Nieuw op Apple TV+: Foundation

Foundation is mooi, overdadig en saai, aldus de eerste recensies van de langverwachte verfilming van Isaac Asimov’s werk. Het ziet er visueel prachtig uit en de manier waarop het verhaal wordt verteld is briljant. Dat mag ook wel voor deze extreem dure science fiction-serie op Apple TV+. De boeken van Isaac Asimov zijn klassiekers en zijn ‘niet te verfilmen’ vanwege de enorme breedte van de ideeën. Maar toch is nu een poging gedaan door David S. Goyer, die we kennen van de Dark Knight-films. De Britse krant The Telegraph vindt dat het er zo mooi uitziet dat je meteen een impulsaankoop doet om een OLED-tv in huis te halen. Maar al die mooimakerij leidt je af van de ingewikkelde verhaallijn. Ook bij andere reviewers, zoals The Hollywood Reporter, Variety en de New York Times zijn de reacties gemengd. Het is ambitieus, maar je blijft toch ook zitten met een onbestemd gevoel.

Foundation begint als een 10-delige serie en om al het materiaal te verfilmen zijn er zo’n 7 seizoenen nodig. Maar daar heeft Apple zich nog niet aan gecommitteerd. De eerste twee afleveringen zijn nu te kijken en de overige acht komen wekelijks vanaf 1 oktober.

Private Practice

Let op: vanaf woensdag 29 september. In deze spin-off van Grey’s Anatomy zien we Kate Walsh als dr. Addison Montgomery. Ze is verhuisd naar Los Angeles om daar in het luxe Seaside Health & Wellness Center te gaan werken. Alle seizoenen van de serie zijn nu te zien op Disney+, zodat je meer dan 100 afleveringen voor de boeg hebt. De serie liep van 2007 tot 2013 en oogt misschien wat gedateerd. Dr. Addison Montgomery maakte haar debuut in het eerste seizoen van Grey’s Anatomy en staat nu centraal in deze serie, met Audra McDonald als haar beste vriendin Naomi Bennett en gastrollen van Tim Daly, Amy Brenneman en Paul Adelstein.

Out of Death

Een film met Bruce Willis. Wanneer de rouwende Shannon Mathers het as van haar vroegtijdig overleden vader uitstrooit in het bos, is ze getuige van een politieagent die een ongewapende man neerschiet en vermoordt. Ze legt alles vast met haar telefoon voordat ze ontdekt wordt. Ze vlucht vervolgens de bossen in en weet ternauwernood aan de moorddadige agent te ontsnappen. Als ze de gepensioneerde politieagent Jack Harris tegenkomt, vraagt ze hem om hulp.

Braqueurs: La Série (S01)

Meesterdief Mehdi wil zijn familie beschermen tegen een machtige drugsbaron en belandt met zijn team bedreven overvallers in een wrede en dodelijke territoriumstrijd.

Vendetta: Truth, Lies & The Mafia

Sicilië heeft een dappere ‘antimaffia’-coalitie. Maar wat als degenen die de georganiseerde misdaad proberen te ontmantelen, zelf van misdaden worden beschuldigd? Italiaanse documentaireserie over de bestrijders van de georganiseerde misdaad.

The Starling

Komische dramafilm met Melissa McCarthy in de hoofdrol. Een vrouw raakt na een vreselijke tragedie geobsedeerd door een vogel in haar tuin.

Midnight Mass (S01)

Psychologische horrorserie. Riley Flynn heeft vier jaar celstraf achter de rug en besluit het rustiger aan te pakken. Hij verhuist van Chicago naar het ouderlijk huis op het rustige eilandje Crockett Island, vlak voor de Amerikaanse oostkust. Er gebeurt weinig, totdat een mysterieuze priester het leven van eilandbewoners in rep en roer brengt.

Britney vs Spears

Let op, pas vanaf 28 september te zien bij Netflix. Eerder was al de documentaire ‘Framing Britney Spears’ te zien en nu volgt er een tweede documentaire over hoe Britney onder het curatorschap van haar vader uit probeert te komen. Geregisseerd door Erin Lee Carr, die we kennen van How To Fix a Drug Scandal en Dirty Money. Britney zelf zou niet zo gechamreerd zijn van deze nieuwe documentaire, zo meldt The New York Post.

In de maanden na de première van Framing Britney Spears kwam de zangeres weer veel in het nieuws. Netflix speelt erop in met een nieuwe documentaire, maar beweert dat er achter de schermen al jaren aan gewerkt werd. Voor de rechter heeft de 39-jarige zangeres verklaard dat er al jaren misbruik wordt gemaakt van de curatele-situatie. Regisseur Erin Lee Carr en journalist Jenny Eliscu proberen aan de hand van interviews en onlangs openbaar gemaakte documenten te ontrafelen hoe het zover heeft kunnen komen.

Cash Truck

Wanneer H (Jason Statham) aan de slag gaat bij een geldtransportbedrijf, dat verantwoordelijk is voor het wekelijks vervoeren van honderden miljoenen dollars, heeft hier net een dodelijke roofoverval plaatsgevonden. De crew bekijkt de mysterieuze H met argwaan: is hij een undercover politieagent, een oorlogsheld of een crimineel meesterbrein?

Goliath (S04)

Eens een gerespecteerd advocaat, is Billy McBride nu opgebrand en aan lager wal, waardoor hij meer tijd in een bar doorbrengt dan in een rechtszaal. Wanneer hij met tegenzin toch instemt met het vervolgen van een onrechtmatige doodszaak tegen de grootste klant van Cooperman & McBride, het enorme advocatenkantoor dat hij hielp creëren, ontdekken Billy en zijn ragtag-team een enorme en dodelijke samenzwering, waardoor ze in een levend- of doodsproces komen tegenover de ultieme Goliath.

De Dirigent

Antonia Brico is als kind met haar ouders geëmigreerd naar Amerika. Ze droomt ervan om dirigent te worden, maar die ambitie wordt door niemand serieus genomen want in die tijd zijn er geen vrouwelijke dirigenten.

Tom & Jerry: The Movie

Dit is premium content. Het vuur tussen de twee geanimeerde aartsrivalen Tom en Jerry wordt weer aangewakkerd wanneer Jerry zijn intrek neemt in het duurste hotel van New York waar net ‘de bruiloft van de eeuw’ plaatsvindt. De wanhopige bruiloftsplanner is gedwongen om Tom in te huren om van Jerry af te komen. Het daaropvolgende gevecht tussen kat en muis dreigt niet alleen haar carrière te verwoesten, maar ook de bruiloft en mogelijk ook het hotel zelf!