Deze hele vervelende iPhone-functie wil je toch liever inschakelen (voor je eigen gezondheid)

De iPhone heeft veel functies die je helpen bij het gebruik van het toestel en de ervaring beter maken of denken aan je gezondheid. Een daarvan is de functie Schermafstand, hoewel het stiekem ook een hele vervelende functie is.

De iPhone heeft allerlei verborgen instellingen die diep verstopt zitten in de Instellingen-app en sommige moet je wat ons betreft meteen aanzetten. Maar er zijn ook functies die juist in de weg zitten. Denk aan het meermaals herhalen van inkomende iMessage-meldingen of de Bereikbaarheid-functie waardoor je scherm ineens omlaag gaat. Er is ook nog een andere categorie: functies die het beste met je voor hebben, maar eigenlijk heel vervelend zijn. De functie Schermafstand is daar een perfect voorbeeld van.

Vervelende iPhone-functie heeft wel het beste met je voor

De functie Schermafstand toont namelijk een melding als je je iPhone te dichtbij houdt. Dit staat standaard aan bij kinderen, maar kun je als volwassene ook zelf inschakelen. De functie is bedoeld om je ogen te ontlasten. Voor een langere tijd je iPhone dichtbij je ogen houden is namelijk slecht voor je, vooral bij kinderen. Dit kan namelijk op latere leeftijd resulteren in bijziendheid.

Het irritante van de functie (en tegelijkertijd het confronterende) is dat er groot een melding in beeld komt zodra je je iPhone te dichtbij (minder dan 25 centimeter afstand) houdt. Het enige wat je kan doen om dit weg te krijgen, is om je iPhone verder weg te houden en op Ga door te tikken. Behoorlijk vervelend dus, maar uiteraard wel met de goede bedoelingen. Zie je de melding erg vaak, dan is het ook meteen erg confronterend. Je houdt dan simpelweg je iPhone veel te dichtbij, wat slecht is voor je ogen.

Eigenlijk zou je de functie dus aan moeten zetten, simpelweg omdat het beter is voor je ogen. Je vindt de optie via Instellingen > Schermtijd > Schermafstand. Bij jonge kinderen die lid zijn van een Delen met gezin-groep staat het dus standaard aan, maar ook daar kan het uitgeschakeld worden.

Wil je meer lezen over deze functie, lees dan onze uitgebreide tip over Schermafstand op iPhone en iPad. Zo lees je daar op welke modellen dit werkt en welke iOS-versie je nodig hebt.