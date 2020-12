Weekend-kijktips: The Ripper, The Mule, Wolverine en meer

We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.





Binnenkort op Apple TV+: Samuel L. Jackson in The Last Days of Ptolemy Grey

Samuel L Jackson was eerder al te zien in de film The Banker. Over een paar weken keert hij terug bij Apple TV+ in een serie genaamd ‘The Last Days of Ptolemy Grey’. Dit is een korte serie van zes afleveringen. Het volgt het verhaal van Grey, een 91-jaar oude man die zijn geheugen tijdelijk terugkrijgt en dit gebruikt om de dood van zijn neef op te lossen. Het is gebaseerd op het gelijknamige boek van Walter Mosley. Die zal het boek eigenhandig aanpassen voor de tv-serie. Jackson, die zelf nog lang niet 91 is, speelt de rol van de 91-jarige Ptolemy Grey.

The Ripper

Te zien bij: Netflix

Eind jaren 70 heeft de Britse politie geen idee wie de seriemoordenaar is die wereldwijd bekendstaat als de Yorkshire Ripper, om over een arrestatie nog maar te zwijgen.

The Mule

Te zien bij: Netflix

Earl Stone is een alleenstaande man van in de tachtig zonder een cent te makken. Op het moment dat zijn bedrijf gedwongen wordt verkocht, krijgt hij een baan aangeboden waarbij hij alleen maar auto hoeft te rijden. Dat lijkt simpel, maar wat Earl niet weet, is dat hij heeft getekend als drugskoerier voor een Mexicaans kartel. Hij doet het goed, zo goed zelfs dat zijn vracht steeds wordt uitgebreid en hij een handler krijgt toegewezen. Maar de handler is niet de enige die Earl in de gaten houdt; de gedreven Colin Bates, agent bij de DEA, heeft de mysterieuze nieuwe drugskoerier ook in het vizier.

Wolverine (S01)

Te zien bij: Netflix

Logan, ook bekend als de mutant Wolverine van de X-Men, is op zoek naar de liefde van zijn leven, van wie de criminele vader een gearrangeerd huwelijk voor haar plant.

The Grand Tour (S04)

Te zien bij: Amazon Prime Video

Het onverschrokken trio is voor hun nieuwste avontuur weer terug op vier wielen. Gewapend met sportauto’s denken Richard, James en Jeremy dat ze een comfortabel ritje tegemoet gaan als ze aankomen op het exotische eiland Réunion en op ‘s werelds duurste stuk asfalt racen. Maar een bizarre uitdaging brengt ze naar Madagascar, waar ze moeten afrekenen met ‘s werelds slechtste weg.

The Expanse (S05)

Te zien bij: Amazon Prime Video

Over 200 jaar is een vermiste persoon de schakel tussen een rechercheur in de asteroïdegordel, de kapitein van een ijsschip en een diplomaat die een oorlog wil voorkomen.

Temple (S01)

Te zien bij: Videoland

In een doolhof van verlaten diensttunnels onder Temple Underground Station runt de zeer gerespecteerde chirurg Daniel Milton een illegale medische kliniek die criminelen en andere wanhopige patiënten behandelt die geen hulp kunnen of willen zoeken bij reguliere medische voorzieningen. Daniel zet de kliniek op om een geneesmiddel te vinden voor zijn vrouw, Beth, die aan een terminale ziekte lijdt. Lee, een medewerker van Temple Station, en Anna (Carice van Houten), een medisch onderzoeker, helpen hem de kliniek te runnen. Een serie vol geheimhouding, uitstapjes en vertrouwenskwesties.

Babyteeth

Te zien bij: Pathé Thuis

Henry en Anna’s grootste nachtmerrie wordt werkelijkheid wanneer hun 16-jarige dochter ernstig ziek blijkt. Wanneer Milla en de rebelse Moses elkaar bij toeval ontmoeten, ontstaat er direct een bijzondere band tussen de twee tegenpolen. Haar ouders zijn in shock door de komst van Milla’s nieuwe vriendje, maar gooien alle pedagogische strategieën overboord om hun dochter gelukkig te zien.