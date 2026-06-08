Je iPhone krijgt er binnenkort weer veel nieuwe functies bij, want iOS 27 komt eraan. Zojuist heeft Apple iOS 27 aangekondigd tijdens de WWDC 2026, waar de belangrijkste functies door Apple uitgelicht worden. Hoewel de update qua looks niet veel verschilt van iOS 26 en de focus ook ligt op bugfixes en stabiliteit, is er ook genoeg nieuws te ontdekken qua functies en mogelijkheden.

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Bekijk ook Liveblog en meer: Volg hier de WWDC 2026-aankondigingen (met iOS 27 meer) Het gaat beginnen: de WWDC! Op deze pagina lees je alles wat je moet weten én volg je vandaag de aankondigingen van de WWDC 2026 live. Zo mis je helemaal niks van iOS 27 en meer.

iOS 27 in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van iOS 27 in het kort:

Opvolger van iOS 26

Iets aangepast design: Liquid Glass-wijzigingen met vernieuwde tabbladen en meer

Totaal vernieuwde Siri: nieuwe AI-versie van Siri, met een volledig nieuwe Siri-app en chatbot-achtige functie

Eerste beta vanaf 8 juni voor ontwikkelaars

Release gepland in september 2026

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Vernieuwde look

iOS 27 bevat een nieuwe schuifknop om het Liquid Glass-ontwerp aan te passen. Zo kan je nu kiezen om de look transparanter of juist matter te maken. Op die manier kun je de look van alle apps aanpassen, voor een weergave die voor jou prettig is. Apple past ook de menubalk in veel standaardapps aan, door de Zoek-optie samen te voegen met de rest van de knoppen.

Technische verbeteringen en geschikte toestellen

iOS 27 is geschikt voor álle huidige iPhone-modellen die ook werken met iOS 26. Dat betekent dat er dit jaar geen enkel model afvalt. Apple heeft aan de achterkant heel veel optimalisaties doorgevoerd, waardoor apps sneller starten. Ook het wisselen tussen wifi en cellular gaat veel soepeler.

Apple heeft ook het onderliggende zoeksysteem verbeterd, zodat je deze keer wel altijd de juiste resultaten krijgt. Apple’s platformen staan bekend om de wisselende resultaten op het gebied van zoeken, maar dat zou met deze update veel beter moeten zijn. Nieuwe items worden meteen geindexeerd, zodat je ze makkelijker kan vinden in bijvoorbeeld Berichten, Spotlight en Foto’s.

Vernieuwde apps

Apple heeft in iOS 27 ook een aantal apps onder handen genomen. Naast het aangepaste ontwerp met de aangepaste Liquid Glass-look, zijn er ook talloze nieuwe functies.

De Foto’s-app laat je nu ook Windows- en Android-gebruikers foto’s uploaden in gedeelde albums. Bovendien wordt de resolutie gelijkgetrokken met de oorspronkelijke resolutie van de foto’s. Momenteel worden foto’s in gedeelde albums gecomprimeerd tot een lagere kwaliteit, maar dat is met iOS 27 dus verleden tijd.

Nieuwe opties voor kinderen

Apple heeft tijdens de presentatie veel aandacht voor het veilig gebruik van de iPhone voor kinderen. Ouders krijgen nieuwe opties om de toegang tot apps en hun toestel te beheren. Er komen drie categorieën: entertainment, social media en games. Ouders kunnen per categorie aangeven hoeveel uur een kind toegang krijgt. Het komt veel overeen met de huidige implementatie, maar Apple zegt dat het allemaal beter werkt zodat het past bij het kind. De hele Schermtijd-functie is hiervoor opnieuw ontworpen.

Nieuwe Siri Misschien wel de grootste vernieuwing van iOS 27 is de vernieuwde Siri, genaamd Siri AI. Als onderdeel van Apple Intelligence krijg je op geschikte toestellen de nieuwe en slimmere versie van Apple’s assistent. De nieuwe Siri begrijpt context, kent je persoonlijke situaties en kan data uit apps aan elkaar koppelen voor een completer antwoord op je vragen en verzoeken. Ook kun je er virtueel een gesprek mee voeren, zowel met spraak als door te typen. Als onderdeel van iOS 27 komt er een nieuwe Siri-app. Deze app bevat alle recente gesprekken die je met Siri gevoerd hebt, zodat je informatie nog eens terug kunt kijken. Ook start je hier een nieuw gesprek, al gaat dat ook nog steeds op de oude manier. Daarvoor is wel een nieuwe animatie toegevoegd: Siri verschijnt nu vanuit het Dynamic Island op geschikte toestellen. Bekijk ook Maak (opnieuw) kennis met de nieuwe Siri: dit is Apple’s vernieuwde Siri AI-assistent – maar nog alleen in het Engels Apple heeft, na een flink uitstel, eindelijk de volledig nieuwe Siri gepresenteerd. Als onderdeel van iOS 27 wordt de assistent slimmer, persoonlijker en veel geavanceerder. Apple Intelligence-verbeteringen Apple voegt allerlei Apple Intelligence-functies toe aan iOS 27. In de Foto’s-app kun je objecten in foto’s veel beter verwijderen. Met de Extend-tool kun je je foto groter maken dan hij oorspronkelijk is door onderdelen toe te voegen. Met Reframe kun je het perspectief van een foto achteraf aanpassen. Het maakt gebruik van de Spatial Scenes, de functie van vorig jaar waarmee je een soort 3D-weergave van je foto krijgt. Met Reframe zet je dit in om het perspectief aan te passen. Image Playground krijgt ook een flinke upgrade. Niet alleen wordt de interface aangepast, maar ook kun je met natuurlijk taalgebruik omschrijven in welke stijl je afbeelding gemaakt moet worden. De Wachtwoorden-app krijgt ook een vleugje Apple Intelligence. Zo kan de app straks je onveilige wachtwoorden automatisch veiliger maken. Dit kan ook voor meerdere tegelijk, als de site van de dienst dat ondersteunt. De Woning-app krijgt ook extra Apple Intelligence-functies. Bij camera’s met HomeKit Secure Video omschrijft Apple Intelligence wat er op de camera-opname te zien is. Ook geeft het snapshots van belangrijke momenten in de opname, zodat je in een oogopslag wat er in en rondom je huis gebeurt. Dit werkt ook samen met de zoekfunctie, zodat je meteen de opname in beeld krijgt als je ernaar zoekt. Bovendien: HomeKit ondersteunt straks ook 4K-resoluties in de Woning-app, bij camera’s die het ondersteunen.

Dit artikel wordt nog verder bijgewerkt.