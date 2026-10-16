iPhone Duo vanaf nu te bestellen: zo vis je niet achter het net [poll]
Het is dan eindelijk bijna zover. Na tien jaar van geruchten, is de eerste opvouwbare iPhone vanaf nu eindelijk te bestellen. De iPhone Duo werd afgelopen september aangekondigd, maar vanaf nu kun je hem eindelijk pre-orderen. Als je er vroeg bij bent, kun je hem volgende week al in je handen hebben. Met onze pre-order tips voor de iPhone Duo ben je al goed voorbereid, maar vanaf nu kun je ook echt je bestelling plaatsen.
iPhone Duo bestellen kan nu bij deze winkels
De iPhone Duo is verkrijgbaar vanaf €2.339,- en dat is een behoorlijk bedrag voor een nieuwe iPhone. Maar je krijgt daar dan ook twee schermen, een opvouwbaar ontwerp en talloze extra functies voor terug. Dit zijn de adviesprijzen zoals je die bij Apple en veel andere winkels vindt:
- 256GB: €2.339,-
- 512GB: €2.589,-
- 1TB: €3.089,-
- 2TB: €3.839,-
Wie slim is bestelt de iPhone Duo nu bij een provider, omdat je daar vaak nog wat toestelkorting of andere voordelen krijgt. Toch liever los, dan kun je natuurlijk terecht bij winkels als Amac, Coolblue en MediaMarkt.
Je kunt bij de iPhone Duo dus kiezen voor vier opslagcapaciteiten. Er zijn twee kleuren: sterrenwit en nachtblauw. We verwachten niet dat een kleur veel populairder zal zijn dan de ander, hoewel Apple zelf vooral de witte variant promoot. Wie doorgaans een zwarte iPhone bestelt, lijkt nu het beste te kunnen kiezen voor nachtblauw.
iPhone Duo met abonnement
Op zoek naar een iPhone Duo met abonnement? Je kan terecht bij deze winkels en aanbieders:
iPhone Duo los toestel
Voor een losse iPhone Duo bekijk je deze winkels voor de actuele prijzen en deals:
Bekijk de iPhone Duo (inruilvoordeel)
Bekijk de iPhone Duo (tot 690 euro inruilvoordeel)
Bekijk de iPhone Duo (tot 570 euro inruilvoordeel)
Bekijk de iPhone Duo (inruilvoordeel)
Wil je de nieuwe iPhone Duo eerst in de winkel bekijken? Dan ben je bij Amac aan het juiste adres.
iPhone Duo zakelijk kopen
Als je een KvK-nummer hebt, kun je best wat voordeel krijgen bij de aanschaf van je abonnement. Het voordeel is dat je de btw kunt aftrekken, waardoor je dus 21 procent bespaart op de aanschaf van je toestel. Ook zijn de abonnementskosten vaak iets voordeliger, waardoor je in totaal dus minder kwijt bent voor je smartphone.
Poll: welke iPhone Duo heb jij besteld?
We horen ook graag welke iPhone Duo jij besteld hebt. Of heb je onlangs al een andere iPhone gekocht, zoals een iPhone 18 Pro? Wat het ook is, we willen dit graag van je weten. Stem daarom in de poll en licht eventueel je keuze toe in de reacties.
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iPhone Duo
De iPhone Duo is de eerste opvouwbare iPhone van Apple. De iPhone Duo heeft aan de voorkant een 5,4-inch display, dat je als een boek openvouwt. Het toestel heeft een paspoort-achtig formaat, dus is iets breder en minder hoog. Als je hem openvouwt, krijg je een groter horizontaal iPad mini-achtig display van 7,6-inch. Apple heeft iOS op allerlei fronten aangepast. Zo zit de interface van veel apps aan de rechter zijkant, zodat het altijd binnen handbereik is. Er zit Touch ID op, zodat je het zowel gesloten als open kan gebruiken. Aan de achterkant zit een dubbele 48-megapixelcamera. Het voorste scherm heeft een 12-megapixel Center Stage-camera in de hoek, terwijl het binnenste scherm een frontcamera achter het display heeft.
5 reacties
Stephan
Yaay, het duurde even voordat de store open ging, bijna 10 minuten na 14:00, maar ik mag de witte met 1TB ophalen op release day!
Trast90
Zo, 14:30 uur en een levertijd 25 januari!
Acorn
Na 10 minuten proberen om 14:10 besteld (Nachthemel 512 Gb) wordt 30 nov – 7 dec verzonden.
Berry
Zo, ik was om 14.05 binnen, mandje gevuld met een folio hoes en een nachthemel 512 Duo… betaald met apple pay, vergeten het bestelnummer te noteren.. niets meer gehoord tot om 14:20 de verlossende mail met de bestelbevesting, leveriing volgende week.. dat was een slecht kwartiertje voor mijn mijn hart!
Ferry
Qua wachttijden wordt het al bijna aantrekkelijk om te wachten op de Duo 2😑