Ook dit jaar worden we op 9 september weer getrakteerd op een reeks nieuwe aankondigingen. Voor het derde jaar op rij houdt Apple op deze datum een groots iPhone-event, maar deze derde versie lijkt extra bijzonder te worden. Met een nieuwe CEO, een nieuw soort iPhone en nieuwe opvolgers van de huidige modellen, is er veel om over te lezen en te bespreken. Met deze special ben je optimaal voorbereid op alle Apple-aankondigingen: van de iPhone 18 Pro en Fold tot de Apple Watch Series 12 en Ultra 4. Op de dag van het event lees je hier zoals vertrouwd ons liveblog, bekijk je de presentatie live en lees je achteraf een overzichtelijke samenvatting. Het grote iPhone-event van 2026 begint hier, bij iCulture!
Inhoudsopgave September 2026 Event
- Aankondigingen iPhone-event van 2026: liveblog en video
- Waar en wanneer is het iPhone-event van 2026?
- Verwachtingen iPhone-event van 2026 in het kort
- Luister onze podcast met onze vooruitblik
- Poll: waar kijk jij het meest naar uit?
- Winnen maar: maak kans op de nieuwe iPhone 18 Pro!
- Abonneer je op onze nieuwsbrief
- Voeg iCulture toe aan je beginscherm
- Lees je in: dit weten we nu al
Aankondigingen iPhone-event van 2026: liveblog en video
Op de dag van het event vind je op deze pagina alle aankondigingen op een rij met ons liveblog. Daarin zetten we de nieuwe producten met de belangrijkste eigenschappen en nieuwe functies voor je op een rij. Kom dus op de dag van het event terug op deze pagina om geen aankondiging te missen.
Later die dag lees je hier ook de uitgebreide samenvatting, met doorverwijzingen naar de nieuwe productpagina’s voor verdere informatie en uitleg.
Waar en wanneer is het iPhone-event van 2026?
Het zal geen verrassing zijn, maar toch noemen we het nog even: op woensdag 9 september om 19:00 uur Nederlandse tijd is het grote iPhone-event van 2026. Op dat moment start Apple’s livestream, waar de aankondigingen in zo’n anderhalf uur gedaan worden. Hoewel de presentatie van tevoren is opgenomen, zal het wel live gestreamd worden. Dat betekent dat je dus zelf live mee kan kijken. Onze ervaring leert dat de keynote behoorlijk wat informatie bevat, dus dan komt onze liveblog op deze pagina ook goed van pas zodat je alles nog eens rustig kan nalezen.
Er zijn talloze manieren om zelf de livestream van het Apple-event te volgen: via je iPhone, iPad, Mac, Apple TV en meer. Uiteraard kun je ook alles volgen zonder zelf live mee kijken. Op iCulture lees je alles over de aankondigingen zodra ze gedaan zijn. Hou ook de site de komende dagen in de gaten om geen detail van de aankondigingen en de presentatie te missen. Aan het eind van de avond vind je op deze pagina ook nogmaals de video, zodat je alles nog rustig terug kunt kijken.
Verwachtingen iPhone-event van 2026 in het kort
Dit zijn de belangrijkste verwachte aankondigingen voor het iPhone-event van 2026:
- Drie nieuwe iPhones: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max en iPhone Fold/iPhone Ultra
- Twee nieuwe Apple Watches: Apple Watch Series 12 en Apple Watch Ultra 4
- Mogelijke andere aankondigingen: smart home-display, HomePod mini 2, nieuwe Apple TV en AirPods 5
- Software-updates: aankondiging releasedatum iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27, tvOS 27, visionOS 27 en macOS Golden Gate 27
Voor een uitgebreide vooruitblik (met eventuele wildcards) lees je ons artikel met verwachtingen voor het grote iPhone-event van 2026.
Luister onze podcast met onze vooruitblik
In de meest recente aflevering van de iCulture Podcast geven we onze kijk op de aankomende producten. We bespreken niet alleen de verwachte aankondigingen met de nieuwste geruchten, maar ook onze eigen visie, wat we graag hopen te zien, waar we zelf het meest naar uitkijken en meer. Luister dus naar de nieuwste aflevering van de iCulture Podcast en je bent in een keer bijgepraat.
Poll: waar kijk jij het meest naar uit?
Vergeet ook zeker niet te stemmen op onze poll. Wij zijn namelijk benieuwd naar welke aankondiging van het iPhone-event van 2026 jij het meest uit kijkt. Is het toch de iPhone Fold, zelfs als je hem niet van plan bent om in huis te halen, of kun je juist niet wachten op de iPhone 18 Pro om je oude iPhone te vervangen? Laat het ons weten in de poll!
Winnen maar: maak kans op de nieuwe iPhone 18 Pro!
Wist je dat je als iCulture-lezer kans kan maken om de iPhone 18 Pro te winnen? Met een gezamenlijke winactie met iPhoned geven we een exemplaar van de iPhone 18 Pro weg. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen, is het beantwoorden van een paar simpele vragen. En als je je abonneert op onze nieuwsbrief, maak je nog extra kans.
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Lees je in: dit weten we nu al
Hou je van verrassingen of wil je graag alles weten? Behoor je tot die laatste groep, dan ben je hier ook aan het juiste adres. We hebben de afgelopen tijd alle geruchten, speculaties en verwachtingen voor de nieuwe iPhones op een rijtje gezet in diverse artikelen.
Dit zijn de verwachte iPhone-modellen van 2026:
- 6,1-inch iPhone 17e: maart 2026 (reeds verschenen)
- 6,3-inch iPhone 18 Pro: najaar 2026
- 6,9-inch iPhone 18 Pro Max: najaar 2026
- Eerste opvouwbare iPhone Fold: najaar 2026
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iPhone 18 Pro
De iPhone 18 Pro is het aankomende Pro-model van 2026. De iPhone 18 Pro wordt in het najaar van 2026 verwacht en brengt vermoedelijk verbeteringen aan de camera, chip, draadloze verbindingen en de Cameraregelaar. Ook komen er nieuwe kleuren en wordt het design iets aangepast. Het 6,3-inch display krijgt een kleiner Dynamic Island, waarbij sommige sensoren van Face ID achter het scherm geplaatst zijn. Lees meer over de iPhone 18 Pro in ons overzicht.