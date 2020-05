NextVR overgenomen door Apple

NextVR is overgenomen door Apple. In april gingen er al geluiden dat Apple het bedrijf mogelijk voor rond de 100 miljoen dollar had gekocht. Nu heeft NextVR de website offline gehaald en "slaat een nieuwe richting in".

Overname NextVR

NextVR is niet actief meer nu het bedrijf is overgenomen. Of dat Apple is? Het bedrijf heeft inmiddels bevestigd. Apple heeft ambitieuze plannen op het gebied van augmented reality en de toekomstige AR-gerichte bril of headset. Daarvoor is ARKit ontwikkeld, maar dat bestaat volledig uit software. Wat nog ontbreekt is de benodigde hardware en mogelijk kan NextVR daarbij helpen. Het bedrijf uit Californië maakt virtual reality-headsets en is al een decennium bezig met VR in combinatie met sport en entertainment.



Het bedrijf werkt onder andere samen met Fox Sports en de NBA en met evenementen zoals Wimbledon.

De boodschap op de website van NextVR luidt:

NextVR is Heading in a New Direction. Thank you to our partners and fans around the world for the role you played in building this awesome platform for sports, music and entertainment experiences in Virtual Reality.

Voorheen bood NextVR virtual reality-ervaringen voor live-evenementen. Het maakte gebruik van headsets van Oculus, HTC, Microsoft, Lenovo en Playstation. Voor Apple is niet alleen de ervaring met VR interessant, maar ook de enorme stapel aan patenten voor videostreams. NextVR gebruikt deze technologie om muziek- en sportevenementen in hoge kwaliteit te streamen naar headsets. Het bedrijf heeft 40 patenten in totaal.

Vorig jaar ging het minder goed met NextVR. Het bedrijf moest 40% van het personeel ontslaan en slaagde er niet in om extra financiering op te halen. Dit kan de reden zijn om de tent nu maar te gaan verkopen. NextVR zou wel eens verkeerd hebben gegokt door zich vooral op virtual reality te richten, terwijl bedrijven als Apple veel meer zien in augmented reality.

Apple zou $100 miljoen hebben betaald voor de overname en zou de transactie hebben verhuld door een tussenpersoon in te schakelen. Verder zou Apple bijna alle engineers die met productontwikkeling bezig zijn in dienst hebben genomen. Medewerkers kregen al het verzoek om te gaan verhuizen van San Diego naar de omgeving van Cupertino.