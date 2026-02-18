Hier scoor je diverse Apple-hoesjes, AirPods en (Magsafe-)accessoires met flinke korting

Zoek je een nieuw hoesje of ander accessoire voor je iPhone? Goed nieuws: bij Smartphonehoesjes.nl krijg je tijdelijk 20% korting op álle Apple-accessoires. In dit artikel lees je hoe het precies werkt.

Heb je net een nieuwe iPhone of tablet gekocht en zoek je nog een goed hoesje? Goed nieuws: bij Smartphonehoesjes.nl krijg je tijdelijk 20% korting op alle Apple-hoesjes, de AirPods 3e generatie en meer. Gebruik daarvoor de kortingscode APPLE20. Hieronder vind je een overzicht van de beste deals.

Apple Siliconen-hoesjes: al vanaf €5,-

Apple’s siliconen hoesjes zijn echt een aanrader voor wie een dun, prettig hoesje zoekt voor de iPhone. Ze zijn gemaakt van zacht siliconenrubber met een fijne grip, zodat je telefoon niet zomaar uit je hand glijdt, en een zachte binnenkant van microvezel die krassen voorkomt.

De hoesjes passen perfect bij elk iPhone-model, werken top met MagSafe voor opladen en accessoires, en beschermen goed tegen stoten zonder dat je toestel veel dikker of zwaarder wordt. De knoppen voelen lekker aan en je hebt veel mooie kleuren. Ze gaan lang mee en voelen premium aan, ideaal als je kwaliteit en gemak verkiest boven superzware bescherming.

Apple Watch-bandjes: al vanaf €10,-

Apple Watch-bandjes zijn er in veel soorten en materialen. Zo vind je altijd een match bij je outfit of activiteit. Je wisselt ze makkelijk met een simpele klik. De Sport Band van flexibel rubber is top voor sporten. Hij is licht, rekbaar en zweetbestendig. Leren bandjes zoals de Leather Loop of Classic Buckle geven een nette look. Ze worden met de tijd ook nog eens mooier.

Nylon Solo Loops of Braided Loops zitten lekker voor de hele dag. Je hebt daarbij de keuze uit een variant met klittenband of stretch. Voor wat meer luxe kies je de Milanese Loop met magneet van staal. Daarnaast heb je de keuze uit twee maten: klein (38/40/41/42 mm) of groot (44/45/46/49 mm) en zijn er ook bandjes voor de Apple Watch Ultra beschikbaar.

Apple Smart Folio: al vanaf €10,-

Apple’s Smart Folio-hoesjes voor de iPad zijn slanke, lichte hoezen van zacht polyurethaan-materiaal die zowel het scherm als de achterkant goed beschermen, en ze zetten je iPad automatisch aan of in sluimerstand als je ze open- of dichtklapt. Ze klemmen stevig vast met magneten en vouwen superhandig in verschillende standen voor lezen, een film kijken, typen of videobellen, zonder dat je losse spullen zoals een toetsenbord nodig hebt. Je hebt de keuze uit vrolijke kleuren zoals lichtblauw, wit of geel, en ze passen precies iPads zoals de 10e of 11e generatieof de iPad Air met M3-chip.

MagSafe-accessoires: al vanaf €7,-

Apple’s MagSafe-accessoires maken je iPhone leven een stuk handiger dankzij de magneten die je stevig vastklikt, zonder dat je gedoe hebt met kabels of bang hoeft te zijn dat iets losraakt. Denk bijvoorbeeld aan de MagSafe Charger, een ronde puck die je iPhone supersnel draadloos oplaadt tot wel 15-25 Watt afhankelijk van je model, verkrijgbaar met een kabel van 1 of 2 meter, zodat je hem makkelijk op je nachtkastje of bureau zet. De MagSafe Wallet is een slank leren hoesje voor twee à drie creditcards dat je met een klik bevestigt en Find My ondersteunt, zodat je ‘m nooit kwijtraakt. Al deze accessoires scoor je tijdelijk met 20% korting bij Smartphonehoesjes.nl.

Apple AirPods (3e generatie): van €229,- voor €183,20

De AirPods 3e generatie hebben een fris, kleiner ontwerp met een kortere steel en een vorm die goed in je oor past, ook als je beweegt. Ze maken geluid extra ruimtelijk, alsof het van rondom komt, en passen het automatisch aan op jouw oren voor helder geluid met goede bassen.

Ze zijn bestand tegen zweet en water, perfect voor sport, en je krijgt 6 uur speeltijd per keer opladen (of 30 uur met de case). Een kort opladen van 5 minuten geeft al een uur extra speeltijd. Je bedient ze makkelijk met een tikje op de steel, praat handsfree met Siri, en de case werkt met MagSafe en draadloos opladen.

Nog veel meer accessoires met flinke korting

Naast de genoemde accessoires vind je bij Smartphonehoesjes.nl nog veel meer Apple-producten tijdelijk met 20% korting, zoals handige AirTag-loops om je sleutels of tas te traceren, stevige USB-C-kabels voor snel opladen en de oude vertrouwde EarPods met Lightning- of USB-C-aansluiting. Neem dus zeker even een kijkje tussen al die aanbiedingen hieronder. De kortingactie loopt nog tot en met 24 februari, dus wacht zeker niet te lang om te profiteren van deze deal!