Alles over Apple's verwachte maart-aankondigingen
Smart Reorder Spotify

Spotify verbetert playlist-overgangen met Smart Reorder: zo werkt het

Nieuws Apps
Sinds de aankondiging van Mix hebben Premium-gebruikers steeds meer tools om eenvoudig muziek te mixen. Met Smart Reorder kan de app nu in één keer de volgorde van nummers aanpassen, zodat tempo en sfeer beter op elkaar aansluiten.
Sasha Koevoets -

Spotify is bezig met het uitrollen van een nieuwe functie voor Premium-gebruikers die hun gemixte playlists net wat vloeiender willen laten klinken. Zo is het nu mogelijk om met Smart Reorder in één tik je afspeellijst te laten herschikken op basis van tempo en toonsoort, zodat overgangen tussen nummers natuurlijker aanvoelen en het geheel meer klinkt als een doordachte mix.

Wat is Spotify Smart Reorder?

Smart Reorder is onderdeel van de Mix-functie binnen je afspeellijsten. Je hebt er een Premium-abonnement voor nodig en het gebruik is vrij eenvoudig. Open een van je eigen afspeellijsten in Spotify en tik op Mix. Vervolgens kies je voor Bewerken om Smart Reorder te vinden. Daarna zorgt Spotify ervoor dat de nummers opnieuw gerangschikt worden op basis van BPM en toonsoort. Het resultaat is een afspeellijst waarin de overgangen natuurlijker en consistenter aanvoelen, zonder dat je zelf hoeft te schuiven.

Met Smart Reorder, Mix en de bestaande playlistfuncties profileert Spotify zich steeds meer als platform waar je niet alleen nummers achter elkaar zet, maar zelf écht je eigen luisterervaring samenstelt. Voor Premium-gebruikers wordt het daarmee makkelijker dan ooit om je afspeellijst te laten klinken als een doordachte mix, zonder dat je zelf dj-hoeft te spelen.

Naast Smart Reorder verwijst Spotify naar de Mixed By-hub in de app. Daar vind je speciale playlists – zoals onderstaande afspeellijst – die gemixt zijn door artiesten als John Summit, Becky G, Normani, Beéle en leden van Linkin Park. Deze lijsten laten zien hoe professionele makers omgaan met tempo en stemming binnen een set, en kunnen dienen als inspiratie voor je eigen playlists met Mix en Smart Reorder.

Apple heeft AutoMix

De introductie van deze functies past in een bredere trend bij streamingdiensten, waarbij steeds meer tools worden toegevoegd om de luisterervaring te verbeteren. Spotify voegde eerder al mogelijkheden toe om playlists te mixen. Ook Apple’s eigen Apple Music kreeg in iOS 26 een vergelijkbare functie: AutoMix. In tegenstelling tot Spotify’s aanpak creëert AutoMix zelf een overgang tussen nummers, al werkt dat in de praktijk niet altijd even vlekkeloos.

