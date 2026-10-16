iPhone Duo vanaf nu te bestellen: zo vis je niet achter het net [poll]

De nieuwe opvouwbare iPhone Duo is vanaf nu te bestellen bij providers en winkels. Wil je hem als een van de eersten in huis, dan zul je er snel bij moeten zijn. De verwachte voorraad is namelijk beperkt. Hier lees je waar je terecht kan.

Het is dan eindelijk bijna zover. Na tien jaar van geruchten, is de eerste opvouwbare iPhone vanaf nu eindelijk te bestellen. De iPhone Duo werd afgelopen september aangekondigd, maar vanaf nu kun je hem eindelijk pre-orderen. Als je er vroeg bij bent, kun je hem volgende week al in je handen hebben. Met onze pre-order tips voor de iPhone Duo ben je al goed voorbereid, maar vanaf nu kun je ook echt je bestelling plaatsen.

iPhone Duo bestellen kan nu bij deze winkels

De iPhone Duo is verkrijgbaar vanaf €2.339,- en dat is een behoorlijk bedrag voor een nieuwe iPhone. Maar je krijgt daar dan ook twee schermen, een opvouwbaar ontwerp en talloze extra functies voor terug. Dit zijn de adviesprijzen zoals je die bij Apple en veel andere winkels vindt:

256GB: €2.339,-

512GB: €2.589,-

1TB: €3.089,-

2TB: €3.839,-

Wie slim is bestelt de iPhone Duo nu bij een provider, omdat je daar vaak nog wat toestelkorting of andere voordelen krijgt. Toch liever los, dan kun je natuurlijk terecht bij winkels als Amac, Coolblue en MediaMarkt.

Je kunt bij de iPhone Duo dus kiezen voor vier opslagcapaciteiten. Er zijn twee kleuren: sterrenwit en nachtblauw. We verwachten niet dat een kleur veel populairder zal zijn dan de ander, hoewel Apple zelf vooral de witte variant promoot. Wie doorgaans een zwarte iPhone bestelt, lijkt nu het beste te kunnen kiezen voor nachtblauw.

iPhone Duo zakelijk kopen Als je een KvK-nummer hebt, kun je best wat voordeel krijgen bij de aanschaf van je abonnement. Het voordeel is dat je de btw kunt aftrekken, waardoor je dus 21 procent bespaart op de aanschaf van je toestel. Ook zijn de abonnementskosten vaak iets voordeliger, waardoor je in totaal dus minder kwijt bent voor je smartphone. Bestel bij Vodafone zakelijk Bestel bij Odido zakelijk Bestel bij KPN zakelijk

Poll: welke iPhone Duo heb jij besteld?

We horen ook graag welke iPhone Duo jij besteld hebt. Of heb je onlangs al een andere iPhone gekocht, zoals een iPhone 18 Pro? Wat het ook is, we willen dit graag van je weten. Stem daarom in de poll en licht eventueel je keuze toe in de reacties.