We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

In de rubriek Weekend-kijktips besteden we aandacht aan het nieuwe aanbod van de Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben van alles te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Apple TV+

The Pigeon Tunnel

The Pigeon Tunnel is een nieuwe documentaire op Apple TV+, gemaakt door de veelgeprezen documentairemaker Errol Morris. Ontdek interessante feiten over het leven en de carrière van de voormalige Britse spion David Cornwell, die later beter bekend werd als spionageromanschrijver John le Carré. The Pigeon Tunnel is gebaseerd op Le Carré’s eigen bestseller met dezelfde naam en beslaat zes decennia. Het bevat ook het laatste interview dat de auteur gaf voor zijn dood in 2020. Essentieel kijkvoer voor fans van John le Carré.

Disney+

Once Upon a Studio

Te zien bij: Disney+

Disney bestaat 100 jaar en heeft een kort animatiefilmpje gemaakt waarin alle bekende personages uit diverse animatiefilms samen komen voor een groepsportret. Een feest van herkenning voor elke Disney-fan.

Coleen Rooney: The Real Wagatha Story (seizoen 1)

Te zien bij: Disney+

Het was het socialmediaschandaal dat het land in z’n greep hield en tot een rechtszaak leidde: de privéstories op Instagram van de Britse celebrity Coleen Rooney over haar en haar gezin worden zonder haar medeweten verkocht aan een krant, maar Coleen zet zich tot het uiterste in om de dader te vinden.

The Paloni Show! Halloween Special!

Te zien bij: Disney+

Leroy, Reggie en Ceruce Paloni krijgen de kans van hun leven om de presentatoren te zijn van een onvergetelijke halloweenspecial vol korte griezelfilmpjes van een groep aanstormende animatoren. Gecreëerd door Justin Roiland.

Netflix

Bodies

Te zien bij: Netflix

Misschien had je het nog niet gemerkt, maar Netflix zit weer in een opgaande spiraal. Dankzij nieuwe content rondom David Beckham en Edgar Allen Poe zijn de kijkcijfers in oktober weer flink omhoog gegaan. De nieuwste thrillerserie Bodies kan daar nog behoorlijk aan gaan bijdragen. Bodies is een door Paul Tomalin geregisseerde achtdelige serie, gebaseerd op de stripboeken van Si Spencer. Alleen de tagline is al geweldig: “Vier detectives. Vier tijdlijnen. Eén lichaam.” Het verhaal volgt vier Londense rechercheurs, verspreid over vier verschillende tijdsperioden, terwijl ze een moord onderzoeken met hetzelfde slachtoffer (je leest het goed: hetzelfde slachtoffer). De cast bestaat onder andere uit Stephen Graham en Kyle Soller.

Old Dads

Te zien bij: Netflix

Een knorrige vader van middelbare leeftijd en zijn twee beste vrienden zijn een beetje verdwaald in een veranderende wereld vol millennial-CEO’s en machtige voorschooldirecteuren.

Crypto Boy

Te zien bij: Netflix

Na een ruzie met zijn vader valt Amir voor de aantrekkingskracht van crypto en financiële onafhankelijkheid, maar beloften van een ondernemer lijken te mooi om waar te zijn.

Elite (seizoen 7)

Te zien bij: Netflix

Als drie arbeiderskinderen zich inschrijven bij een exclusieve privéschool in Spanje, leidt de confrontatie tussen de arme en rijke studenten tot een moord.

HBO Max

Navajo Police: Class 57

Te zien bij: HBO Max

Recente films over de inheemse Amerikaanse cultuur richten zich vooral op de moeizame relatie tussen de inheemse Amerikanen en de Amerikaanse overheid, maar Navajo Police: Class 57 biedt een ander perspectief. Deze driedelige serie geeft een ongekend inzicht in de politieacademie van de Navajo Nation. We zien hoe verschillende jonge cadetten zich ontwikkelen van onbevangen stagiairs tot volwaardige reservaatofficieren. Een uniek onderwerp voor een documentaire!

The Insurrectionist Next Door

Te zien bij: HBO Max

In haar 15e HBO-documentaire richt Alexandra Pelosi haar camera op een aantal mensen die op 6 januari 2021 het Amerikaanse Capitool bestormden. In een reeks openhartige interviews die de afgelopen twee jaar zijn afgenomen, praat Pelosi met verschillende personen die worden beschuldigd van misdaden voor hun deelname aan de ongekende gebeurtenissen van die dag. Pelosi was op 6 januari in het Capitool en was getuige van de gebeurtenissen. Ze spreekt met mensen die erbij waren, in de hoop open en ongefilterde gesprekken te voeren over wat hen vanuit het hele land naar Washington D.C. heeft gebracht en hoe hun opvattingen al dan niet zijn veranderd sinds die noodlottige dag. Pelosi streeft, zonder uitdagende onderwerpen uit de weg te gaan, naar een beter begrip van culturele en politieke opvattingen die het land hebben gepolariseerd. Ondanks de politieke verdeeldheid resulteert dit in een verrassend openhartige reeks gesprekken.

Rick and Morty (seizoen 7 – aflevering 1)

Te zien bij: HBO Max

Rick is een psychisch instabiele maar talentvolle wetenschapper die recent de banden met zijn familie heeft aangehaald. Hij beleeft met zijn kleinzoon Morty doldwaze avonturen. Dit zevende seizoen is bijzonder, omdat bedenker en stemacteur Justin Roiland het veld moest ruimen na beschuldigingen van huiselijk geweld. Adult Swim besloot daarom zonder hem verder te gaan. De twee hoofdpersonages zijn nu voorzien van nieuwe stemmen, maar die klinken precies hetzelfde. Je zult als kijker daarom weinig merken van het gerommel achter de schermen.

Amazon Prime Video

Upload (seizoen 3)

Te zien bij: Amazon Prime Video

Upload, de onconventionele en ietwat ondergewaardeerde comedyserie op Prime Video, gaat dit weekend verder met zijn derde seizoen. In de nieuwe afleveringen worstelt hoofdrolspeler Nathan, met het feit dat hij terug is in de realiteit. Hij keerde succesvol terug naar het land van de levenden. Maar hoe zal het Nathan vergaan in dezelfde dimensie als zijn oude liefde Nora? De trailer van Upload seizoen 3 wekt de indruk dat het antwoord niet al te positief is.

Bosch: Legacy (seizoen 2)

Te zien bij: Amazon Prime Video

Spin-off van de eerdere zeven seizoenen durende Bosch-serie. Titus Welliver’s Harry Bosch hervat de zoektocht naar zijn vermiste dochter Maddie. Deze keer worden Bosch en zijn partner Chandler echter achtervolgd door de FBI. De eerste vier afleveringen van Bosch: Legacy seizoen 2 zijn nu beschikbaar om te streamen bij Amazon. De resterende zes afleveringen worden elke vrijdag per twee stuks uitgezonden tot en met 10 november.

SkyShowtime

The Super Mario Bros. Movie

Te zien bij: SkyShowtime

Vanaf zaterdag is de animatiefilm The Super Mario Bros. Movie bij SkyShowtime te zien, een film gebaseerd op de populaire Nintendo-games. Je volgt de broers Mario en Luigi, die de magische wereld van Mushroom Kingdom worden ingezogen. Vermakelijk voor jong en oud.

If You Were the Last

Te zien bij: SkyShowtime

Deze nieuwe sci-fi romcom werd afgelopen maart positief ontvangen op het SXSW-festival. Vanaf dit weekend is het ook te zien op SkyShowtime. In het regiedebuut van Kristian Mercado zien we Anthony Mackie en Zoë Chao in de hoofdrollen als Adam en Jane. Dit zijn twee astronauten die, nadat ze gestrand zijn op een verlaten ruimteschip, moeten beslissen of hun vriendschap iets meer moet worden. Klinkt bekend, maar de interstellaire twist en de twee charismatische hoofdrolspelers zorgen toch voor een vermakelijk verhaal.

The Magic Flute

Te zien bij: SkyShowtime

De zeventienjarige Tim wordt naar de Oostenrijkse Alpen gestuurd om zangles te krijgen op de legendarische Mozart kostschool. Daar ontdekt hij een eeuwenoude vergeten doorgang naar de fantastische wereld van Mozarts “The Magic Flute”.

Videoland

De Biecht van Joran (seizoen 1 – aflevering 1 en 2)

Te zien bij: Videoland

John van den Heuvel onderzoekt het waarheidsgehalte van een uniek dagboek van Joran van der Sloot en sprak hem uitgebreid vanuit de gevangenis. Wat is waar van Joran’s biecht?

De Hiphopmoord

Te zien bij: Videoland

Torhout, 15 juli 2011. Wat een zwoele zomerse feestnacht moest worden, werd een gruwelijk bloedbad. De Oostendse beruchte hiphopbende RAW13 zorgde al een tijdje voor problemen in het uitgaansleven. Vier mannen gingen op de bewuste avond cafégangers te lijf met machetes en andere wapens. Een reconstructie van de fatale avond. Wat dreef de daders om zo ver te gaan? En zitten ze nog achter slot en grendel?

Pathé Thuis

Larry Flynt for President

Te zien bij: Pathé Thuis

Nog niet eerder vertoonde beelden uit 1983 tonen de onwaarschijnlijke presidentiële campagne van Larry Flynt, uitgever van het controversiële tijdschrift Hustler. Dit doet hij nadat hij door een moordaanslag gedeeltelijk verlamd raakt.

L’Envol

Te zien bij: Pathé Thuis

Opgevoed door haar vader, een oorlogsveteraan en weduwnaar, probeert Juliette in het Frankrijk van begin 1900 haar eigen weg in het leven te vinden.