In deze vijfde aflevering van de iCulture Podcast van 2026 bespreken Benjamin en Elger het Apple-nieuws van de afgelopen maand en delen zij hun inzichten. Deze keer blikken we uitgebreid vooruit op de WWDC-keynote en dat wordt een hele bijzondere.

iCulture Podcast S08E06

Met de WWDC vers achter de rug is het tijd om de balans op te maken. Want het draaide vooral om AI, AI en nog eens AI. En Siri, uiteraard met een flinke portie AI. Maar wij kunnen dat voorlopig (bijna) allemaal niet gebruiken, tenzij je wat extra moeite doet. Maar waar heb je dan wél wat aan als het gaat om iOS 27, watchOS 27 en de andere updates? Benjamin en Elger delen hun favoriete aankondigingen en nemen alle hoogte- en dieptepunten van de WWDC met je door. Zo ben je meteen bijgepraat, ook als je er nog niks van meegekregen hebt!

Deze aflevering is voorzien van hoofdstukken (chapters), zodat je makkelijker naar het juiste onderwerp kunt bladeren. Je kunt ze terugvinden in je favoriete podcast-player, bijvoorbeeld Overcast of Castro, maar ook in de standaard Podcasts-app van Apple.

iCulture podcast S08E05, de shownotes

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1 Er is een andere podcast met de naam ‘iCulture’ van de getalenteerde Engelse DJ Richard Earnshaw (@iCulturemusic). Die podcast is het dus niet, maar is zeker ook een luistertip!

Op de iCulture-redactie doen we veel meer dan artikelen schrijven: we testen producten, maken uitlegfilmpjes Instagram en we maken regelmatig een leuke Instagram Story over actuele gebeurtenissen. Om je een kijkje achter de schermen te geven is er de iCulture Podcast. Daarin bespreken we afwisselend de nieuwste ontwikkelingen en geven wij onze visie op alles rondom Apple.