet zo goedkoop is.

Landen met de hoogste inflatie op jaarbasis:

Turkije: 19,89%

Brazilië: 10,67%

Rusland: 7,41%

Estland: 7,02%

Polen: 6,85%

In de eurozone is de inflatie nu op 4,1 procent en dat is het hoogste niveau sinds 2008, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat op basis van voorlopige cijfers. Sinds juli 2008 was de geldontwaarding niet meer zo hoog, met als belangrijkste oorzaak de sterke stijging van de energieprijzen. Bedrijven hebben bovendien last van hogere prijzen voor voedsel en grondstoffen als hout, staal en cement. Die prijsstijgingen rekenen fabrikanten steeds vaker door aan de klant.

Apple doet dat ook, al is er in de eurolanden nog geen sprake van hogere iPhone-prijzen. Het is echter goed mogelijk dat volgend jaar de prijzen wel iets omhoog gaan. Om rekening te houden met valutaschommelingen hanteert Apple in landen buiten de VS altijd een wat hogere marge. Dit is dan ook één van de redenen (samen met de salestax) waarom iPhones buiten de VS altijd wat duurder zijn dan in eigen land.

Als je terugrekent naar prijzen zonder BTW/tax blijkt dat Apple de afgelopen jaren in Europa een toeslag van zo’n 7% tot 13% toepaste. En als de dollar veel waard is, is ook het prijsverschil bij Apple groter. Profiteren van valutaverschillen heeft dus weinig zin, omdat Apple toch al een flinke marge voor valutawisselingen hanteert. Alleen in de VS heb je er weinig mee te maken.