Ook dit jaar worden we op 9 september weer getrakteerd op een reeks nieuwe aankondigingen. Voor het derde jaar op rij houdt Apple op deze datum een groots iPhone-event, maar deze derde versie lijkt extra bijzonder te worden. Met een nieuwe CEO, een nieuw soort iPhone en nieuwe opvolgers van de huidige modellen, is er veel om over te lezen en te bespreken. Met deze special ben je optimaal voorbereid op alle Apple-aankondigingen: van de iPhone 18 Pro en Fold tot de Apple Watch Series 12 en Ultra 4. Op de dag van het event lees je hier zoals vertrouwd ons liveblog, bekijk je de presentatie live en lees je achteraf een overzichtelijke samenvatting. Het grote iPhone-event van 2026 begint hier, bij iCulture!

Aankondigingen iPhone-event van 2026: liveblog en video

Op de dag van het event vind je op deze pagina alle aankondigingen op een rij met ons liveblog. Daarin zetten we de nieuwe producten met de belangrijkste eigenschappen en nieuwe functies voor je op een rij. Kom dus op de dag van het event terug op deze pagina om geen aankondiging te missen.

Later die dag lees je hier ook de uitgebreide samenvatting, met doorverwijzingen naar de nieuwe productpagina’s voor verdere informatie en uitleg.

Waar en wanneer is het iPhone-event van 2026?

Het zal geen verrassing zijn, maar toch noemen we het nog even: op woensdag 9 september om 19:00 uur Nederlandse tijd is het grote iPhone-event van 2026. Op dat moment start Apple’s livestream, waar de aankondigingen in zo’n anderhalf uur gedaan worden. Hoewel de presentatie van tevoren is opgenomen, zal het wel live gestreamd worden. Dat betekent dat je dus zelf live mee kan kijken. Onze ervaring leert dat de keynote behoorlijk wat informatie bevat, dus dan komt onze liveblog op deze pagina ook goed van pas zodat je alles nog eens rustig kan nalezen.

Er zijn talloze manieren om zelf de livestream van het Apple-event te volgen: via je iPhone, iPad, Mac, Apple TV en meer. Uiteraard kun je ook alles volgen zonder zelf live mee kijken. Op iCulture lees je alles over de aankondigingen zodra ze gedaan zijn. Hou ook de site de komende dagen in de gaten om geen detail van de aankondigingen en de presentatie te missen. Aan het eind van de avond vind je op deze pagina ook nogmaals de video, zodat je alles nog rustig terug kunt kijken.

Verwachtingen iPhone-event van 2026 in het kort

Dit zijn de belangrijkste verwachte aankondigingen voor het iPhone-event van 2026:

Voor een uitgebreide vooruitblik (met eventuele wildcards) lees je ons artikel met verwachtingen voor het grote iPhone-event van 2026.

Bekijk ook Vooruitblik op Apple’s grote iPhone-event van 2026: deze producten kun je op 9 september verwachten Over een maandje staat het iPhone-event van 2026 op de planning. Tijd dus om vooruit te blikken en dit zijn de aankondigingen die je in september 2026 van Apple kan verwachten.

Luister onze podcast met onze vooruitblik

In de meest recente aflevering van de iCulture Podcast geven we onze kijk op de aankomende producten. We bespreken niet alleen de verwachte aankondigingen met de nieuwste geruchten, maar ook onze eigen visie, wat we graag hopen te zien, waar we zelf het meest naar uitkijken en meer. Luister dus naar de nieuwste aflevering van de iCulture Podcast en je bent in een keer bijgepraat.

Bekijk ook iCulture Podcast #S08E08: Het Apple-event ontvouwt zich: dit is onze vooruitblik In deze achtste aflevering van de iCulture Podcast van 2026 bespreken Benjamin en Elger het Apple-nieuws van de afgelopen maand en blikken we natuurlijk vooruit op het grote iPhone-event!

Poll: waar kijk jij het meest naar uit?

Vergeet ook zeker niet te stemmen op onze poll. Wij zijn namelijk benieuwd naar welke aankondiging van het iPhone-event van 2026 jij het meest uit kijkt. Is het toch de iPhone Fold, zelfs als je hem niet van plan bent om in huis te halen, of kun je juist niet wachten op de iPhone 18 Pro om je oude iPhone te vervangen? Laat het ons weten in de poll!

Bekijk ook iCulture peilt: Naar welke aankondiging van het grote iPhone-event kijk jij het meest uit? Naar welke Apple-aankondiging van het september-event kijk jij het meest uit? Dat willen wij graag van je weten in deze nieuwe poll.

Winnen maar: maak kans op de nieuwe iPhone 18 Pro!

Wist je dat je als iCulture-lezer kans kan maken om de iPhone 18 Pro te winnen? Met een gezamenlijke winactie met iPhoned geven we een exemplaar van de iPhone 18 Pro weg. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen, is het beantwoorden van een paar simpele vragen. En als je je abonneert op onze nieuwsbrief, maak je nog extra kans.

Bekijk ook Winactie: doe mee en maak nu al kans op de iPhone 18 Pro Nu al de nieuwe iPhone 18 Pro winnen? Dat kan, want we geven er eentje weg! Lees hier wat je moet doen om kans te maken op deze nieuwe iPhone van 2026.

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Lees je in: dit weten we nu al

Hou je van verrassingen of wil je graag alles weten? Behoor je tot die laatste groep, dan ben je hier ook aan het juiste adres. We hebben de afgelopen tijd alle geruchten, speculaties en verwachtingen voor de nieuwe iPhones op een rijtje gezet in diverse artikelen.

Dit zijn de verwachte iPhone-modellen van 2026: