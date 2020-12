Apple A14 krachtiger dan Snapdragon 888

Er zijn situaties waarbij het gras aan de andere kant groener lijkt. Maar als het om Apple’s chipfabricage gaat is er bij de buren sprake van een dorre vlakte. De Qualcomm Snapdragon 888 die in de Android-toptoestellen van 2021 gebruikt zal worden, presteert minder goed dan de A13 uit de iPhone 11-serie en de A14 in de iPhone 12-serie. De onafhankelijke techsite AnandTech vergeleek de benchmarks en concludeert dat de iPhone duidelijk wint in de Geekbench 5- en GFXBench-tests.



De Snapdragon 888 haalde een singlecore-score van 1.135 en een multicore-score van 3.794, terwijl de iPhone 12 Pro op dezelfde test een score van respectievelijk 1.603 en 4.187 haalde. Ook grafisch presteert Apple erg goed: in de GFXBench-test haalde de iPhone 12 Pro een score van 102 (frames per seconde) terwijl een concurrerend Samsung-toestel maar 86 scoorde. AnandTech vraagt zich af hoe de performance over een langere periode is. Mogelijk kan Qualcomm dan toch nog punten scoren. Wat piekbelasting betreft wint Apple, maar mogelijk kunnen de Qualcomm-chips een langere belasting doorstaan, zonder de performance terug te hoeven schroeven.

Toch is er goed nieuws voor de Android-gebruikers: in vergelijking met de Android-toestellen uit 2020 gaan ze er flink op vooruit. De Qualcomm 888 maakt de grootste sprong in performance ooit. De CPU-prestaties gaan er 25% op vooruit en de GPU-prestaties 35%. Als iPhone-gebruikers zijn we dergelijke performance-sprongen wel gewend. De benchmarks zijn beschikbaar gesteld door Qualcomm en niet door een onafhankelijk testlab gemeten, maar AnandTech verwacht dat ze realistisch zijn.