Apple heeft iOS 26.6.2 uitgebracht, een nieuwe update voor de iPhone. Deze update lost een probleem op met het installeren van software-updates.

Nog geen maand na de vorige update met talloze beveiligingsfixes, heeft Apple redelijk onverwachts een nieuwe update van iOS 26 uitgebracht. Deze keer geen enorme lijst met beveiligingsverbeteringen of handige nieuwe functies, want in de releasenotes spreekt Apple over een specifieke bugfix. Met iOS 26.6.2 is het weer mogelijk om een software-update te installeren. Voor de iPad is tevens iPadOS 26.6.2 beschikbaar.

iOS 26.6.2 beschikbaar

Om specifiek te zijn: het installeren van een software-update via een mobiele verbinding. Blijkbaar zat er in de vorige versie een bug waardoor je een software-update niet via een mobiele dataverbinding (zoals 5G) kon downloaden. Apple heeft daarvoor in de instellingen van je mobiele netwerk een speciale schakelaar voor (Sta meer data toe op 5G), zodat je een software-update ook kan downloaden en installeren als je geen wifi-verbinding hebt.

Met iOS 26.6.2 zorgt Apple er dus voor dat dat weer helemaal foutloos werkt. Zorg er wel voor dat je deze nieuwe update eerst via wifi downloadt, zodat je in het vervolg – ook als je buiten de deur bent – updates kunt installeren. We raden echter af om dat bij grote updates zoals iOS 27 te doen. Die update wordt mogelijk volgende week voor iedereen verwacht.

Releasenotes iOS 26.6.2

Deze update verhelpt een probleem dat ertoe leidde dat een software-update niet via een mobiele verbinding kon worden gedownload.

iOS 26.6.2 downloaden

Om iOS 26.6.2 te downloaden, doe je het volgende: Ga op je iPhone of iPad naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt. Tik op Download en installeer. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via je computer. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac en open de Finder. Windows-gebruikers openen Apple Devices. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

Bekijk ook iPhone updaten: zo kun je de nieuwste iOS-versie installeren Hoe kun je de software op je iPhone bijwerken naar de nieuwste versie van iOS? In deze tip leggen we uit hoe de iPhone updaten werkt, met of zonder computer.

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Bekijk ook Zo kun je je afmelden voor de beta’s van iOS, watchOS, macOS en tvOS Als je geen publieke betaversies van iOS, iPadOS, watchOS, macOS en tvOS meer wilt installeren, kun je je hiervoor eenvoudig afmelden. In deze tip leggen we uit hoe je dit doet.

Waarom zie ik de update (nog) niet?

Het kan soms even duren voordat jij de update op jouw toestel te zien krijgt. Dat heeft ermee te maken dat Apple deze updates gefaseerd uitrolt. Hoe dit zit lees je in dit artikel: Dit is waarom het langer duurt voordat iOS-updates automatisch geïnstalleerd worden. Als het na een tijdje nog niet lukt om iOS te updaten, lees dan ons artikel over iOS-installatieproblemen.

Let op: houd de reacties on-topic, concreet en overzichtelijk voor anderen. Persoonlijke statusupdates of je download gestart/gelukt is, voegen niets toe aan de discussie. Ook kan het iets langer duren voordat de update zichtbaar is. Ook dit hoef je niet te melden. Deze reacties worden verwijderd.