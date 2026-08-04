Voor iedereen die van groot, grof en robuust houdt, heeft Apple de Apple Watch Ultra-lijn. Deze modellen zijn kenmerkend vanwege het wat opzichtiger ontwerp en hebben ook functies die gericht zijn op buitensporters. Volgens de meest recente geruchten komt Apple dit najaar met de Apple Watch Ultra 4. Op deze pagina lees je precies wat je daarvan kan verwachten.

Apple Watch Ultra 4 in het kort

Dit zijn de belangrijkste verwachte eigenschappen van de Apple Watch Ultra 4:

Volgende generatie van Apple Watch Ultra-lijn, als opvolger van Apple Watch Ultra 3 uit 2025

Grotendeels ongewijzigd design verwacht, mogelijk een nieuwe kleur

Nieuwe snellere chip

Nieuwe softwarefuncties verwacht die alleen op dit model werken

Mogelijk verbeterde gezondheidsfuncties

Een formaat: 49mm

Verwachte prijs: vanaf €899,-

Verwachte release: september 2026

Design Apple Watch Ultra 4: komt er een nieuw ontwerp?

De Apple Watch Ultra-lijn heeft al sinds het allereerste model in 2022 hetzelfde ontwerp. De enige verandering die Apple doorgevoerd heeft, is een extra zwarte variant van de Apple Watch Ultra 2 in 2024. Doorgaans past Apple na drie Apple Watch-generaties het ontwerp aan, zoals we ook zagen met de Apple Watch Series 10 ten opzichte van de Apple Watch Series 7, of de Apple Watch Series 7 ten opzichte van de Apple Watch Series 4.

In dat opzicht lijkt een opgefrist ontwerp in de Apple Watch Ultra 4 een logische zet, maar de meest betrouwbare bronnen hebben daarover tegenstrijdige berichten geplaatst. Zo beweerde een bekende geruchtenlekker dat de Apple Watch Ultra 4 een nieuw design zou krijgen, terwijl de doorgaans betrouwbare Mark Gurman van Bloomberg zegt dat “geen van de nieuwe Apple Watch-modellen van dit jaar een groot nieuw design krijgt”.

Of de Apple Watch Ultra 4 helemaal een identiek uiterlijk zou krijgen in vergelijking met de voorganger, valt nog te bezien. Apple kan natuurlijk altijd nog nuances in het ontwerp aanbrengen met een nieuw kleurtje. Apple zou bijvoorbeeld een derde kleur kunnen toevoegen, wat qua tint tussen de huidige naturel titanium en zwart titanium in zit. Concrete geruchten zijn daar nog niet over geweest.

Scherm Apple Watch Ultra 4: nog steeds de grootste

De Apple Watch Ultra-lijn kenmerkt zich ook vanwege het beste scherm van alle Apple Watch-modellen en dat zal bij de Apple Watch Ultra 4 niet anders zijn. We verwachten hetzelfde grote 49mm-display met dunnere schermranden, always-on met zichtbare secondewijzer in de ruststand en een hoge schermhelderheid. De huidige Apple Watch Ultra 3 heeft een maximale helderheid van 3000 nits, maar wellicht kan Apple dat nog iets ophogen bij het volgende model. Daar zijn echter nog geen concrete geruchten over geweest.

Online wordt vaak de wens uitgesproken voor een kleinere variant van de Apple Watch Ultra. Sommige gebruikers vinden het ontwerp wel mooi en waarderen de lange accuduur, maar vinden het 49mm-formaat simpelweg te groot. Er zijn echter geen aanwijzingen dat Apple een kleinere Apple Watch Ultra overweegt.

Verwachte functies Apple Watch Ultra 4

Wat wordt er dan wel nieuw in de Apple Watch Ultra 4? Dit zijn de verwachte verbeteringen:

#1 Snellere chip

De Apple Watch Series 9 en Apple Watch Ultra 2 waren de laatste modellen met de S9-chip die voor daadwerkelijk snellere prestaties zorgden. De Apple Watch Series 10 uit 2024 kreeg de S10-chip, maar zonder daadwerkelijke prestatieverbeteringen. In 2025 verschenen de Apple Watch Series 11 en Apple Watch Ultra 3 met exact dezelfde S10-chip als de Apple Watch Series 10. Tijd dus voor een spec-bump en volgens de meest betrouwbare bronnen gaat dat er ook komen.

De Apple Watch Ultra 4 krijgt naar verwachting een snellere en krachtigere nieuwe S11- of S12-chip. Daardoor komen er meer mogelijkheden beschikbaar voor krachtige (AI-)functies. Wellicht is de nieuwe chip ook extra energiezuinig, voor een mogelijke langere accuduur. Een nieuwe chip zorgt er ook voor dat de Apple Watch Ultra 4 langer ondersteuning krijgt met software-updates, iets wat na het wegvallen van zoveel modellen met de watchOS 27 wel nodig is.

