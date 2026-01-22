Het bekijken van verticale video's is populairder dan ooit met apps als TikTok en Instagram Reels. Ook Netflix zou nu series en films in deze vorm gaan promoten.

Netflix gaat een update voor de mobiele app uitrollen, waarbij er een verticale videofeed wordt toegevoegd. Daarin krijg je korte clips uit films en series te zien, waarmee je snel kan zien of de desbetreffende serie of film wat voor jou is.

Netflix komt met vernieuwde mobiele app

Netflix test al een tijdje een nieuw ontwerp voor de iPhone‑app met een verticale feed. In de stijl van TikTok en Instagram Reels kun je door korte fragmenten uit films en series swipen, zodat ontdekken nog laagdrempeliger wordt. Na een halfjaar testen wordt de feed de komende tijd door Netflix geïntegreerd als vast onderdeel van de mobiele app. Volgens Netflix wordt de verticale videofeed later in 2026 voor iedereen beschikbaar. De exacte timing per regio is nog onduidelijk, maar de uitrol verloopt doorgaans gefaseerd.

Netflix gaat ook video-podcasts aanbieden

Netflix wil deze nieuwe verticale feed niet alleen inzetten voor films en series, maar ook om video‑podcasts te promoten en te verspreiden. Daarvoor komen er steeds meer podcasts als video naar het platform. Denk aan bekende namen als The Bill Simmons Podcast en andere shows van The Ringer, truecrime‑hits als My Favorite Murder en een reeks comedy‑, sport‑ en entertainmentpodcasts. De feed kan zo dienen als springplank: korte, deelbare clips moeten je prikkelen om de volledige aflevering op Netflix te kijken.

Ondertussen blijft Netflix ook bedrijfsmatig groeien, ondanks stevige concurrentie van YouTube en andere sociale platforms. In 2025 haalde het bedrijf zo’n 45,2 miljard dollar omzet, waarvan meer dan 1,5 miljard dollar afkomstig was uit de advertentie‑abonnementen. Het aantal betalende abonnees kwam eind 2025 uit op ongeveer 325 miljoen wereldwijd. Daarnaast zit Netflix midden in een overnamestrijd rond Warner Bros. Discovery: het bedrijf wil de streaming- en filmtak – inclusief concurrent HBO Max – overnemen, terwijl ook Paramount Skydance een bod heeft uitgebracht. Die overnamestrijd wordt in de komende tijd verder uitgevochten.

Bekijk ook Netflix koopt deel Warner Bros: HBO Max-titels komen naar Netflix Streamingdienst Netflix koopt een deel van Warner Bros. Een gevolg hiervan is dat ook streamingdienst HBO Max in handen komt van Netflix en dat heeft een positief gevolg voor Netflix-abonnees.