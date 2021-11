iCulture Vandaag: dit was donderdag 25 november 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op donderdag 25 november 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

We zijn fan van Aqara en dat blijkt ook wel uit onze Aqara G3-review: deze beveiligingscamera met HomeKit bevat zoveel opties dat je niet weet waar je moet beginnen. We vertellen je ook hoe stickers in WhatsApp werken en hoe je bij een gestolen toestel Apple Pay kunt blokkeren. Dat en nog veel meer in deze iCulture Vandaag!



Tips en uitleg

Deals

Accessoires en devices

Apps

We gaan fietsen met Google Maps, want Google weet vaak de snelste weg… maar stuurt je ook wel eens de verkeerde kant op.

​

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Tasks: Reminders & To-Do List (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 14.0+) - Slimme lijsten en complexe zoekopdrachten gebruiken. Bovendien kun je nu je projecten sorteren in folders.

, iOS 14.0+) - Slimme lijsten en complexe zoekopdrachten gebruiken. Bovendien kun je nu je projecten sorteren in folders. Albert Heijn supermarkt (gratis, iPhone/iPad, iOS 12.0+) - Digitale kassabon verbeterd en bij vragen kun je nu gemakkelijk contact opnemen met de winkel.

​ Hue Widgets (€0,99, iPhone, iOS 14.0+) - In Hue Widgets kies je nu een kleur voor elke tegel bij het configureren van je widgets. Ziet er mooier uit op je beginscherm. ​