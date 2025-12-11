‘Deze drie nieuwe functies en verbeteringen krijgt het Studio Display 2’

Apple zou al een tijdje werken aan een nieuwe versie van het Studio Display, voor het gemak maar even het Studio Display 2 genoemd. Volgens een bron krijgt dit scherm in ieder geval drie nieuwe functies en verbeteringen.

Al maanden gaan er geruchten dat Apple werkt aan twee nieuwe externe schermen, waarvan eentje de opvolger is van het huidige Studio Display. Het Studio Display werd in 2022 uitgebracht samen met de Mac Studio en is Apple’s midrange externe Mac-scherm. In onze review van het Studio Display waren we gematigd enthousiast, want er viel nog veel te verbeteren. Een aantal van die verbeteringen gaan we zien in de opvolger, het Studio Display 2. Volgens MacWorld krijgt het nieuwe Studio Display van 2026 in ieder geval drie nieuwe functies.

#1 Ondersteuning voor 120Hz ProMotion

Het oorspronkelijke Studio Display biedt een verversingsgraad van 60Hz, wat standaard is voor veel schermen. Maar voor die prijs van het Studio Display mag je eigenlijk wel iets meer verwachten. Alle huidige iPhones, MacBook Pro’s en de iPad Pro-modellen hebben al een 120Hz-display en volgens MacWorld is dat ook het geval met het Studio Display 2. Daarmee zijn animaties soepeler en ziet alles er veel vloeiender uit. Het zou ook gaan om een variabele verversingsgraad, waardoor de verversing van de beelden aangepast wordt op basis van de content. Exact zoals ProMotion werkt dus.

Ondersteuning voor 120Hz zou vooral bij MacBook Pro-eigenaren goed van pas komen. Het interne scherm biedt al 120Hz en als je hem nu aan een Studio Display koppelt, merk je aanzienlijk kwaliteitsverschil tussen het externe scherm en het interne MacBook Pro-scherm. Bovendien biedt de M5 iPad Pro van dit najaar ondersteuning voor 120Hz met externe schermen, wat tevens ideaal zou zijn voor het volgende Studio Display.

#2 Ondersteuning voor HDR

MacWorld meldt bovendien dat het scherm ondersteuning biedt voor HDR-weergave. Daarmee springen bepaalde onderdelen er extra uit dankzij een hogere helderheid. Denk aan een explosie in een film. Bovendien is er nu een merkbaar verschil in de helderheid tussen het MacBook Pro-scherm en het scherm van het huidige Studio Display. Met HDR-ondersteuning kan Apple dat verschil verkleinen. Er was eerder al een gerucht dat beweerde dat het volgende Studio Display een mini-LED scherm zou krijgen, vergelijkbaar met de MacBook Pro.

#3 A19-chip voor betere (camera?)prestaties

Wist je dat het Studio Display een iPhone-chip aan boord heeft? Het huidige model is voorzien van A13-chip, die als eerste in de iPhone 11 gebruikt is. De chip is onder andere verantwoordelijk voor de beeldverwerking van de ingebouwde camera en regelt ook functies als Middelpunt voor de camera. Volgens de bron krijgt de nieuwe versie een A19-chip ingebouwd. Dat is een enorme upgrade, want dat is dezelfde chip als in de huidige iPhone 17. Wat het scherm precies met al die extra kracht moet, is nog de vraag. Ongetwijfeld zorgt dit ervoor dat bepaalde prestaties beter zijn, bijvoorbeeld van de camera, maar of er daardoor ook andere nieuwe functies aan toegevoegd worden, is nog maar de vraag.

We weten nog niet wanneer het Studio Display 2 precies beschikbaar komt, maar als we de bronnen mogen geloven komt het nieuwe scherm ergens in 2026 uit. We verwachten dat Apple deze tegelijk aankondigt met een schermloze Mac, zoals een nieuw Mac Studio.