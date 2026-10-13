Nieuwe Apple TV 4K officieel: dit zit er in de nieuwste vierde generatie

Het gebeurt niet vaak dat Apple een nieuwe versie van de Apple TV uitbrengt. Het laatste model stamt alweer uit 2022, dus was het hoog tijd voor een nieuwe versie. En die is er nu: de Apple TV 4K 2026, ook wel bekend als de vierde generatie van de Apple TV 4K. Op het eerste gezicht is er niets veranderd, maar als we binnenin kijken zien we dat Apple het nodige vernieuwd heeft.

Apple TV 4K 2026 in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de nieuwe Apple TV 4K 2026:

Opvolger van het model uit 2022

Klein zwart kastje voor aan je televisie met Apple-logo bovenop

Nieuw: snellere A19-chip

Nieuw: ondersteuning voor Siri AI (niet in EU)

Nieuw: drie ingebouwde microfoons voor handsfree Siri

Wifi 7, Bluetooth 6 en Thread

Ondersteuning voor Dolby Atmos, Dolby Vision, HDR10+

Nieuw: Siri Remote met Nauwkeurig zoeken en geluidssignaal

Nieuw: Surroundgeluid met vier geschikte HomePods

Geleverd met vernieuwde Siri Remote

Draait op tvOS 27

Een uitvoering: 128GB

Prijs: vanaf €349,-

Apple TV 4K 2026 kopen:

Dit is er nieuw in de Apple TV van 2026

De belangrijkste verbeteringen van de Apple TV vinden we dus aan de binnenkant. Apple heeft de chips verbeterd en de draadloze specificaties voorzien van een flinke boost.

#1 A19-chip

De Apple TV 4K 2026 draait op de A19-chip, die flink krachtiger is dan de A15 Bionic-chip van zijn voorganger. Volgens Apple is de processor tot 50 procent sneller, terwijl de grafische prestaties tot twee keer zo goed zijn. Hierdoor reageren apps sneller en verlopen animaties en het navigeren door menu’s soepeler.

De A19-chip heeft bovendien een speciale AV1-decoder. Hiermee kan de Apple TV video’s in hoge kwaliteit efficiënter streamen, terwijl er minder bandbreedte nodig is. Dat is handig bij het kijken van films en series in hoge resolutie.

#2 Siri AI naar de Apple TV

Een van de grootste vernieuwingen is de komst van Siri AI. De spraakassistent krijgt een compleet nieuwe interface, waarmee je gemakkelijker films en series kunt vinden. Je kunt bijvoorbeeld vragen welke series dit jaar een Emmy hebben gewonnen of om suggesties voor een leuke comedy.

Tijdens het kijken kun je ook vervolgvragen stellen, bijvoorbeeld over de acteurs of de opnamelocatie van een serie. Siri toont de antwoorden dan in een klein venster, zonder dat je het beeld helemaal hoeft te verlaten. Met een geschikte iPhone of iPad kan Siri zelfs persoonlijke informatie gebruiken om je verder te helpen.

Siri AI verschijnt als bèta in tvOS 27.2 en werkt ook op de Apple TV 4K van de tweede en derde generatie. De functie is bij de introductie alleen in het Engels beschikbaar in een beperkt aantal landen. Nederland hoort daar voorlopig niet bij.

#3 Siri bedienen zonder afstandsbediening

De nieuwe Apple TV 4K heeft voor het eerst drie ingebouwde microfoons. Daardoor hoef je de Siri Remote niet meer te gebruiken om de spraakassistent te activeren. Je kunt simpelweg ‘Hé Siri’ zeggen om bijvoorbeeld een film te zoeken, het volume aan te passen of andere opdrachten uit te voeren.

Dankzij de ingebouwde stemisolatie kan Siri je ook verstaan wanneer er geluid uit de televisie komt. Het systeem filtert achtergrondgeluiden en voorkomt dat het geluid van de tv je stem overstemt. Handsfree Siri ondersteunt ook Nederlands.

#4 Wifi 7, Bluetooth 6 en Thread

Apple heeft de draadloze verbindingen eveneens verbeterd. De Apple TV 4K ondersteunt nu wifi 7 in plaats van wifi 6, wat hogere snelheden en een betrouwbaardere verbinding mogelijk maakt. Bluetooth 6 zorgt voor een betere verbinding met accessoires, zoals de Siri Remote en gamecontrollers.

De nieuwe Apple TV heeft ook ondersteuning voor Thread. Via dit energiezuinige netwerkprotocol kunnen geschikte smart home-accessoires rechtstreeks met de Apple TV communiceren. Zo kun je de Apple TV gebruiken als woninghub om je apparaten te bedienen, ook wanneer je niet thuis bent.

#5 Vernieuwde Siri Remote

De meegeleverde Siri Remote ziet er vertrouwd uit, maar heeft een belangrijke nieuwe functie gekregen. Je kunt de afstandsbediening voortaan via de Zoek mijn-app terugvinden met Nauwkeurig Zoeken. Je iPhone helpt je dan om de exacte locatie van de Siri Remote te bepalen.

Ben je de afstandsbediening tussen de bankkussens kwijtgeraakt? Dan kun je ook een geluid laten afspelen om hem sneller terug te vinden. Voor Nauwkeurig Zoeken heb je wel een geschikte iPhone nodig. De vernieuwde Siri Remote heeft verder Bluetooth 6 en een usb-c-aansluiting om hem op te laden.

#6 Surroundgeluid met vier HomePods

De Apple TV 4K 2026 biedt uitgebreidere mogelijkheden voor surroundgeluid. Voor het eerst kun je vier HomePods combineren tot één audiosysteem voor je televisie. Hiervoor kun je de HomePod mini 2 en HomePod van de tweede generatie gebruiken.

De speakers bepalen automatisch hun positie in de kamer en stemmen het geluid daarop af. Daardoor ontstaat een ruimtelijker geluid tijdens het kijken van films en series. Je kunt de twee HomePod-modellen combineren, zolang de speakers aan de voor- en achterkant steeds uit hetzelfde model bestaan.

#7 Meer mogelijkheden voor smart home

De Apple TV krijgt een grotere rol als centraal bedieningspunt voor je slimme woning. Heb je een geschikte videodeurbel, dan verschijnt er bijvoorbeeld een melding op je televisie wanneer iemand aanbelt. Je kunt direct zien wie er voor de deur staat, met die persoon praten en eventueel je slimme deurslot openen.

HomeKit Secure Video krijgt bovendien nieuwe mogelijkheden dankzij Apple Intelligence. Zo kan de Woning-app camerabeelden beschrijven en meldingen samenvatten, zodat je sneller ziet wat er rondom je huis gebeurt. Voor deze AI-functies heb je een geschikte iPhone of iPad nodig en gelden aanvullende voorwaarden.

Met Siri AI kun je ook slimme apparaten bedienen en scènes activeren, zonder de afstandsbediening te gebruiken. De beschikbaarheid van deze functies verschilt wel per land en taal.

Apple TV 4K 2026: prijs en verkrijgbaarheid

De nieuwe Apple TV 4K is vanaf dinsdag 13 oktober 2026 te pre-orderen en ligt vanaf vrijdag 13 november 2026 in de winkels. Apple biedt de vierde generatie aan met 128GB opslag en een Ethernet-aansluiting en heeft een adviesprijs van €349,-.

Apple TV 4K 2026 kopen: