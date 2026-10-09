Apple's 'Welcome Home Experience' komt eraan. In deze special lees je alles wat je nu al moet weten over dit event – of is het toch geen event? We legggen het uit.

Het bleef lang geheim, maar onlangs kwam in het nieuws dat Apple een speciaal event organiseert voor nieuwe smart home-producten. Toen was de kogel door de kerk: op 13 oktober om 15:00 Nederlandse tijd houdt Apple een zogeheten ‘Welcome Home Experience’. Wat er bijzonder is aan dit event en welke producten je kunt verwachten, bespreken we nu.

Is de ‘Welcome Home Experience’ een echt event?

Bij de term ‘Apple event’ denken veel mensen tegenwoordig aan een grote reeks aankondigingen die in een video van één tot anderhalf uur worden gedaan door allerlei hooggeplaatste Apple-medewerkers. Dat is terecht, want de meeste aankondigingen van Apple worden ook zo gedaan via een livestream. Toch zal er bij de ‘Welcome Home Experience’ geen livestream zijn, zo verwachten wij. Dat heeft ook een reden die we bespreken in een apart artikel.

In die zin is het dus geen standaard event, maar er zijn toch echt mensen uitgenodigd om naar New York te gaan voor een ‘ervaring’. Journalisten kunnen hier de nieuwe producten naar alle waarschijnlijkheid meteen proberen. Hoe Apple het nieuws vervolgens naar buiten brengt, blijft nog even spannend.

Bekijk ook Apple’s ‘Welcome Home’-event volgen? Dat kan waarschijnlijk niet zoals je gewend bent, maar er zijn alternatieven Stond je al te popelen om volgende week een livestream van Apple’s ‘Welcome Home’-event te kijken? Dan moeten we je teleurstellen: er komt waarschijnlijk geen livestream. Lees hier wat de alternatieven zijn.

Welke aankondigingen gaat Apple doen?

Het is voor ons moeilijk om dit event niet de Smart Home Experience te noemen. Als je de verwachte producten ziet, snap je wel waarom. Dit zijn ze in het kort:

Voor een uitgebreider overzicht kun je terecht in ons artikel over Apple-producten in oktober. Hier staan ook producten tussen die later in oktober worden verwacht.

Bekijk ook Apple in oktober: dit kun je deze maand allemaal verwachten Oktober lijkt een hele belangrijke maand voor Apple te worden. We krijgen natuurlijk de iPhone Duo, maar er komt volgens bronnen nog veel meer aan. Dit is wat je allemaal in oktober van Apple kan verwachten.

Wanneer is de ‘Welcome Home Experience’?

Apple heeft aangekondigd dat er op dinsdag 13 oktober om 15:00 Nederlandse tijd een experience plaatsvindt. Wat dat betekent voor de timing van aankondigingen, is niet helemaal bekend. Het zou kunnen dat Apple alles om 15:00 bekendmaakt via persberichten en Instagramposts, maar ze zouden ook per heel uur één of meerdere persberichten kunnen uitsturen. Ons advies: houd iCulture goed in de gaten voor het laatste nieuws.

Bekijk ook Apple kondigt ‘Welcome Home’-Experience aan: dit is wanneer Apple heeft officieel een oktober-Experience aangekondigd. Tijdens deze bijeenkomst in New York worden naar verwachting meerdere nieuwe producten onthuld.

Waar kijk jij het meest naar uit?

Wij zijn benieuwd waar jij het meest naar uitkijkt voor aankomende dinsdag. Wordt het Apple’s slimme scherm, of toch een klassieker als de Apple TV of HomePod mini? Laat het weten in onze ‘Welcome Home’-poll!

Bekijk ook iCulture peilt: naar welke ‘Welcome Home’-aankondiging kijk jij het meest uit? Volgende week kondigt Apple weer een rits nieuwe producten aan. Ze zijn allemaal voor je smart home-setup bedoeld. Waar kijk jij het meest naar uit? Laat het weten in onze poll!

Voeg iCulture toe aan je iPhone-beginscherm

Als Apple-liefhebber is het verstandig om iCulture aan je beginscherm toe te voegen. Je krijgt dan een geoptimaliseerde weergave, pushnotificaties en houdt de site altijd binnen handbereik. Op de site verschijnen de aankondigingen direct, gevolgd door verdiepende artikelen en uitlegpagina’s over alle nieuwe producten. Houd iCulture de rest van de week in de gaten als je niets wilt missen.

Lees je in: dit weten we al over de producten

Natuurlijk moeten we voor de definitieve specificaties en functies wachten tot de aankondiging, maar we weten al aardig wat over de producten. Wil je je nu al inlezen? Check dan de volgende artikelen: