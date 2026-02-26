Tim Cook verklapt aankondigingen vanaf maandag: “Drukke week voor de boeg”

Tim Cook heeft officieel laten weten dat er vanaf maandag aankondigingen gaan komen. In een tweet heeft hij laten weten dat er een "drukke week" in het verschiet ligt.

We wisten het eigenlijk al zo goed als zeker, maar nu is het ook officieel: Apple gaat vanaf maandag 2 maart aankondigingen doen. Nadat Apple al geselecteerde pers uitnodigde voor een Apple Experience op 4 maart, weten we nu ook wanneer de aankondigingen gaan volgen. En er hoort ook weer een leuke kleine video bij, die verklapt wat we ongeveer kunnen verwachten.

Tim Cook hint naar wat er maandag komen gaat

De tweet, die zojuist door Tim Cook is gepost, heeft een korte begeleidende tekst. “A big week ahead”, begint hij zijn hint. Hij verklapt direct dat de aankondigingen maandagmorgen Amerikaanse tijd starten. In Nederland is dat maandagmiddag, vermoedelijk rond een uur of 15:00 uur. Niet geheel toevallig is zijn tweet ook om 15:00 uur Nederlandse tijd gepost.

A big week ahead. It all starts Monday morning! #AppleLaunch pic.twitter.com/PQ9gM2Gl2r — Tim Cook (@tim_cook) February 26, 2026

Verder zit er een korte video bij van zes seconden, waarin een hand over een zilverkleurig oppervlak veegt en er een organische vorm verschijnt. Deze handen creëren vervolgens het Apple-logo, zoals je dat ook vaak op Apple’s producten ziet. Je zou bijna zeggen dat dit een verwijzing is naar de eerste Mac met touchscreen, maar volgens betrouwbare bronnen komt die pas dit najaar.

De aankondigingen van aankomende week behelsen vermoedelijk de iPhone 17e, iPad 2026, iPad Air 2026, MacBook Air M5 en een gloednieuwe instap-MacBook. Apple zou verder ook nog een krachtigere M5 Pro/Max MacBook Pro kunnen onthullen. Eerder hebben we op iCulture al een overzicht van de verwachte maart 2026-aankondigingen voor je op een rij gezet.