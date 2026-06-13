Alice & Steve (seizoen 1)

Alice is er kapot van wanneer haar beste vriend Steve een relatie begint met haar 26-jarige dochter Izzy. Ze dreigt in één klap zowel haar beste vriend als haar dochter te verliezen. Ze besluit alle middelen in te zetten die ze tot haar beschikking heeft om de relatie te beëindigen: van dreigementen en smeken tot het saboteren van zijn carrière.

Helaas voor haar is Steve meer dan klaar voor de aanval, en wat begint als een perfecte vriendschap ontaardt in een totale vete. Uiteindelijk verliest Alice’s man Daniel zijn geduld. De hele situatie heeft een kant van Alice naar boven gehaald die hem beangstigt. Steve weet dat Izzy het beste is wat hem ooit is overkomen en wil er een gooi naar doen. Maar Alice gaat niet zonder slag of stoot ten onder.