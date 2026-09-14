iOS 27 is er bijna en zoals ieder jaar brengt de grote update van 2026 ook weer de nodige veranderingen. Aan sommige zul je misschien best even moeten wennen.

iOS 27, dat vanaf vandaag beschikbaar komt, is in alle opzichten een minder grote update dan iOS 26 vorig jaar was. Er zijn minder nieuwe functies, maar ook minder grote veranderingen waar je misschien aan zal moeten wennen. Toch zijn er mogelijk dingen die net even anders werken dan je zou verwachten. Om te voorkomen dat je overvallen wordt door deze veranderingen, hebben we ze hier alvast voor je op een rijtje gezet.

#1 Zoekveld in veel apps weer verplaatst

In iOS 26 verplaatste Apple het zoekveld in veel standaardapps van boven naar onderen, waarbij de zoekknop ook los kwam te staan van het hoofdmenu. Maar daardoor werd het hoofdmenu in een app ook geminimaliseerd als je ergens naar wilde zoeken. In iOS 27 heeft Apple dat weer op veel plekken teruggedraaid. In bijvoorbeeld de Muziek-app is de zoekknop gewoon weer een vast onderdeel van de menubalk, waarbij het zoekveld zelf weer helemaal bovenaan staat. Apple paste dit eerder al in een iOS 26-update aan in onder andere de App Store, maar nu is het ook doorgevoerd in apps als Muziek, TV en Podcasts.

In sommige apps die geen eigen menubalk hebben, zoals Mail en Notities, staat de zoekbalk nog onder. Ook apps van derden kunnen nog de oudere iOS 26-weergave hebben.

Bekijk ook iOS 27 maakt Liquid Glass nog verder aanpasbaar – zo werkt het Apple heeft ook in iOS 27 Liquid Glass gebruikt als designtaal. Wel heeft deze, vergeleken met zijn voorganger, een veelgevraagde functie toegevoegd.

#2 Opdrachten-app werkt net even anders

Voor de liefhebbers van de Opdrachten-app, verandert er met iOS 27 het een en ander. Het maken van een nieuwe opdracht of automatisering gaat nu (op een toestel met Apple Intelligence) op een andere manier. Je krijgt dus niet meer de weergave waarbij je zelf stap voor stap taken toe moet voegen. Zodra je een nieuwe opdracht aanmaakt, krijg je direct een scherm waarin je je gewenste opdracht in natuurlijke taal kunt omschrijven. Wij vinden dit juist handiger, maar als je liever de handmatige manier hebt, moet je bij het aanmaken eerst op Wijzig tikken.

Ook is de app wat anders ingedeeld. Het hoofdmenu onderaan is verdwenen en in plaats daarvan vind je de knoppen voor Automatisering en Galerie in het zijmenu.

#3 Image Playground aangepast

Met Image Playground kun je je eigen afbeeldingen maken met Apple Intelligence. In iOS 26 kon je dat stap voor stap doen, waarbij je aan kan geven in wat voor thema een afbeelding gemaakt moest worden, welke gezichtsuitdrukking de persoon moet hebben, welke kostuums en accessoires de persoon moest dragen en welke achtergrond de afbeelding moest hebben. Met iOS 27 geef je dit meteen op zodra je een nieuwe opdracht aanmaakt. Dit doe je door de opdracht te typen, in plaats van dat je het via een menu kiest.

#4 Cameraweergave in Woning-app

Voor wie beveiligingscamera’s in de Woning-app heeft, zijn er grote veranderingen in iOS 27. Apple heeft de indeling aangepast, waardoor je alle gebeurtenissen van meerdere camera’s nu in een tijdlijn ziet. Wisselen naar een andere camera gaat nu via de knop bovenaan. Overigens biedt de weergave ook nieuwe mogelijkheden. Zo kun je namelijk zoeken door opnames en biedt Apple Intelligence betere overzichten.

#5 Vernieuwde look voor appicoontjes

Als je voor het gebruik van je iPhone heel erg leunt op de herkenbaarheid van de icoontjes, zul je mogelijk even moeten wennen aan de vernieuwde icoontjes. Apple heeft allerlei appicoontjes een nieuwe look gegeven, maar sommige zien er ook heel anders uit. Zo heeft de Voorvertoning-app een heel ander icoontje en is ook die van Image Playground aangepast. Icoontjes van bijvoorbeeld Foto’s en Kaarten hebben meer Liquid Glass gekregen.

Bekijk ook Apple vernieuwt de icoontjes in iOS 27: deze vallen het meest op Apple heeft de appicoontjes in iOS 27 opnieuw onder handen genomen. De vertrouwde ontwerpen blijven herkenbaar, maar ogen scherper en gedetailleerder dan in iOS 26.

#6 Vernieuwde veegbewegingen voor meldingencentrum (maar niet bij ons)

In landen waar Siri AI beschikbaar komt (zoals in de VS), heeft Apple de veegbewegingen voor het openen van het meldingencentrum aangepast. Normaal gesproken kun je vanaf ieder scherm van middenboven naar onderen vegen om je meldingen te bekijken. Maar met Siri AI ingeschakeld, activeer je daarmee de vernieuwde slimme assistent. Voor het openen van je meldingenoverzicht, moet je nu vanaf de linker bovenhoek naar onderen vegen.

Deze wijziging geldt dus alleen voor gebruikers met Siri AI. Siri AI is in de EU niet beschikbaar, waardoor Apple de veegbewegingen bij ons gelijk gehouden heeft. Tenzij je via een omweg toch Siri AI (in het Engels) ingeschakeld hebt. Dat kun je doen door in te loggen met een Amerikaanse Apple Account en je taal en regio aan te passen. Dat is echter verre van optimaal, dus wees gewaarschuwd.

Meer over iOS 27 en iPadOS 27

iOS 27 is de grote nieuwe iPhone-update van 2026, terwijl iPadOS 27 onderweg is naar de iPad. In iOS 27 en iPadOS 27 vind je nieuwe Apple Intelligence-functies, de nieuwe Siri AI (hoewel niet in de EU) en aanpassingen aan het Liquid Glass-design. Er komen nieuwe functies voor AirPods, CarPlay, de Foto’s- en Wallet-app en nog veel meer kleine verbeteringen. Apple focust ook flink op verbeterde prestaties, waardoor veel alledaagse taken sneller werken. Voor de iPad zijn er enkele optimalisaties, zoals het werken met een externe schijf. De geschikte toestellen van iOS 27 zijn de iPhone 11-serie en nieuwer. De release van iOS 27 en iPadOS 27 staat gepland voor september 2026.

Bekijk ook Alles wat je moet weten over iOS 27: dit is de grote iPhone-update van 2026 Apple brengt dit jaar iOS 27 uit, de volgende grote update voor de iPhone. Alles wat je over deze update moet weten, lees je overzichtelijk op deze pagina: de belangrijkste functies, de geschikte toestellen en de release.