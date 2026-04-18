In de rubriek Weekend-kijktips besteden we aandacht aan het nieuwe aanbod van de Streaming videodiensten zoals Apple TV (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben van alles te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.
Apple TV
Apple TV is de streamingdienst van Apple met originele films, series en documentaires biedt. De producties zijn vaak van hoge kwaliteit en zijn zonder advertenties te kijken. Alle content is ook offline te downloaden.
Margo’s Got Money Troubles (seizoen 1)
Jonge schrijver Margo Millet wordt zwanger, waardoor ze moet stoppen met haar studie en financieel aan de grond zit. Als haar vervreemde vader opduikt, een professioneel worstelaar, ziet Margo een manier om toch geld te verdienen met haar schrijftalent.
Disney+
Disney+ biedt een breed scala aan content, waaronder films, tv-series en documentaires van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic. Geniet van een enorme collectie nieuwe en klassieke Disney-content. Je kunt genieten van HD-streaming zonder extra kosten. En je vindt bij Disney+ veel gezinsvriendelijke content, waardoor het geschikt is voor kijkers van alle leeftijden.
Daredevil: Born Again (seizoen 2)
Daredevil is een duistere en meeslepende superheldenserie van Marvel en Netflix, waarin het verhaal wordt verteld van Matt Murdock: een blinde advocaat overdag en een meedogenloze vigilante ’s nachts.
Nadat hij als kind zijn zicht verliest bij een ongeluk, ontwikkelen zijn overige zintuigen zich tot bovenmenselijke niveaus. In de gevaarlijke straten van Hell’s Kitchen in New York vecht hij tegen misdaad en corruptie, terwijl hij worstelt met zijn eigen moraal en identiteit.
De serie staat bekend om zijn rauwe actie, sterke karakterontwikkeling en een van de meest indrukwekkende schurken uit het Marvel-universum.
Netflix
Netflix biedt een uitgebreide collectie films, series, documentaires en originele content in diverse genres. Je kunt content downloaden om offline te kijken. Ook kun je op verschillende manieren kijken, waardoor je altijd wel een geschikt apparaat hebt.
Ronaldinho Gaúcho
De Netflix-serie Ronaldinho: The One and Only neemt je mee in het leven en de carrière van één van de meest geliefde voetballers aller tijden: Ronaldinho. In deze documentaire staat niet alleen zijn ongekende talent centraal, maar ook de man achter de glimlach die miljoenen fans wereldwijd wist te betoveren.
De serie blikt terug op zijn opkomst in Brazilië, waar zijn uitzonderlijke techniek en creativiteit al op jonge leeftijd zichtbaar waren. Via zijn doorbraak in Europa bij clubs als Paris Saint-Germain en later zijn legendarische periode bij FC Barcelona groeide Ronaldinho uit tot een wereldster. Met hoogtepunten zoals het winnen van de FIFA World Cup 2002 en de Ballon d’Or laat de serie zien hoe hij het voetbalspel opnieuw definieerde.
Aan de hand van exclusieve beelden, interviews met oud-teamgenoten en unieke verhalen uit de kleedkamer wordt duidelijk waarom Ronaldinho zo’n unieke speler was. Zijn speelse stijl, briljante acties en aanstekelijke plezier op het veld maakten hem tot een icoon dat verder ging dan alleen resultaten en prijzen.
Ronaldinho: The One and Only is daarmee niet alleen een sportdocumentaire, maar ook een inspirerend portret van een voetballer die het spel met een glimlach speelde en daarmee een blijvende indruk heeft achtergelaten op het wereldvoetbal.
Amazon Prime Video
Amazon Prime Video biedt een gevarieerde selectie van films, series en documentaires, waaronder exclusieve content. Ben je Amazon Prime-lid, dan heb je toegang tot deze streamingdienst én kun je genieten van extra voordelen zoals snellere verzending van Amazon-aankopen. Daarnaast kun je films huren of kopen.
