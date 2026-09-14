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Gerucht: ‘Apple werkt aan Beats-gamecontrollers voor de iPhone’

Nieuws Accessoires Geruchten
Apple werkt aan twee eigen gamecontrollers voor de iPhone, die waarschijnlijk onder het Beats-merk verschijnen. De accessoires zouden al meer dan een jaar in ontwikkeling zijn.
Sasha Koevoets -

Apple’s audiomerk Beats krijgt er mogelijk een opvallende productcategorie bij. Apple werkt volgens Mark Gurman aan twee gamecontrollers voor de iPhone. Helemaal uit de lucht komt dat nieuws niet: eerder deze maand doken in de code van macOS Tahoe 26.7 al twee onbekende Apple-controllers op.

Beats controllers voor iPhone

Het project loopt naar verluidt al meer dan een jaar en richt zich specifiek op gamen op de iPhone. Nu er steeds uitgebreidere games voor de iPhone verschijnen, ziet Apple volgens Gurman een groeiende markt voor dit soort accessoires. Met eigen controllers wil het bedrijf daar zelf op inspelen.

Opvallend is dat Apple de controllers waarschijnlijk onder het Beats-label wil uitbrengen. Dat lijkt misschien een vreemde keuze voor een merk dat vooral bekendstaat om koptelefoons en oordopjes, maar Apple gebruikt Beats inmiddels voor meer soorten accessoires. Zo verkoopt het bedrijf onder het Beats-merk ook iPhone-hoesjes en usb-c-kabels. Gamecontrollers zouden het assortiment opnieuw verbreden.

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Wat we weten over de controllers

In de eerste Release Candidate van macOS Tahoe 26.7 werden al verwijzingen gevonden naar twee onbekende controllers, aangeduid als T6502 en T1057. De code wees op gamecontrollers met onder meer thumbsticks, triggers en trilfuncties. De T1057 zou daarnaast een accelerometer en gyroscoop krijgen.

De verwijzingen verdwenen in een volgende Release Candidate, waardoor onduidelijk bleef of het om interne testhardware ging of om producten die Apple daadwerkelijk wil uitbrengen. Volgens Gurman heeft Apple nog steeds plannen om deze wel uit te brengen. Veel details zijn er nog niet. Zo is niets bekend over het uiterlijk, de prijs of een mogelijke releasedatum. Ook is onduidelijk of de controllers behalve met de iPhone ook met de iPad, Mac en Apple TV werken, maar dat lijkt wel logisch.

De controllers zijn niet de enige onaangekondigde Apple-producten die in softwarecode zijn opgedoken. In ons overzicht van gelekte Apple-producten uit de macOS 26.7 RC lees je welke toekomstige apparaten nog meer zijn ontdekt.

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Nu al gamen met een controller op je iPhone

Voor gamen met een fysieke controller hoef je niet op Apple of Beats te wachten. De iPhone werkt al met diverse gamecontrollers, waaronder die van PlayStation en Nintendo Switch. Sterker nog: Apple verkoopt zelf de PlayStation DualSense-controller in de eigen Apple Store. Ook kun je andere MFi-gamecontrollers gebruiken. Er zijn ook speciale iPhone-controllers waarbij je het toestel tussen de bedieningselementen plaatst, zodat je iPhone meer op een handheld spelcomputer lijkt. Wij hebben de beste opties voor je op een rij gezet.

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