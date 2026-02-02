De iPhone heeft talloze verborgen opties en instellingen die het gebruik ervan veel prettiger maken. Een van die verborgen parels is te vinden bij de toegankelijkheidsinstellingen voor Face ID. Deze functie zou iedereen in moeten schakelen.

Sinds de iPhone 16e van afgelopen voorjaar verkoopt Apple helemaal geen iPhones met Touch ID meer, waardoor Face ID inmiddels de meest gangbare verificatiemethode is. De gezichtsscan werkt snel en betrouwbaar, maar er zijn ook nog allerlei handige functies en instellingen voor Face ID die het gebruik nog makkelijker maken. Helemaal als je nu ook een iPhone met always-on scherm hebt, waar alle modellen sinds de iPhone 17-serie mee uitgerust zijn. Een Face ID-functie die iedereen wat ons betreft echt meteen moet inschakelen, is het krijgen van een klein subtiel tikje bij het gebruik van Face ID.

Must-have Face ID-functie

De optie heet officieel Voelbaar signaal bij authenticatie en doet niets meer dan het geven van een klein tikje van de trilmotor zodra Face ID je gezicht goed herkent. Face ID geeft al een duidelijk herkenbaar tikje als je gezicht om wat voor reden dan ook niet herkend wordt, maar als je gezicht wel gescand wordt voel je dat standaard niet. Door de optie bij Toegankelijkheid in te schakelen, voel je bij elk gebruik van Face ID een tikje.

Dit voel je bij het ontgrendelen van je iPhone, maar ook als je Apple Pay gebruikt, iets koopt in de App Store of als je in apps inlogt met Face ID. Denk aan de app van je bank of een wachtwoordenapp. De functie geeft je dus simpelweg een extra bevestiging dat Face ID gelukt is. Dit helpt je ook bij het gebruik van het always-on scherm van de iPhone, omdat je zo een duidelijker onderscheid voelt tussen een vergrendelde en ontgrendelde iPhone. Dat verschil is met een scherm dat altijd aan staat niet altijd even duidelijk. Het is in woorden lastig te omschrijven hoe fijn dit is, dus we raden aan om dit zelf in te schakelen.

Zo maak je Face ID veel prettiger: Ga naar Instellingen > Toegankelijkheid. Tik op Face ID en aandacht. Zet de schakelaar aan bij Voelbaar signaal bij authenticatie.

Wat ons betreft zou Apple deze functie standaard aan moeten zetten, maar helaas is dat na negen jaar Face ID nog niet het geval.

Bekijk ook Aanrader: met een klein tikje voor Face ID is gezichtsherkenning véél prettiger (en zo stel je het in) Face ID werkt zo snel, dat je er soms geen erg in hebt dat je gezicht gescand wordt en je iPhone bijvoorbeeld ontgrendeld is. Met deze handige truc krijg je een korte trilling als je Face ID gebruikt, zodat je voelt dat je gezicht gescand wordt.

Meer functies die Face ID beter maken

Er zijn nog meer instellingen op je iPhone te vinden die het gebruik van Face ID veiliger en prettiger maken. Met Aandacht vereist voor Face ID zorg je ervoor dat je altijd met je ogen naar het scherm moet kijken, wat voorkomt dat iemand ongemerkt jouw iPhone ontgrendelt door deze simpelweg voor je gezicht te houden. Met de optie Voorzieningen aandachtsdetectie zorg je ervoor dat je iPhone niet automatisch op slot gaat terwijl je alleen maar naar je iPhone kijkt, bijvoorbeeld als je een website of boek aan het lezen bent. Ook wordt daarmee het volume van meldingen verlaagd, want je kijkt immers toch al naar je iPhone.

Wist je dat je ook een tweede gezicht voor Face ID kan instellen? Officieel is deze functie bedoelt als alternatief uiterlijk voor je eigen gezicht (bijvoorbeeld als je je voor je regelmatig verkleedt), maar het is ook handig voor bijvoorbeeld je partner. Doe dit alleen wel met iemand die je 100% vertrouwt.

Wil je meer handige tips? Abonneer je dan op de iCulture-nieuwsbrief, waarin we niet alleen het laatste Apple-nieuws, maar ook de beste tips, nieuwste reviews en meer met je delen.