Bad Slippers
Wanneer “Salesman of the Year” Urwin de Windt al zijn geld verliest aan een cryptozwendel, belandt hij in een bizarre kunstroof met de door een hernia geplaagde Harold (Ruben van der Meer) en puzzelfanaat Bennie. Hun poging om drie Picasso’s te stelen van kunsthandelaar Björn Lerby ontaardt in een keten van hilarische gebeurtenissen. Het blijken allemaal oplichters die elkaar oplichten en afpersen, maar het is een verloren slipper die dit alles tot een onvermijdelijk noodlottig einde brengt.
HBO Max
HBO Max biedt een breed scala aan hoogwaardige content, waaronder exclusieve HBO-series, films en documentaires zoals Game of Thrones en de nieuwste blockbusters. Het aanbod wordt continu bijgewerkt.
Euphoria (seizoen 3)
Eerste aflevering van de serie. De zeventienjarige Rue keert terug thuis uit het afkickcentrum zonder plannen om clean te blijven. Ze ontmoet Jules, een nieuwkomer in de stad, op een feestje in het huis van McKay. Nate frustreert McKay als McKay interesse toont in Cassie. Nate en Maddy, die weer eens uit elkaar gegaan zijn, proberen elkaar jaloers te maken. Ondertussen komt Kat onder druk om iets te verliezen.
SkyShowtime
SkyShowtime is een streamingdienst die een uitgebreide collectie van films, series, sport, en kinderprogramma's biedt. Het combineert content van bekende filmstudio's zoals Dreamworks, Universal en Paramount. Het platform is gebruiksvriendelijk en laat je ook offline kijken.
Dood Spoor (seizoen 1)
Ed Bex heeft een eetstoornis: van zodra hij iets in zijn mond stopt, ziet hij wat ermee gebeurde. Hij gebruikt deze bijzondere gave in zijn niet alledaagse job: met ‘De Laatste Groet’ helpt hij nabestaanden om de laatste uren van hun dierbare overledene te reconstrueren. Wanneer inspecteur Adams een lijk in een luchtdichte zak vindt, roept hij Eds hulp in. Maar Ed twijfelt: wil hij zijn gave wel inzetten bij een moordzaak? Als hij zich toch vastbijt in de zaak raakt hij verstrikt in een mix van absurde situaties, persoonlijke chaos en bakken gewetenswroeging.
Videoland
Videoland is een Nederlandse streamingdienst met veel aandacht voor Nederlandse producties. Je kunt onbeperkt kijken zonder reclames, ook naar series die op RTL te zien zijn. Ook kun je vooruit kijken naar series die op een later moment op RTL uitgezonden worden. De content wordt regelmatig vernieuwd, waardoor er altijd iets nieuws te bekijken is.
Rippers (seizoen 1)
Rippers gaat over een oorlog tussen rivaliserende bendes die eindigt met een brute overval op een ondergrondse opiumplantage in Eindhoven. Degenen die aan de touwtjes trekken bij die heist zijn de mensen van wie je het het minst verwacht, drie jonge gasten die van plan zijn er zelf met de buit vandoor te gaan
Pathé Thuis
Wil je de nieuwste films zien, dan moet je bij Pathé Thuis zijn! Je betaalt per film en betaalt daarom alleen voor wat je echt kijkt. De streams zijn van hoge kwaliteit en je kunt al binnen een paar weken na de bioscooprelease de grootste blockbusters kijken.
Scream 7
Als er een nieuwe Ghostface-killer opduikt in het rustige plaatsje waar Sidney Prescott een nieuw leven heeft opgebouwd, wordt haar grootste angst werkelijkheid: haar dochter is het volgende doelwit. Vastbesloten om haar gezin te beschermen, moet Sidney de verschrikkingen uit haar verleden confronteren om voor eens en altijd een einde te maken aan de slachtpartijen.
Voor het samenstellen van deze lijst hebben we – uiteraard met toestemming – gebruik gemaakt van de info van Nieuwdezeweek.nl