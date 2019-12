MicroLED rolt in 2020 van de band bij Samsung

Volgens een Koreaans rapport, ingezien door PatentlyApple, is Samsung al bijna klaar met de voorbereidingen. Van een bedrijf wat apparatuur maakt om MicroLED te produceren horen we meer details.



Volgens de werknemer is Samsung bezig met het testen van de kwaliteit en prestaties van de machines. Deze moeten worden ingezet om MicroLED te produceren. Omdat ook Samsung zich heeft ingezet in het verbeteren van hun technieken wordt gedacht dat het bedrijf volgend jaar daadwerkelijk zal gaan leveren.

Om welke producten het precies zou gaan is niet bekend. MicroLED kan immers voor veel apparaten worden gebruikt, van enorme televisies tot smartwatches. Het is aannemelijk dat Apple gebruik zal maken van Samsung’s schermen voor de volgende Apple Watch. Eerder waren er al geruchten dat MicroLED zijn weg naar de Apple Watch in 2020 vindt. Er zijn natuurlijk ook andere producten die Samsung’s MicroLED kunnen gebruiken, zoals televisies van het eigen merk.

Aankondiging tijdens CES 2020

Tijdens CES 2020 wordt waarschijnlijk de eerste reeks producten met MicroLED aangekondigd. De aangekondigde producten op CES zijn meestal ook bedoeld voor massaverkoop. CES 2020 vindt in januari plaats.

Samsung levert al sinds de iPhone X de OLED-schermen van iPhones. Hoewel de achterliggende technieken deels door Apple worden ontwikkeld, is Samsung de fabrikant. Het is daarom niet gek om te denken dat Apple de MicroLED-schermen voor de Apple Watch bij Samsung bestelt.

Een voordeel van MicroLED ten opzichte van OLED is de langere levensduur. Ook is MicroLED minder gevoelig voor inbranden, al hebben we daar op de iPhone met OLED nog geen klachten over gehoord. Alles weten over deze schermtechniek? Check dan onze aparte uitleg van MicroLED.