iOS 27 komt bijna uit en als je alles uit zo'n grote update wil halen, is het slim om je goed voor te bereiden voordat je de update installeert. Lees hier alles wat je moet weten over iOS 27 installeren.

Qua functies is iOS 27 voor ons Europeanen misschien niet de allergrootste update, maar toch is het een update om naar uit te kijken. Want ook de vele bugfixes, verbeterde prestaties en optimalisaties zijn zeker de moeite waard. Wil je zo snel mogelijk iOS 27 installeren zodra dat kan? Lees dan de stappen in dit artikel goed door. Behalve voor iOS 27, gelden deze stappen ook voor het installeren van iPadOS 27.

Wanneer kan ik iOS 27 installeren?

Op dit moment kan alleen nog de beta van iOS 27 geïnstalleerd worden. Vanaf woensdagavond 9 september rond 22:00 uur kun je de Release Candidate van iOS 27 installeren. Dat is de laatste testversie, die vermoedelijk exact gelijk zal zijn aan de publieke versie die een week later verschijnt. We weten de exacte releasedatum van iOS 27 nog niet, maar die wordt tijdens het iPhone-event op 9 september bekendgemaakt. Wij denken dat iOS 27 vanaf 14 september voor iedereen beschikbaar is.

Bekijk ook Wanneer komt iOS 27 echt uit? De datum lijkt bijna zeker Dit jaar brengt Apple iOS 27 uit, de volgende grote update voor de iPhone. Maar wanneer kun je deze update verwachten? Daar hebben wij wel een idee bij.

Wanneer is iOS 27 installeren veilig?

Maar vanaf wanneer kun je iOS 27 veilig installeren, met de minste kans op problemen? In principe kan iedereen updaten zodra Apple iOS 27 heeft vrijgegeven voor het grote publiek, maar is dat wel zo slim? Daar valt over te discussiëren. Ieder jaar duiken er bij de installatie van zo’n grote update wel een aantal problemen en bugs op, ook al heeft Apple de update uitvoerig getest. En bij zo’n grote update als iOS 27 is de kans op problemen groter. Hoe meer mensen de update gaan installeren, hoe duidelijker naar voren komt of en hoeveel kleine bugs er nog in zitten. Als je meteen gaat beginnen met het installeren van iOS 27 zodra de update voor iedereen uit is, moet je daar dus rekening mee houden.

Wil je absoluut geen risico lopen, dan kun je beter wachten op een latere update met bugfixes. Deze volgt meestal binnen een paar weken. Apple haalt dan de eerste grote bugs uit de nieuwe grote versie. Uit onze ervaring blijkt dat de grootste en meest voorkomende bugs midden oktober wel zijn opgelost. Je kunt dus het beste tot dat moment wachten als je echt geen risico wil nemen. Een kanttekening is wel dat Apple dit jaar extra focus gelegd heeft op optimalisaties, dus hopelijk is het aantal bugs dit jaar minder dan voorheen. De meest voorkomende bugs en problemen in iOS 27 zijn binnenkort in een apart artikel op iCulture te lezen.

Er is echter een maar: ben je van plan om een van de nieuwe Apple Watch-modellen te kopen, dan staat daar standaard watchOS 27 op. Om die te kunnen gebruiken, moet je iPhone sowieso op iOS 27 zitten. In dat geval zul je de update dus al eerder moeten installeren, als je de Apple Watch meteen wil gebruiken.

Als je nu al de beta van iOS 27 hebt en wil updaten naar de uiteindelijke release, lees je op iCulture op de dag van de iOS 27-release exact het stappenplan hoe je dat moet doen.

Kun je jouw iPhone wel updaten naar iOS 27? Het antwoord is zeer waarschijnlijk ja, want alle huidige toestellen zijn geschikt voor iOS 27:

Niet alle functies van iOS 27 zullen beschikbaar zijn voor alle toestellen. Alle nieuwe Apple Intelligence-functies vereisen een iPhone 15 Pro of nieuwer. Voor oudere toestellen is er vooral focus op prestatieverbeteringen en optimalisaties.

Stap 2: Werk je toestel alvast bij naar iOS 26.6.2

Als je je iPhone nog niet bijgewerkt hebt naar de meest recente iOS-versie, dan is nu een goed moment om dat alsnog te doen. De kans is groot dat je iPhone het installatiebestand al automatisch gedownload heeft, maar dat deze nog niet geïnstalleerd is. In dat geval houdt iOS 26.6.2 ruimte bezet die je misschien wel beter kan gebruiken om iOS 27 te installeren. In iOS 26.6.2 wordt een bug opgelost met het installeren van software-updates, dus we raden zeker aan om deze alvast te installeren. Je pakt dan ook de verbeteringen van iOS 26.6.1 mee, waarin Apple de beveiliging verbeterd heeft. Het is overigens niet verplicht om dit te doen, want je kunt vanuit elke eerdere versie meteen updaten naar iOS 27 (mits je toestel geschikt is).