#2 Meer nieuwe softwarefuncties

watchOS 27 was qua nieuwe functies redelijk beperkt. Er komt een nieuw dynamisch appscherm en wat nieuwe opties voor de slimme stapel. Buiten de EU profiteren gebruikers van de nieuwe Siri AI, maar daar blijft het dan ook wel bij. We verwachten dat Apple nog wat nieuwe watchOS 27-functies achter de hand gehouden heeft, die alleen zullen werken op de modellen met de nieuwe krachtigere chip. Denk aan nieuwe AI-functies, die door de beperkte rekenkracht van de S10-chip niet mogelijk zijn op de huidige modellen.

#3 Nieuwe gezondheidsfuncties

Er zijn ook geruchten geweest over nieuwe gezondheidsfuncties, hoewel die nog weinig specifiek zijn. Apple zou de hoge bloeddruk-functie willen verbeteren. Deze werd een jaar geleden geïntroduceerd, maar geeft alleen een waarschuwing als er na lange tijd tekenen van hoge bloeddruk ontdekt zijn. Mogelijk kan Apple de functie uitbreiden in een nieuwer model, met nauwkeurigere metingen die alleen mogelijk zijn dankzij de nieuwe chip.

Apple zou ook al lange tijd bezig zijn met de ontwikkeling van een bloedglucosemeter, maar die gaat er voorlopig nog niet komen. Volgens de meest recente berichten blijft dat iets voor de langere termijn, ergens later dit decennium.

#4 Verbeterde batterijduur mogelijk

We noemden net al even de mogelijke energiezuinigere nieuwe chip. De batterijduur in de Apple Watch blijft een punt van aandacht. Bij de modellen van vorig jaar wist Apple de accuduur te verlengen en het zou ons niets verbazen als dat met de Apple Watch Ultra 4 nog een stap verder gaat. Bronnen beweerden recent al dat Apple met de nieuwe modellen focust op gezondheid en batterijduur.

Bekijk ook ‘Apple focust met nieuwe Apple Watch-modellen op deze twee verbeteringen (ten koste van Touch ID)’ Apple wil met toekomstige Apple Watch-modellen vooral focussen op verbeteringen op twee aspecten: batterijduur en nieuwe gezondheidsfuncties. Dat gaat ten koste van een andere functie waar geruchten over waren.

Verwachte specs Apple Watch Ultra 4

Dit zijn in het kort de verwachte specificaties van de Apple Watch Ultra 4:

Dit zijn in het kort de verwachte specificaties van de Apple Watch Series 12:

Materiaal: titanium

Kleuren: naturel, zwart en mogelijk nog een nieuwe kleur

Uitvoeringen: GPS + Cellular (5G)

Formaten: 49mm

Afmetingen: 49 x 44 x 12mm

Scherm: 422 x 514 pixels; beeldoppervlak van 1245 mm²

Always-on met groothoek-OLED en LTPO3

Glas van saffierkristal

Tot 3000 nits piekhelderheid, mogelijk iets meer

326 pixels per inch

Knoppen: Digital Crown met feedback, zijknop, actieknop

Chip: S11- of S12-chip met verbeterde prestaties

Opslag: 64GB

Elektrische en optische hartslagsensor

Zuurstofsaturatiesensor

Temperatuursensor

Kompas

Always-on hoogtemeter met een groter gebruiksbereik van -500m tot 9000m

Versnellingsmeter voor hoge G-krachten

Gyroscoop met groot dynamisch bereik

Omgevingslichtsensor

Dieptemeter tot 40 meter

Watertemperatuursensor

Twee speakers en drie bundelvormende microfoons

Ingebouwde sirene

IP6X stofbestendig, waterbestendig tot 100 meter, voldoet aan EN13319 norm

Wifi 4

Bluetooth 5.3

Ultra Wideband-chip van tweede generatie

Batterijduur: tot 42 uur, tot 72 uur met energiebesparingsmodus; mogelijk langer door nieuwe chip

Opladen: snelladen (in 30 minuten tot 80% opgeladen)

Apple Watch Ultra 4 prijs

De huidige Apple Watch Ultra 3 heeft een adviesprijs van €899,-. Het zou goed kunnen dat Apple de prijs van de opvolger hoger legt, vanwege de tekorten bij de geheugenchips. Een vanafprijs van €999,- is daarom niet ondenkbaar. Dit is ook de oorspronkelijke adviesprijs die Apple hanteerde toen de eerste Apple Watch Ultra in 2022 geïntroduceerd werd.

Wij verwachten daarom een introductieprijs voor de Apple Watch Ultra 4 van €999,-.

Apple Watch Ultra 4 release

De Apple Watch Ultra 4 wordt naar verwachting in september 2026 aangekondigd, samen met de Apple Watch Series 12. Tijdens het gebruikelijke iPhone-event in de eerste of tweede week van september zullen de nieuwe modellen onthuld worden. Ongeveer een week later, dus midden of eind september, ligt de nieuwe Apple Watch daadwerkelijk in de winkels.

Ben je nu toe aan een nieuwe Apple Watch en zijn de verwachte verbeteringen niks voor jou? Dan vind je in ons artikel alle prijzen van de huidige nieuwe Apple Watch-modellen.

Informatie Laatst bijgewerkt augustus 2026 Device Apple Watch Ultra 4

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