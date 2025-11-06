Apple zou van plan zijn om in iOS 26.2 een wijziging door te voeren voor Europese gebruikers: de iPhone zal geen wifi-netwerken meer synchroniseren met de Apple Watch. Dat zou Apple hebben bevestigd aan het Franse Numerama. Volgens Apple is de wijziging nodig om te voldoen aan de Europese Digital Markets Act (DMA) en om de privacy van gebruikers te beschermen.

Waarom Apple stopt met wifi-synchronisatie op Apple Watch

Tot dusver kan je Apple Watch automatisch verbinden met bekende wifi-netwerken die op je iPhone zijn opgeslagen. Het lijkt erop dat met iOS 26.2 deze koppeling verdwijnt in landen binnen de Europese Unie. De verwachting is dat de Apple Watch nog steeds probleemloos werkt wanneer de iPhone in de buurt is, maar dat je buitenshuis (zonder iPhone in de buurt) vaker handmatig met wifi moet verbinden. Apple heeft nog niet uitgelegd hoe dit precies in zijn werk gaat.

De reden achter deze zet is de Europese Commissie. Zij willen dat Apple de wifi‑functionaliteit op iPhone openstelt voor derden. Zo willen zij dat de koppeling zoals tussen iPhone en Apple Watch ook mogelijk wordt voor accessoires van andere merken. Apple stelt dat dit kan leiden tot het delen van zeer gevoelige gegevens, zoals je volledige lijst met opgeslagen wifi‑netwerken, wat indirect inzicht kan geven in locatie en routines. Om die reden kiest Apple ervoor de bestaande Apple Watch‑sync in Europa uit te schakelen in plaats van de iPhone‑wifi te openen voor derden. Immers: als Apple zelf die functie niet heeft, hoeven ze het ook niet aan te bieden aan anderen. Dit past in het patroon met Apple die vaker functies later uitbrengt (of nu zelfs verwijdert) in verband met strenge regelgeving.

Geen wifi-synchronisatie meer: wat jij ervan gaat merken

Gebruik je Apple Watch vaak zonder iPhone in de buurt (bijvoorbeeld op kantoor‑wifi of sportschool), dan kan het zijn dat je straks vaker handmatig moet verbinden of dat bepaalde functies beperkter werken wanneer je iPhone buiten bereik is. Voor de meeste gebruikers die iPhone en Apple Watch dicht bij elkaar gebruiken, lijkt de impact beperkt. We verwachten dat je in het vervolg eenmalig handmatig verbinding met een wifi-netwerk op de Apple Watch moet maken, maar dat het daarna gewoon automatisch gaat.

Wanneer gaat dit in?

De deadline bij de Europese Unie voor deze wijziging ligt voor het einde van 2025, dus combineert Apple dit samen met de verwachte release van iOS 26.2 begin december. Aan de andere kant rolt Apple in de EU juist een uitgestelde functie uit: Live Translation op AirPods wordt dan beschikbaar. Verder komt er nog een aantal nieuwe functies naar je iPhone in iOS 26.2. Wat deze nieuwe functies zijn, lees je ons overzicht.