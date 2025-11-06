Apple brengt iOS 18.7.2 uit voor iedereen die nog niet naar iOS 26 wil (of kan)

Hoewel iOS 26 de meest recente versie is, wordt iOS 18 ook nog door Apple ondersteund. Apple verplicht je namelijk niet om nu al te updaten naar iOS 26 als je dat om wat voor reden dan ook (nog) niet wil. En heb je een ouder toestel dat niet geschikt is voor iOS 26, dan kún je niet eens naar deze versie overstappen. Gelukkig laat Apple deze groep gebruikers niet in de kou achter, want er staat een nieuwe beveiligingsupdate klaar in de vorm van iOS 18.7.2

iOS 18.7.2 beschikbaar

iOS 18.7.2 en iPadOS 18.7.2 bevatten bijna dertig oplossingen voor beveiligingsproblemen. In deze updates worden dezelfde beveiligingsproblemen opgelost als in iOS 26.1, dat eerder deze week verscheen. Zo is er een probleem opgelost waardoor sommige apps informatie kregen over de camera, nog voordat je als gebruiker toestemming gaf tot toegang tot de camera. Ook bij Mail, Zoek mijn, Notities, Safari en meer zijn er beveiligingslekken gedicht. Door problemen konden apps bepaalde gevoelige informatie van gebruikers achterhalen. Apple dicht dergelijke lekken regelmatig in nieuwe software-updates. Het is daarom belangrijk om altijd up-to-date te zijn.

Het goede nieuws is dat de gedichte lekken niet misbruikt lijken te zijn, in ieder geval niet zover Apple daar vanaf weet. In gevallen waar dat wel zo is, geeft Apple dat op haar pagina over beveiligingsupdates aan. Wil je meer weten over de inhoud van iOS 18.7.2 en iPadOS 18.7.2, lees dan hier meer.

iOS 18.7.1 is beschikbaar voor deze apparaten:

iPhone XR / XS en nieuwer

iPhone SE (2020 en 2022)

iPadOS 18.7.1 kun je op de volgende apparaten installeren:

Releasenotes iOS 18.7.2 en iPadOS 18.7.2

Deze update bevat belangrijke beveiligingsoplossingen en wordt aanbevolen voor alle gebruikers. Informatie over de beveiligings­aspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina: https://support.apple.com/100100

iOS 18.7.2 en iPadOS 18.7.2 downloaden

Om iOS 18.7.2 te downloaden, doe je het volgende: Ga op je iPhone of iPad naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt. Tik op Download en installeer. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via je computer. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac en open de Finder. Windows-gebruikers openen de Apple Devices-app uit de Microsoft Store. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

Waarom zie ik de update (nog) niet?

Het kan soms even duren voordat jij de update op jouw toestel te zien krijgt. Dat heeft ermee te maken dat Apple deze updates gefaseerd uitrolt. Hoe dit zit lees je in dit artikel: Dit is waarom het langer duurt voordat iOS-updates automatisch geïnstalleerd worden. Als het na een tijdje nog niet lukt om iOS te updaten, lees dan ons artikel over iOS-installatieproblemen.