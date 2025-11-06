Apple brengt iOS 18.7.2 uit voor iedereen die nog niet naar iOS 26 wil (of kan)
Hoewel iOS 26 de meest recente versie is, wordt iOS 18 ook nog door Apple ondersteund. Apple verplicht je namelijk niet om nu al te updaten naar iOS 26 als je dat om wat voor reden dan ook (nog) niet wil. En heb je een ouder toestel dat niet geschikt is voor iOS 26, dan kún je niet eens naar deze versie overstappen. Gelukkig laat Apple deze groep gebruikers niet in de kou achter, want er staat een nieuwe beveiligingsupdate klaar in de vorm van iOS 18.7.2
iOS 18.7.2 beschikbaar
iOS 18.7.2 en iPadOS 18.7.2 bevatten bijna dertig oplossingen voor beveiligingsproblemen. In deze updates worden dezelfde beveiligingsproblemen opgelost als in iOS 26.1, dat eerder deze week verscheen. Zo is er een probleem opgelost waardoor sommige apps informatie kregen over de camera, nog voordat je als gebruiker toestemming gaf tot toegang tot de camera. Ook bij Mail, Zoek mijn, Notities, Safari en meer zijn er beveiligingslekken gedicht. Door problemen konden apps bepaalde gevoelige informatie van gebruikers achterhalen. Apple dicht dergelijke lekken regelmatig in nieuwe software-updates. Het is daarom belangrijk om altijd up-to-date te zijn.
Het goede nieuws is dat de gedichte lekken niet misbruikt lijken te zijn, in ieder geval niet zover Apple daar vanaf weet. In gevallen waar dat wel zo is, geeft Apple dat op haar pagina over beveiligingsupdates aan. Wil je meer weten over de inhoud van iOS 18.7.2 en iPadOS 18.7.2, lees dan hier meer.
iOS 18.7.1 is beschikbaar voor deze apparaten:
iPadOS 18.7.1 kun je op de volgende apparaten installeren:
- iPad Pro 13-inch
- iPad Pro 12.9-inch (3e generatie) en nieuwer
- iPad Pro 11-inch (1e generatie) en nieuwer
- iPad Air (3e generatie) en nieuwer
- iPad (7e generatie) en nieuwer
- iPad mini (5e generatie) en nieuwer
Releasenotes iOS 18.7.2 en iPadOS 18.7.2
Deze update bevat belangrijke beveiligingsoplossingen en wordt aanbevolen voor alle gebruikers.
Informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina: https://support.apple.com/100100
iOS 18.7.2 en iPadOS 18.7.2 downloaden
Om iOS 18.7.2 te downloaden, doe je het volgende:
Je kunt de update ook uitvoeren via je computer. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac en open de Finder. Windows-gebruikers openen de Apple Devices-app uit de Microsoft Store. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.
Waarom zie ik de update (nog) niet?
Het kan soms even duren voordat jij de update op jouw toestel te zien krijgt. Dat heeft ermee te maken dat Apple deze updates gefaseerd uitrolt. Hoe dit zit lees je in dit artikel: Dit is waarom het langer duurt voordat iOS-updates automatisch geïnstalleerd worden. Als het na een tijdje nog niet lukt om iOS te updaten, lees dan ons artikel over iOS-installatieproblemen.
Taalfout gezien of andere suggestie hoe we dit artikel kunnen verbeteren? Laat het ons weten!
Artikelcorrectie, spelfout of -aanvulling doorgeven?
Het laatste nieuws over Apple van iCulture
- 'iOS 26.2 schakelt handige wifi-functie tussen iPhone en Apple Watch uit in de EU': dit is waarom (06-11)
- Dit zijn alle nieuwe functies en verbeteringen in iOS 26.2 (05-11)
- Live Vertaling met je AirPods komt toch wél naar de EU in iOS 26.2 (05-11)
- Eerste ontwikkelaarsbeta van iOS 26.2 en iPadOS 26.2 beschikbaar: wat krijgen we deze keer? (04-11)
- 5 functies die je meteen aan moet zetten om het meeste uit Apple Intelligence te halen (04-11)
iOS 18
iOS 18 is de grote najaarsupdate van 2024 voor de iPhone. In iOS 18 spelen AI en diverse verbeteringen voor de iPhone de hoofdrol. Met Apple Intelligence kun je meer op je iPhone gedaan krijgen, terwijl het vernieuwde beginscherm, het nieuwe Bedieningspaneel en de vele andere nieuwe functies in iOS 18 zorgen voor nog meer mogelijkheden. iOS 18 is beschikbaar sinds 16 september 2024. Lees ook ons overzicht van de beste iOS 18 functies en de meest interessante iOS 18 ontdekkingen en onze review van iOS 18 voor meer over onze ervaringen.
- Alles over iOS 18
- De beste iOS 18 functies
- Geheime iOS 18 ontdekkingen
- iOS 18 review
- Alles over Apple Intelligence
- Beginscherm in iOS 18: dit is er nieuw
- Nieuwe functies voor het Bedieningspaneel in iOS 18
- CarPlay in iOS 18
- iOS 18 en je privacy
- iOS 18-functies die pas later komen
- Geschikte toestellen voor iOS 18
- iOS 18 installeren doe je zo