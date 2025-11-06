Apple Watch Series 11 met scherm

‘iOS 26.2 schakelt handige wifi-functie tussen iPhone en Apple Watch uit in de EU’: dit is waarom

Apple gaat de wifi-synchronisatie tussen iPhone en Apple Watch verwijderen in iOS 26.2. Dit zorgt ervoor dat je soms handmatig je wifi wachtwoord moet invoeren.
Sasha Koevoets -

Apple zou van plan zijn om in iOS 26.2 een wijziging door te voeren voor Europese gebruikers: de iPhone zal geen wifi-netwerken meer synchroniseren met de Apple Watch. Dat zou Apple hebben bevestigd aan het Franse Numerama. Volgens Apple is de wijziging nodig om te voldoen aan de Europese Digital Markets Act (DMA) en om de privacy van gebruikers te beschermen.

Waarom Apple stopt met wifi-synchronisatie op Apple Watch

Tot dusver kan je Apple Watch automatisch verbinden met bekende wifi-netwerken die op je iPhone zijn opgeslagen. Het lijkt erop dat met iOS 26.2 deze koppeling verdwijnt in landen binnen de Europese Unie. De verwachting is dat de Apple Watch nog steeds probleemloos werkt wanneer de iPhone in de buurt is, maar dat je buitenshuis (zonder iPhone in de buurt) vaker handmatig met wifi moet verbinden. Apple heeft nog niet uitgelegd hoe dit precies in zijn werk gaat.

De reden achter deze zet is de Europese Commissie. Zij willen dat Apple de wifi‑functionaliteit op iPhone openstelt voor derden. Zo willen zij dat de koppeling zoals tussen iPhone en Apple Watch ook mogelijk wordt voor accessoires van andere merken. Apple stelt dat dit kan leiden tot het delen van zeer gevoelige gegevens, zoals je volledige lijst met opgeslagen wifi‑netwerken, wat indirect inzicht kan geven in locatie en routines. Om die reden kiest Apple ervoor de bestaande Apple Watch‑sync in Europa uit te schakelen in plaats van de iPhone‑wifi te openen voor derden. Immers: als Apple zelf die functie niet heeft, hoeven ze het ook niet aan te bieden aan anderen. Dit past in het patroon met Apple die vaker functies later uitbrengt (of nu zelfs verwijdert) in verband met strenge regelgeving.

Geen wifi-synchronisatie meer: wat jij ervan gaat merken

Gebruik je Apple Watch vaak zonder iPhone in de buurt (bijvoorbeeld op kantoor‑wifi of sportschool), dan kan het zijn dat je straks vaker handmatig moet verbinden of dat bepaalde functies beperkter werken wanneer je iPhone buiten bereik is. Voor de meeste gebruikers die iPhone en Apple Watch dicht bij elkaar gebruiken, lijkt de impact beperkt. We verwachten dat je in het vervolg eenmalig handmatig verbinding met een wifi-netwerk op de Apple Watch moet maken, maar dat het daarna gewoon automatisch gaat.

Wanneer gaat dit in?

De deadline bij de Europese Unie voor deze wijziging ligt voor het einde van 2025, dus combineert Apple dit samen met de verwachte release van iOS 26.2 begin december. Aan de andere kant rolt Apple in de EU juist een uitgestelde functie uit: Live Translation op AirPods wordt dan beschikbaar. Verder komt er nog een aantal nieuwe functies naar je iPhone in iOS 26.2. Wat deze nieuwe functies zijn, lees je ons overzicht.

Reacties: 7 reacties

  1. Je zou toch denken dat het geldverslindende monster, genaamd de Europese Unie, wel meer belangrijkere zaken heeft om op te lossen… Wat een gezeur zeg!

    Reageer op Sjakie

    • Origineel geplaatst door Sjakie

      Je zou toch denken dat het geldverslindende monster, genaamd de Europese Unie, wel meer belangrijkere zaken heeft om op te lossen… Wat een gezeur zeg!

      Hou toch op, de EU kost geld inderdaad maar we krijgen daar als Nederland een veelvoud voor terug, een Nexit zou ons 16% BNP kosten

      Reageer op Henk

  2. Ik blijf liever bij iOS 26.1. EU moet stoppen met het blokkeren van functies. We missen al genoeg functies, en dit is er weer eentje bij.

    Reageer op Yasin Kılıç

  3. Gezellig. Als blinde kan je via de watch geen wachtwoorden intikken, dus als je je iphone niet bij je hebt of de optie om het via je telefoon te doen werkt niet zit je vast. Wat een onnozelaars zijn dat daar toch geworden. Ze zouden zich beter aan de regels houden ipv alles uit te schakelen of weg te laten.

    Reageer op Sandra

  4. en als je een 4/5G versie hebt? Synchroniseert de watch dan de gegevens via icloud en zijn ze dan alsnog in sync?

    Reageer op Ik