Stap 3: Maak een backup

Deze derde stap is erg belangrijk, dus sla dit niet over. Als er tijdens de installatie iets mis gaat en je je gegevens kwijtraakt, heb je altijd nog deze backup met al je gegevens. Je kan op meerdere manieren een iPhone-backup maken: de meest eenvoudige manier is via iCloud. Maar ook een lokale Mac- of iTunes-backup helpt je bij het terugzetten van gegevens als je deze om wat voor reden dan ook kwijtraakt. Wij adviseren bij zulke grote updates om zowel een iCloud-backup als een lokale reservekopie te maken, zodat je zeker weet dat je niets kwijt kan raken. In ons iPhone-backup artikel leggen we je alles uit over het maken van een reservekopie.

Bekijk ook Stappenplan: zo maak je een back-up van je iPhone of iPad Een iPhone back-up (reservekopie) maken is altijd verstandig. En natuurlijk geldt dat net zo goed voor de iPad. In deze gids leggen we je alles uit over het maken van back-ups van je iPhone en iPad, zowel op iCloud als lokaal op de Mac of Windows.

Stap 4: Opslagruimte vrijmaken

Om iOS 27 en iPadOS 27 te kunnen installeren, moet je wel genoeg ruimte vrij hebben op je iPhone. We raden je aan om in ieder geval 3GB ruimte vrij te houden voor de grote update. De ruimte die iOS 27 nodig heeft, is afhankelijk van het model van je toestel. We weten op dit moment nog niet hoeveel GB er nodig is om iOS 27 te installeren. Maar met 3GB zit je naar verwachting wel goed.

Dit is ook een mooi moment om je iPhone of iPad eens op te ruimen: heb je die game die je nooit meer speelt echt nodig? Welke apps heb je in al geen maanden meer gebruikt? Sommige apps slaan ook grote hoeveelheid gegevens op, dus duik eens in je instellingen (Instellingen > Algemeen > iPhone-opslag) en controleer hoeveel ruimte je nog vrij hebt en welke apps de meeste ruimte innemen. Je ziet ook wanneer je een app voor het laatst gebruikt hebt.

Je kan apps automatisch verwijderen van je iPhone. Alleen het bestand van de app zelf wordt verwijderd, terwijl de gegevens behouden blijven. Je kan de app dan na de iOS-update weer downloaden, zonder dat je gegevens kwijtraakt. Check ook onze tips voor iPhone-opslagruimte vrijmaken.

Bekijk ook iPhone-opslag vol? Zo kun je opslagruimte vrijmaken Krijg je steeds de melding dat je iPhone-opslag vol zit? Kom je steeds opslag tekort of kun je geen nieuwe apps meer installeren omdat er geen ruimte meer vrij is? Met deze 11 tips doe je er iets aan!

Stap 5: Werk je apps alvast bij en check de App Store

Sommige apps moeten worden bijgewerkt voor iOS 27 en iPadOS 27 om foutloos te blijven werken. Check dus voordat je gaat updaten naar iOS 27 de App Store en installeer alle beschikbare app-updates. Je zorgt er zo niet alleen voor dat je favoriete apps goed werken, maar dat je ook de nieuwe functies meteen kan gebruiken bij apps die hiervoor bijgewerkt zijn. De komende weken verschijnen er steeds meer appupdates, dus hou de App Store voorlopig ook nog goed in de gaten voor de nieuwste iOS 27-updates. De snelste manier om updates te checken is door het App Store-icoontje ingedrukt te houden en te kiezen voor Updates.

We verwachten dat de eerste apps met ondersteuning voor (de nieuwe functies en design van) iOS 27 en iPadOS 27 vanaf 10 september beschikbaar komen in de App Store.

Ben je aan sommige apps erg gehecht en twijfel je of deze foutloos werkt in iOS 27, bijvoorbeeld omdat de app al jaren geen updates meer heeft gekregen? Wacht dan even de eerste reacties van iOS 27 af of informeer eventueel bij de ontwikkelaar. Zodra er van jouw favoriete app een update beschikbaar is met ondersteuning voor iOS 27, weet je zeker dat de app aangepast is en goed werkt. Misschien is er wel ondersteuning toegevoegd voor een van de vele nieuwe functies van iOS 27.

Goed om te weten: de meeste apps zullen na het updaten van je iPhone naar iOS 27 feilloos werken, ook al zijn ze nog niet specifiek aangepast voor de update. Zodra een app wel aangepast is, weet je zeker dat je alles uit de nieuwe functies haalt of dat de compatibiliteit door de ontwikkelaar gecontroleerd is. Maar als je nog geen appupdates met iOS 27-ondersteuning ziet, betekent dat niet dat je iOS 27 nog niet kunt installeren. Veel apps zullen gewoon meteen blijven werken.

Stap 6: Hou je toegangscode, Apple Account-gegevens en vertrouwde apparaten bij de hand

Voor het installeren van een iOS-update heb je in ieder geval je toegangscode nodig. Dit is de code die je in moet voeren bij het ontgrendelen van je toestel. Als je altijd Touch ID of Face ID gebruikt, kan het zomaar zijn dat je je toegangscode niet meer weet. Ben je je iPhone-toegangscode vergeten, lees dan ons artikel om deze te achterhalen.

