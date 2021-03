Weekend-kijktips: Biggie, Raya en de Laatste Draak en meer

We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Raya en de Laatste Draak (Disney VIP)

Te zien bij: Disney+

Disney+ heeft weer een speciale VIP-film waar je voor zult moeten betalen. Pak de popcorn klaar, ga met het hele gezin bij elkaar zitten en reken €21,99 af om te kunnen kijken. Ook als je abonnee van Disney+ bent. Vanaf 4 juni komt de film gratis beschikbaar, maar tot die tijd zul je moeten betalen. Het gaat om een langverwachte film die al goede recensies heeft gekregen.

Raya en de Laatste Draak speelt zich af in de fantasiewereld van Kumandra, waar mensen en draken in harmonie leefden. Toen een boze kracht het het land bedreigde offerden de draken zichzelf op om de mensheid te redden. Inmiddels zijn we 500 jaar verder en is het kwaad teruggekeerd. Een eenzame strijder, Raya, moet de legendarische laatste draak opsporen en het land redden, terwijl ondertussen de verdeelheid onder het volk opgelost moet worden. Kijk je de originele Engelstalige versie, dan krijg je de stemmen van Kelly Marie Tran als krijger Raya en Awkwafina als draakje Sisu te horen.

Black Narcissus (S01)

Te zien bij: Disney+

Dramatische miniserie uit eind 2020. Het volledige seizoen is online te zien. Black Narcissus is gebaseerd op de roman van Rumer Godden en speelt zich af in 1934 bij de Himalaya. Wanneer de jonge nonnen van St. Faith daar een missie proberen op te zetten, worden verboden verlangens aangewakkerd die kunnen leiden tot een verschrikkelijke tragedie. De missie wordt geleid door de ambitieuze jonge non Clodagh, tijdens de laatste jaren van de Britse overheersing in India. De spookachtige sfeer in het paleis van Mopu draagt bij aan de sfeer.

The Resident (S01 + S02)

Te zien bij: Disney+

Vorige keer schreven we over de terugkeer van Scrubs op streamingdiensten, nu hebben fans van ziekenhuisseries alweer geluk. Er zijn twee seizoenen van de serie The Resident toegevoegd. Deze serie is heel wat recenter (uit 2018) en draait om Conrad Hawkins, de charmante en arrogante arts van het Chastain Park Memorial Hospital. Conrad behandelt zijn patiënten het liefst op een onconventionele manier. Hij probeert de idealistische eerstejaars Devon Pravish duidelijk te maken dat een ziekenhuis ook maar een bedrijf is en dat artsen ook wel eens fouten maken.

Biggie: I Got a Story to Tell

Te zien bij: Netflix

Deze documentaire, met zeldzame beelden en diepgaande interviews, is een ode aan het leven van The Notorious B.I.G., die het van dealer tot rapkoning schopte.

The New Pope (S01)

Te zien bij: Netflix

Paus Pius XIII ligt in een coma. Staatssecretaris Voiella heeft het voor elkaar gekregen dat Sir John Brannox tot paus wordt gekozen en Brannox gaat verder door het leven als paus John Paul III. Het is een allesbehalve makkelijke opgave om Puis XIII op te volgen. Hoewel John Paul III de perfecte paus lijkt te zijn, heeft hij geheimen en is hij kwetsbaar. Ondertussen ligt de kerk zwaar onder vuur vanwege de schandalen.

Pacific Rim: The Black (S01)

Te zien bij: Netflix

Een gevierde oorlogsheld is verslagen. Nu gaat een eeuwenoude orde van krijgers de strijd aan tegen machtige indringers. Het lot van de mensheid staat op het spel.

Coming 2 America

Te zien bij: Amazon Prime Video

In het weelderige en koninklijke land Zamunda maken de pasgekroonde koning Akeem (Eddie Murphy) en zijn vertrouwde vertrouwelinge Semmi (Arsenio Hall) aan een gloednieuw hilarisch avontuur mee. Een avontuur waarbij zij over de hele wereld reizen, van hun grote Afrikaanse land naar de stad Queens in New York – waar het allemaal begon.

Hotel Mumbai

Te zien bij: Film1

November 2008. Een groep zwaar bewapende Pakistaanse terroristen opent de aanval op het wereldberoemde Taj Mahal Palace Hotel in India. Gedurende 68 uur zitten honderden mensen gevangen in het hotel en vechten ze voor hun leven als blijkt dat de commando’s te ver weg zijn om op korte termijn te helpen. De plaatselijke politie grijpt in en het hotelpersoneel stelt zelfs in deze verschrikkelijke omstandigheden de veiligheid van hun gasten voorop.

Temptation Island USA (S03)

Te zien bij: Videoland

Amerikaanse realityshow waarin vier stellen de ultieme relatietest aangaan. Zij zullen, gescheiden van hun partner, omringd worden door bloedmooie vrijgezellen. Welke relaties houden stand en welke relaties sneuvelen?

Miss Sloane

Te zien bij: Pathé Thuis

Reis terug in de tijd naar het hof van koning Arthur in deze legendarische sage vol tovenaars, ridders, draken… en Scooby-Doo! Een boosaardige heks probeert de macht over te nemen in Camelot. Koning Arthur heeft dan ook de hulp nodig van onze favoriete superspeurders om zijn troon veilig te stellen. Maar maken ze de boel niet royaal erger met hun verwoede pogingen?