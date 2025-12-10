Instagram reels algortime

Meer grip op Instagram Reels via ‘Your Algorithm’ (maar nog niet in Nederland)

Soms krijg je op je Instagram Reels video's die niet aansluiten op jouw interesses. Instagram lost dit nu op door jou meer controle te geven over het algoritme.
Instagram brengt voor Reels een nieuwe functie uit waarmee je meer grip krijgt op de aanbevolen onderwerpen. Je ziet welke thema’s Instagram voor jou selecteert en kunt zelf aangeven waar je meer of minder van wilt zien, zodat aanbevelingen beter aansluiten op je interesses. De functie debuteert vandaag in de VS en komt volgens Engadget later naar andere regio’s.

Kies je algoritme voor Instagram Reels

Instagram rolt in de Verenigde Staten een nieuwe AI‑gestuurde functie uit waarmee gebruikers hun Reels‑aanbevelingen persoonlijker kunnen maken. Met de functie ‘Your Algorithm’ krijg je inzicht in welke onderwerpen Instagram denkt dat je interessant vindt, waarna je zelf kunt aangeven waar je meer of minder van wilt zien. Voorlopig verschijnt deze functie eerst in de Reels‑tab en later wordt dit uitgebreid naar het Explore-tabblad en andere delen van de app.

De bediening is eenvoudig: in de rechterbovenhoek van Reels verschijnt een nieuw icoon (twee lijnen met hartjes) dat ‘Your Algorithm’ opent. In dit scherm staat aan de hand van AI-analyse welke onderwerpen jij de laatste tijd interessant vond. Hierin kan je dan aangeven welke onderwerpen je graag wil zien, maar ook welke onderwerpen je niet wil zien. Het algoritme van Instagram zorgt ervoor dat de aanbevelingen van Reels zich daarop aanpassen. Wie het wil, kan deze eigen lijst met interesses als Story delen om volgers te laten zien waar je naar kijkt.

Beschikbaarheid in Nederland

De functie is per vandaag beschikbaar in de Verenigde Staten en wordt op een later moment naar meer regio’s uitgerold. Zodra ‘Your Algorithm’ in Nederland en België beschikbaar komt, kun je via Reels je voorkeuren finetunen en zo beter afgestemde aanbevelingen krijgen.

