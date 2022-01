iCulture Vandaag: dit was donderdag 20 januari 2022

We duiken vandaag in het onderwerp originele Apple-accessoires. Koop jij het liefst de hoesjes en bandjes van Apple, of zijn die van een ander merk eigenlijk net zo goed? Of kies je liever voor goedkoop, zodat je wat vaker kan wisselen? We horen het graag in onze poll! Verder is gebleken dat kwaadaardige apps je Apple ID-informatie konden stelen. Gelukkig is dit beveiligingslek inmiddels gedicht. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



​ Nanoleaf stopt met de originele lichtpanelen, maar de softwareondersteuning blijft gewoon doorgaan. Hulde!

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Vivino: Bestel de juiste wijn (gratis, iPhone, iOS 13.0+) - Match voor jou, een persoonlijke score bij elke wijn. ​