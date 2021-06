We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw op Apple TV+: Fathom

Documentaire over de manier waarop walvissen met elkaar communiceren. Twee biologen, dr. Michelle Fournet en dr. Ellen Garland doen onderzoek om de kolossale dieren beter te kunnen begrijpen.

Nieuw op Apple TV+: Who Are You, Charlie Brown?

Documentaire over het leven van Charles Schulz, de bedenker van Snoopy. De geschiedenis van 70 jaar Peanuts, verteld in minder dan een uur. Voor fans van Charlie Brown en zijn vrienden is dit één grote trip down memory lane. Eerder bracht Apple al meer Snoopy-content op de buis en met deze documentaire komen we eindelijk iets meer te weten over de maker, cartoonist Charles M. Schultz. Er is allerlei archiefmateriaal te zien van Charles ‘Sparky’ Schultz, waarin hij zijn karakters en werkwijze bespreekt. Ook is er een lang fragment over zijn overlijden en zijn beslissing om met Snoopy te stoppen. We zien zijn weduwe Jean en krijgen te horen wat bekende sterren zoals Drew Barrymore, Ira Glass, Paul Feig, Al Roker, Billie Jean King en Kevin Smith met Snoopy hebben.

Vind je dit soort documentaires leuk, dan kun je op Apple TV+ ook naar ‘Dear’ kijken.

Nieuw op Apple TV+: Central Park S02

De muzikale animatieserie over een een gezin dat in Central Park woont. Owen is beheerder van het park en samen met zijn vrouw Paige en hun twee kinderen Molly en Cole maken ze allerlei avonturen mee. Van de bedenker van Bob’s Burgers.

Pride

Te zien bij: Disney+

Een 6-delige documentaire in verband met de Pride-maand. We zien hoe door de jaren heen strijd voor gelijke LGBTQ+ rechten is gevoerd vanaf de jaren vijftig.

Wolfgang

Te zien bij: Disney+

Documentaire over de carrière van chefkok Wolfgang Puck. Na een moeilijke jeugd in Oostenrijk groeide hij uit tot een beroemdheid, vooral in de VS. De regisseur kennen we al van Chef’s Table en Jiro Dreams of Sushi, dus dat belooft wat.

The Mysterious Benedict Society

Te zien bij: Disney+

Avonturenserie, gebaseerd op de kinderboeken van Trenton Lee Stewart. De serie gaat over een groep weeskinderen, die een ramp moeten voorkomen. Met onder andere een dubbelrol van Tony Hale.

Raising Hope S02-S04

Te zien bij: Disney+

Sitcom van de maker van My Name Is Earl. De serie gaat over een twintiger die plotseling moet zorgen voor een baby. De laatste drie seizoenen zijn nu bij Disney+ te zien, met o.a. Martha Plimpton als moeder.

Sex/Life (S01)

Te zien bij: Netflix

Het wilde seksuele verleden van een vrouw botst met het heden, waarin ze een getrouwde moeder is, als de bad boy-ex over wie ze nog fantaseert, terugkeert in haar leven.

Ray (S01)

Te zien bij: Netflix

Van een satire tot een psychologische thriller. In deze serie zijn vier korte verhalen van de gevierde auteur en scriptschrijver Satyajit Ray bewerkt voor het scherm.

Too Hot To Handle (S01)

Te zien bij: Netflix

Knappe vrijgezellen ontmoeten elkaar aan de oevers van het paradijs. Maar om de ​​hoofdprijs van 100.000 dollar te winnen, zullen ze seks moeten opgeven.

Power (S01)

Te zien bij: Amazon Prime Video

Uitvoerend producent Curtis “50 Cent” Jackson presenteert “Power,” een misdaaddrama over een nachtclubeigenaar die tevens de spil van een lucratief drugsimperium is.

Mary J. Blige’s My Life

Te zien bij: Amazon Prime Video

In de documentaire Mary J. Blige’s My Life van Oscar-winnaar filmmaker Vanessa Roth onthult de zangeres, producer en actrice haar demonen en zegeningen die haar inspireerden tot de LP en die haar van de hartverscheurende realiteit in de New Yorkse woonwijken naar het internationale sterrendom brachten. Ondertussen viert ze de 25e verjaardag van haar meest invloedrijke werk door het album voor de eerste keer live uit te voeren.

De Bachelor (S01)

Te zien bij: Videoland

DJ Tony Junior is na een roerig liefdesleven klaar om de ware liefde te vinden. Twintig vrijgezelle vrouwen liggen aan zijn voeten in het mooie Kroatië. Een sprookje met een lach en een traan.

Cruella

Te zien bij: Pathé Thuis

Ook tegen betaling te zien bij Disney+. Londen in de jaren zeventig. De jonge oplichtster Estella, een slimme en creatieve jongedame, is vastbesloten om bekend te worden met haar modeontwerpen. Op een dag wordt Estella’s talent ontdekt door Barones von Hellman, een verwoestend chique en angstaanjagend haute modelegende. Maar hun relatie zet bepaalde zaken en onthullingen in gang en zal er uiteindelijk voor zorgen dat Estella haar slechte kant omarmt en de modieuze en wraakzuchtige Cruella wordt.