Er zijn heel wat sporthorloges die een brede sportieve insteek hebben, maar deze nieuwe Polar-horloges zijn echt bedoeld voor hardlopers. Die doelgroep groeit snel, omdat tijdens de pandemie steeds meer mensen de sportschoenen zijn gaan aantrekken. Met de Polar Pacer krijg je persoonlijke begeleiding en ondersteuning, vanaf de eerste kilometer tot de marathon. Eerder gebruikte Polar de naam ‘Pacer’ al voor een hartslagmeter voor hardlopers en nu is het een serie hardloophorloges. Je kunt hiermee tot 35 uur trainen, dus zelfs een ultraloper kan er mee op pad. Deze gebruiksduur geldt als GPS en de hartslagmeting beide zijn ingeschakeld. Doe je niet actief aan sporten, dan gaat het horloge meerdere dagen mee.



Polar Pacer Pro voor ervaren hardlopers

Eerdere Polar-sporthorloges waren nog wel eens fors, maar ook daar iets aan gedaan. De Pacer Pro is compacter en is prettig te dragen. De ergonomische knoppen geven extra grip en zijn bij elke weerssituatie te bedienen. De voorkant is beschermd met Gorilla Glass 3.0 van Corning, voor extra duurzaamheid. Ook is het scherm onder alle weersomstandigheden goed af te lezen. Door op de vermogenscurve op het scherm te letten kun je de inspanning voor elk segment goed volgen en op de juiste intensiteit lopen. Vind je het standaard meegeleverde bandje niet mooi, dan kun je deze vervangen door een standaard 20 mm polsbandje.

De Polar Pacer Pro is per direct verkrijgbaar voor €299,90 in de kleuren Carbon Gray, Snow White, Midnight Blue en Autumn Maroon. De kleur Aurora Green komt later dit jaar beschikbaar.

Polar Pacer voor beginnende hardlopers

Wie nog niet zo gegrepen is door het hardloopvirus, maar wel wil beginnen is er de ‘gewone’ Polar Pacer. Deze heeft ook Gorilla Glass 3.0 en knoppen met extra grip, maar biedt meer begeleiding. Zo kun je beginnen met een wandeltest om je conditie in te schatten. Dit houdt in dat je 15 minuten gaat wandelen op een vlakke ondergrond. Vervolgens zijn er diverse functies op het gebied van training, slaap en herstel, waarbij gebruik wordt gemaakt van in eigen huis ontwikkelde algoritmes. Na elke run krijg je een score, op basis van de relatie tussen hartslag en snelheid. Op basis van deze Running Index kun je zien hoe je prestaties zich ontwikkelen.

Aan entertainment is ook gedacht: je kunt gebruik maken van verschillende muziekdiensten, meldingen krijgen over het weerbericht en verbinding maken met diverse hardloopapps. Dit model is in pre-order te bestellen voor €199,90 in de kleuren Night Black, Cloud White, Deep Teal en Purple Musk. Hij komt in mei op de markt. Dan is er ook een nieuwe collectie van accessoires en polsbandjes in de winkel te vinden.

Het zal duidelijk zijn dat deze sporthorloges zich op een heel andere doelgroep richten dan de Apple Watch, waar de nadruk meer ligt op algemene fitheid en productiviteit. De Pacer-horloges zijn uitsluitend op hardlopers gericht: mensen die ‘s ochtends bij het opstaan al nadenken over hun eerste run. Je kunt de Polar Flow-app op je iPhone installeren om alle data uit te lezen en te synchroniseren, maar je kunt het ook gebruiken in combinatie met andere sportapps. Bij eerdere Polar-horloges zoals de Polar Ignite werd nog wel eens de nadruk gelegd op ademhaling en ontspanning, maar deze keer gaat het gewoon weer om presteren.