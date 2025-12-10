Spotify op de Apple Watch

Spotify ondersteunt nu hele handige functie op Apple Watch (maar de implementatie kan beter)

Spotify biedt sinds kort ondersteuning voor Tik dubbel op de Apple Watch. Deze handige functie werd met de Apple Watch Series 9 geïntroduceerd en maakt het mogelijk om de Apple Watch zonder aanraking te bedienen.
Benjamin Kuijten -

Tik dubbel op de Apple Watch was de belangrijkste nieuwe functie bij de Apple Watch Series 9 en is sindsdien te vinden op elk nieuw model. Ook de nieuwste Apple Watch SE 3 biedt ondersteuning voor Tik dubbel. Door je wijsvinger en duim twee keer tegen elkaar aan te tikken (met de hand waar je je Apple Watch onder draagt), kun je eenvoudig bepaalde onderdelen van het scherm bedienen. Ideaal als je andere hand vol hebt en het scherm niet kan aanraken. Het goede nieuws is dat Spotify nu eindelijk ondersteuning biedt voor Tik dubbel. Het slechte nieuws is dat de implementatie wel wat beter kan.

Spotify nu met Tik dubbel op Apple Watch

De toevoeging van Tik dubbel in Spotify op de Apple Watch is opgemerkt door een gebruiker op Reddit. Met de nieuwste versie van Spotify op de Apple Watch kun je daardoor nu, zonder het scherm aan te hoeven raken, muziek afspelen en pauzeren. Door twee keer snel met je vinger tegen je duim te tikken, activeer je de afspeel/pauze-knop.

Hoewel dit ook praktisch kan zijn, was het wellicht handiger geweest als je met de Tik dubbel-functie snel naar een volgend of vorig nummer kon gaan. Voor de Muziek-app en Apple Music kun je dit in de instellingen zelf kiezen, maar Spotify biedt je die keuze niet. Verder kun je al langer Tik dubbel gebruiken om door lijsten te scrollen, ook in de Spotify-app.

Spotify op Apple Watch met Tik dubbel

Hoewel Tik dubbel in eerste instantie alleen voor Apple’s eigen apps was, is het sinds watchOS 11 een jaar geleden ook beschikbaar voor apps van derden. Er zijn nog niet heel veel apps die er gebruik van maken, dus dat Spotify het nu toegevoegd heeft is in principe goed nieuws. Het is echter nog niet zo praktisch en volledig als in de Muziek-app.

Wil je toch liever nummers skippen met Tik dubbel en Spotify? Dan moet je de Spotify-app van je Apple Watch verwijderen. De Apple Watch gebruikt dan gewoon de standaard Huidige-app van de Apple Watch, als afstandsbediening voor de muziek op je iPhone. Daarvoor kun je dus wel zelf kiezen of de Tik dubbel-actie je muziek pauzeert of afspeelt of naar het volgende nummer gaat. Het nadeel is dat je dan geen offline muziek van Spotify met je mee kan nemen op de Apple Watch en ook geen toegang hebt tot je Spotify-bibliotheek. Het kiezen van nummers moet dan via de iPhone.

Double Tap op Apple Watch

Tik dubbel op de Apple Watch: zo bedien je de Apple Watch met twee vingers tegen elkaar

Tik dubbel is het nieuwste bedieningsgebaar van de Apple Watch. Door met je vinger en duim tegen elkaar aan te tikken, kan je de Apple Watch bedienen zonder dat je het scherm aan hoeft te raken. In deze tip lees je wat je ermee kan doen, op welke modellen het werkt en hoe je het na kan bootsen op andere modellen.

Apple Watch

De Apple Watch is de smartwatch van Apple. Het allereerste model verscheen in 2015 en daarna verscheen er elk jaar een nieuwe generatie. Met de Apple Watch kun je je hartslag meten, berichten ontvangen en versturen, apps installeren en betalen met Apple Pay. Wil je een Apple Watch kopen, bekijk dan de verschillende Apple Watch-modellen die momenteel verkrijgbaar zijn. Je kunt je smartwatch steeds een ander uiterlijk geven met Apple Watch-horlogebandjes.

Apple Watch 2023
Tips
Nieuws
Tips
Tips
Gidsen
