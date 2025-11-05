Nintendo heeft een nieuwe app voor iPhone en iPad uitgebracht. Met de Nintendo Store-app kun je niet alleen winkelen, want de app biedt ook een interessant inzicht in je eigen speelstatistieken.

Nintendo heeft met de Nintendo eShop op je Nintendo-console en de My Nintendo Store via de browser verschillende manieren om games te kopen. De Nintendo eShop is Nintendo’s variant van de App Store, terwijl de My Nintendo Store het equivalent is van de Apple Store. De nieuwe Nintendo Store-app combineert beide winkels, maar biedt ook nog andere nuttige functies. En dan met name eentje in het bijzonder waar fans al jarenlang op wachten: speelstatistieken.

Nintendo Store-app met speelstatistieken

De Nintendo Store-app is dus met name bedoeld om het winkelen makkelijker te maken. Je kan met de app shoppen in de My Nintendo Store, hoewel de daadwerkelijke productpagina’s gewoon een in-app browser openen. Vanuit daar kun je de game weer vanaf je iPhone of iPad kopen in de Nintendo eShop, waarna een spel automatisch op je console geïnstalleerd wordt. Fysieke producten kopen kan ook, zoals consoles, accessoires en merchandise. De My Nintendo Store (en dus ook de Nintendo Store-app) ondersteunen Apple Pay voor het afrekenen.

Maar de app biedt een aantal andere interessante functies. Zo kan je meldingen krijgen voor aanbiedingen, je wenslijst bekijken en inchecken bij evenementen zoals beurzen waar Nintendo bij aanwezig is. In de Nintendo Store-app zit ook een functie ingebouwd die daar eigenlijk wat misplaatst voelt, maar waar wel al lang om gevraagd wordt: inzicht in je speelstatistieken.

Bij de Nintendo 3DS en de Wii U (Nintendo’s gamesystemen vóór de Nintendo Switch) was er een ingebouwde app waarmee je inzicht kreeg in hoeveel uur je elke app gespeeld hebt. De Dagboek-app bood allerlei handige en leuke inzichten. Bij de Nintendo Switch is zo’n ingebouwde app niet aanwezig. Een veelgebruikte workaround is om het ouderlijk toezicht in te schakelen, omdat je daarmee via de Ouderlijk toezicht voor Nintendo Switch-app op je iPhone kan zien hoeveel uur je in een game gestoken hebt. Maar dit alles komt nu dus ook samen in de Nintendo Store-app.

Als je inlogt met je Nintendo Account, kun je via je profiel rechtsonder in de app doortikken naar Speelactiviteit. Je ziet dan alle games die je gespeeld hebt. En als je je Nintendo Network-account (het vroegere onlinesysteem) gekoppeld hebt aan je Nintendo Account, kun je zelfs je speelstatistieken van Nintendo 3DS- en Wii U-games bekijken. Dit kan tot februari 2020. Bij Nintendo Switch-games zijn de statistieken behoorlijk uitgebreid, want je kunt zelfs per dag zien hoe lang je de desbetreffende game gespeeld hebt.

Nintendo heeft nu in totaal vijf recente apps voor de iPhone en iPad: