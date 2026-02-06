watchOS 11.6.2 nu beschikbaar met kleine bugfix

watchOS 11.6.2 is beschikbaar voor de Apple Watch. Deze kleine update lost een probleem op voor Apple Watches met een mobiele verbinding.

Voor wie (nog) geen watchOS 26 heeft geïnstalleerd, is er nu een nieuwe update van watchOS 11. Deze kleine update lost een probleem op voor Apple Watches met een mobiele verbinding, maar in Europa zul je weinig van de bug merken.

watchOS 11.6.2 beschikbaar

watchOS 11.6.2 is een kleine update voor watchOS 11. Er zat een bug in de vorige versie, waardoor contact leggen met de hulpdiensten in Australië niet of moeizaam verloopt. Het probleem speelt niet in watchOS 26, dus het is echt alleen bedoeld voor mensen die niet hebben geüpdatet naar de nieuwe versie met Liquid Glass. Volgens Apple hebben de Apple Watch Series 6, Series 7, Series 8, Series 9, Series 10, SE 2, Ultra en Ultra 2 last van de bug.

watchOS 11.6.2 downloaden

Om de update uit te voeren, doe je het volgende op de gekoppelde iPhone:

Open de Watch-app op de iPhone en ga naar Mijn Watch > Algemeen. Tik op Software-update en wacht tot de update is gedownload. Hang de Apple Watch aan de lader en wacht geduldig af tot de update is geïnstalleerd.

Terwijl de Apple Watch aan het updaten is, houd je de gekoppelde iPhone in de buurt om het updateproces niet te verstoren. Het updaten van de Apple Watch kan een uur duren, dus wees vooral geduldig. Zorg er in ieder geval voor dat de verbinding met de oplader niet verbroken wordt. Om de installatie af te ronden is het vereist om de Apple Watch aan de lader te hangen, dus hou daar rekening mee.

Je kunt ook direct updaten via de Apple Watch zelf:

Open de Instellingen-app op de Apple Watch. Ga naar Algemeen > Software-update. Wacht tot de Apple Watch gaat zoeken naar de update. Tik op Downloaden. Na het downloaden leg je de Apple Watch aan de oplader. Het installeren begint automatisch

Lukt het installeren niet? Voor watchOS-installatieproblemen lees je ons bijbehorende artikel.