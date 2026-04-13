‘Apple werkt aan minstens vier stijlen voor slimme bril: van Tim Cook-bril tot kleine ronde glazen’

Hoe gaat de slimme bril van Apple eruit zien? Het lijkt erop dat Apple heel veel verschillende stijlen wil uitbrengen, zodat er voor iedereen wat te kiezen is.

Bij de Apple Watch is het personaliseren van het horloge een belangrijk onderdeel, door de verschillende materialen voor de kast, de kleuren van de kast en de honderden verschillende bandjes. Het lijkt erop dat Apple voor de toekomstige slimme bril dezelfde tactiek wil toepassen, want volgens Mark Gurman van Bloomberg test Apple momenteel vier verschillende stijlen voor de slimme bril, elk met een eigen ontwerp.

Ontwerp van Apple’s slimme bril: vier stijlen

Voor de ontwikkeling van de slimme bril werkt Apple niet samen met een bekend brillenmerk (zoals Meta dat wel met Ray-Ban doet). Apple heeft het ontwerp helemaal zelf gemaakt, hoewel er wel duidelijk inspiratie gehaald wordt uit bekende monturen. Voor het materiaal zou Apple gekozen hebben voor acetaat, dat het een stuk duurzamer en luxer zou zijn dan het gewone plastic. Hoewel de prijs nog niet bekend is, gaan we het gebruik van dit materiaal waarschijnlijk wel terugzien in het prijskaartje.

Op dit moment test Apple minstens vier stijlen, die waarschijnlijk allemaal beschikbaar komen. Dit zijn de stijlen voor de slimme bril die bij Apple in de maak zijn:

Een groot rechthoekig frame, vergelijkbaar met de Ray-Ban Wayfarer-monturen

Een slanker rechthoekig ontwerp, vergelijkbaar met de bril die Tim Cook draagt

Groot ovaal of rond frame

Kleiner en verfijnder ovaal of cirkelvormig frame

Daarnaast zou elk montuur beschikbaar komen in diverse kleuren, waaronder zwart, oceaanblauw en lichtbruin. Apple zou vooral als doel hebben om een herkenbaar ontwerp uit te brengen. Dat doet Apple ook met haar andere producten, waaronder de Apple Watch en AirPods, maar ook de iPhone. Met de notch en tegenwoordig het Dynamic Island heeft de iPhone een herkenbaar ontwerp en dankzij de witte afwerking van de AirPods herken je ze al op afstand. Bij de Apple Watch is vooral de vorm van de kast in combinatie met de Digital Crown erg herkenbaar. Waarschijnlijk zul je bij Apple’s slimme bril ook eenvoudig kunnen zien dat hij door Apple gemaakt is.

Een herkenbaar onderdeel van dit design is dat de camera’s in de slimme bril ovaal en ook nog verticaal geplaatst zijn. Bij de brillen van Meta gaat het om ronde lenzen, naast de glazen. Bovendien zouden de camera’s bij Apple’s bril omringd zijn door lampjes.

Dit kun je met Apple’s slimme bril

Maar wat kun je daar nou eigenlijk mee, zo’n slimme bril? Volgens dezelfde bron gaat het hier niet om een AR-bril of een bril met scherm. Er zitten alleen verbonden functies in. Zo kun je foto’s en video’s maken, die door de verbinding met je iPhone automatisch in je bibliotheek gezet worden. Ook kun je er telefoongesprekken mee voeren, je notificaties via spraak horen en muziek afspelen. Het gebruik van Siri als assistent zou ook een belangrijke functie zijn, mede door de aanstaande compleet vernieuwde versie van Siri die veel slimmer zou moeten zijn. Deze versie van Siri wordt vermoedelijk in juni volledig uit de doeken gedaan en wordt onderdeel van iOS 27.

De bril zou waarschijnlijk voorzien kunnen worden voor glazen op sterkte, maar voor wie dat niet nodig heeft verwachten we ook wel dat Apple er zonnebrilglazen voor beschikbaar heeft.

De nieuwe slimme bril wordt een van de drie AI-wearables van Apple, waarvan de eerste in 2027 verschijnt. De bril zou wel al in 2026 aangekondigd kunnen worden, maar de release staat vermoedelijk voor begin 2027 gepland.