Mogelijk heb je ook je Apple Account-gegevens nodig om de installatie af te ronden. Hou je Apple Account-wachtwoord en e-mailadres dus bij de hand. Ben je je Apple Account-wachtwoord vergeten, dan is er nog geen paniek. Je kan in een paar stappen je kwijtgeraakte Apple Account-wachtwoord achterhalen.

Stap 7: Installeer iOS 27 en iPadOS 27

Nu je alle voorgaande stappen doorlopen hebt, is het tijd voor de volgende belangrijke stap: het installeren van iOS 27 en iPadOS 27. Dat kan zodra de update voor iedereen te downloaden is, ergens midden september. Kun je daar niet op wachten, dan kan je ook een bijna voltooide testversie installeren. Meer daarover lees je in ons artikel over het installeren van de publieke beta.

Zodra iOS 27 en iPadOS 27 zichtbaar is voor jouw toestel, neem je de volgende stappen om je iPhone te updaten. We raden aan om dit niet meteen te doen zodra iOS 27 uit is (meestal rond 19:00 uur ’s avonds), omdat het vaak erg druk is op de servers van Apple. Wie slim is wacht tot later op de avond of de volgende ochtend, want dan gaat het veel sneller en is de kans dat er iets mis gaat bij het downloaden een stuk kleiner.

iOS 27 installeren, evenals iPadOS 27, gaat als volgt: Zorg ervoor dat je iPhone (of iPad) voldoende opgeladen is. Is dat niet het geval, hang hem dan aan de oplader. Ga naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Je ziet nu de melding dat er een update beschikbaar is. Tik op de installatielink en accepteer de voorwaarden. Mogelijk zie je eerst een update naar iOS 26.7. Scroll naar onderen en kies voor iOS 27 om meteen de allernieuwste update te downloaden en installeren. Ga een half uurtje iets anders doen, bijvoorbeeld onze iOS 27 tips lezen. Tik eventueel op de knop Installeren zodra het downloaden voltooid is. Wacht nu totdat de laadbalkjes vol zijn. Hoera: iOS 27 of iPadOS 27 staat op je toestel geïnstalleerd! Doorloop de stappen op je iPhone of iPad om de installatie af te ronden. Krijg je geen update te zien? Probeer het later nog eens of gebruik onderstaande update-methode via je Mac of pc.

iOS 27 installeren via je Mac of pc

Sluit de iPhone via de usb-kabel aan op de computer en start de Finder op de Mac of iTunes op je Windows-pc. Klik op je iPhone in de navigatiekolom in de Finder of in iTunes in het overzicht linksboven bij je bibliotheek. Druk op Zoeken naar update. Je krijgt de volgende stappen uitgelegd. Wacht tot het installatiebestand gedownload is en installeer deze vervolgens op je toestel. Doorloop de stappen op je iPhone om de installatie af te ronden.

Herstellen via je Mac of pc

Krijg je geen update te zien, dan kun je het iOS 27-updatebestand ook downloaden via deze site (zodra de update beschikbaar is). Vervolgens herstel je je iPhone of iPad volgens onderstaande stappen.

Sluit de iPhone via de usb-kabel aan op de computer en start de Finder op de Mac of iTunes op je computer. Kies de iPhone in de navigatiekolom of in het overzicht linksboven in iTunes. Druk op Herstel. Als het toestel is hersteld, kan je aangeven welke onderdelen je opnieuw wil synchroniseren met het toestel. Je kan daarbij handmatig apps, muziek, foto’s, video’s en meer selecteren.

Deze stappen komen ook van pas als je een schone installatie wil doen. Hou er wel rekening mee dat als je niks synchroniseert of geen backup terugzet, je mogelijk gegevens kwijtraakt.

Stap 8: Ontdek de nieuwe functies in iOS 27

Het installeren van iOS 27 kan even duren, dus je kan je tijd dan het beste nuttig besteden door je in te lezen in iOS 27 functies. Gebruik de nieuwe Apple Intelligence-functies, ontdek de verbeteringen in CarPlay of de vele nieuwe functies in diverse standaardapps. Zo heeft iMessage in iOS 27 diverse vernieuwingen, krijgt CarPlay een grote iOS 27-update en is Safari veel handiger in iOS 27. Check ook de kleinere ontdekkingen van iOS 27 voor meer kleine functies en handige verbeteringen.

Zodra iOS 27 eenmaal op je toestel staat, hebben wij wat nuttige tips voor je die je meteen kunt toepassen. Zo maak je van iOS 27 een nog betere update. We helpen je op weg met de eerste tips en hoe je iOS 27 nog meer eigen kan maken.

Bekijk ook Heb je de publieke beta van iOS 27 geïnstalleerd? Doe dit dan als eerste Met de publieke beta van iOS 27 kun je alvast veel van de nieuwe functies proberen. Maar wat moet je nu als eerste doen zodra je de publieke beta van iOS 27 geïnstalleerd hebt?