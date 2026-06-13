Weekend kijktips: Propeller One-Way Night Coach, Michael, Sweet Magnolias en nog veel meer
In de rubriek Weekend-kijktips besteden we aandacht aan het nieuwe aanbod van de Streaming videodiensten zoals Apple TV (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben van alles te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.
Apple TV
Apple TV is de streamingdienst van Apple met originele films, series en documentaires biedt. De producties zijn vaak van hoge kwaliteit en zijn zonder advertenties te kijken. Alle content is ook offline te downloaden. Ontdek hoe je Apple TV 3 maanden gratis kunt kijken bij je aankoop. Geen nieuw device gekocht? Dan krijg je 7 dagen gratis.
Propeller One-Way Night Coach
In de gouden eeuw van de luchtvaart vertrekt de jonge vliegtuigenthousiasteling Jeff met zijn moeder op een lange reis dwars door Amerika naar Hollywood. Een simpele vlucht verandert in de reis van zijn leven. Tussen vliegtuigmaaltijden, charmante stewardessen, onverwachte tussenstops, excentrieke passagiers en een spannende blik in de eerste klas ontvouwt de reis zich in magische en onverwachte momenten, die de koers uitzetten voor de toekomst van de jongen.
Disney+
Disney+ biedt een breed scala aan content, waaronder films, tv-series en documentaires van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic. Geniet van een enorme collectie nieuwe en klassieke Disney-content. Je kunt genieten van HD-streaming zonder extra kosten. En je vindt bij Disney+ veel gezinsvriendelijke content, waardoor het geschikt is voor kijkers van alle leeftijden. Neem een jaarabonnement van 12 maanden en je krijgt 16% korting of bekijk onze Disney-deals.
Alice & Steve (seizoen 1)
Alice is er kapot van wanneer haar beste vriend Steve een relatie begint met haar 26-jarige dochter Izzy. Ze dreigt in één klap zowel haar beste vriend als haar dochter te verliezen. Ze besluit alle middelen in te zetten die ze tot haar beschikking heeft om de relatie te beëindigen: van dreigementen en smeken tot het saboteren van zijn carrière.
Helaas voor haar is Steve meer dan klaar voor de aanval, en wat begint als een perfecte vriendschap ontaardt in een totale vete. Uiteindelijk verliest Alice’s man Daniel zijn geduld. De hele situatie heeft een kant van Alice naar boven gehaald die hem beangstigt. Steve weet dat Izzy het beste is wat hem ooit is overkomen en wil er een gooi naar doen. Maar Alice gaat niet zonder slag of stoot ten onder.
💻 Probeer Apple TV 7 dagen gratis (of 3 maanden gratis bij geselecteerde devices)
🇳🇱 NLZIET: twee weken gratis kijken naar alle belangrijke Nederlandse zenders!
👽 SkyShowtime: probeer 7 dagen gratis, daarna vanaf €6,99 per maand
🏎 Viaplay: volg de F1 en Premier League met veel korting
🧟♀️ Pathé Thuis: kijk de beste films, ook recente blockbusters!
🎬 CineMember: kijk 2 weken gratis naar arthouse films
🍿 HBO Max: vanaf slechts €5,99 per maand
Netflix
Netflix biedt een uitgebreide collectie films, series, documentaires en originele content in diverse genres. Je kunt content downloaden om offline te kijken. Ook kun je op verschillende manieren kijken, waardoor je altijd wel een geschikt apparaat hebt.
Sweet Magnolias (seizoen 5)
Sweet Magnolias is een hartverwarmende dramaserie die zich afspeelt in het pittoreske stadje Serenity in South Carolina. De serie volgt de levens van drie jeugdvriendinnen Maddie Townsend, Dana Sue Sullivan en Helen Decatur, die elkaar door dik en dun steunen terwijl ze omgaan met liefde, familie, carrière en de uitdagingen van het dagelijks leven.
Gebaseerd op de populaire boekenreeks van Sherryl Woods draait Sweet Magnolias om vriendschap, tweede kansen en de kracht van een hechte gemeenschap. Met een mix van romantiek, drama en feelgood-momenten is het een serie die je laat lachen, ontroert en inspireert.
Amazon Prime Video
Amazon Prime Video biedt een gevarieerde selectie van films, series en documentaires, waaronder exclusieve content. Ben je Amazon Prime-lid, dan heb je toegang tot deze streamingdienst én kun je genieten van extra voordelen zoals snellere verzending van Amazon-aankopen. Daarnaast kun je films huren of kopen. Start je gratis proefperiode van 30 dagen.
De Tatta’s: De Serie (seizoen 2)
De familie van Kampen is aardig ingeburgerd in de Hollandwijk en de buurt is ook een beetje gewend aan die gekke Tatta’s. Maar hun geldproblemen zijn nog niet voorbij. Bovendien worstelt vader Erik met zijn Tatta-identiteit en voelt hij zich bedreigd door andere, populairdere Tatta’s. Eriks vrouw Laura gaat op zoek naar een baan en ook Daan en Jessica zijn bereid om financieel een steentje bij te dragen. Daan besluit zijn geluk te vinden door te gaan hosselen en wordt daarbij geholpen door zijn matties. Jessica krijgt haar allereerste baantje in de Surinaamse Toko van Beauty’s broer. Oppertatta opa Richard lukt het opnieuw om iedereen tegen zich in het harnas te jagen.
HBO Max
HBO Max biedt een breed scala aan hoogwaardige content, waaronder exclusieve HBO-series, films en documentaires zoals Game of Thrones en de nieuwste blockbusters. Het aanbod wordt continu bijgewerkt. Betaal jaarlijks en je bespaart 40%.
They Will Kill You
Een jonge vrouw moet een nacht zien te overleven in de Virgil, het mysterieuze en levensgevaarlijke hoofdkwartier van een demonische sekte, als ze niet hun volgende offer wil worden.
SkyShowtime
SkyShowtime is een streamingdienst die een uitgebreide collectie van films, series, sport, en kinderprogramma\’s biedt. Het combineert content van bekende filmstudio\’s zoals Dreamworks, Universal en Paramount. Het platform is gebruiksvriendelijk en laat je ook offline kijken. Bekijk welke korting op SkyShowtime je kunt krijgen.
Ligas (seizoen 1)
De briljante maar controversiële advocaat Lorenzo Ligas zet zich samen met de idealistische stagiaire Marta in voor de wanhopige gevallen van AC Milan, op zoek naar gerechtigheid en geconfronteerd met zijn eigen tekortkomingen.
Videoland
Videoland is een Nederlandse streamingdienst met veel aandacht voor Nederlandse producties. Je kunt onbeperkt kijken zonder reclames, ook naar series die op RTL te zien zijn. Ook kun je vooruit kijken naar series die op een later moment op RTL uitgezonden worden. De content wordt regelmatig vernieuwd, waardoor er altijd iets nieuws te bekijken is.
Ex On The Beach: Double Dutch
Negen sexy singles reizen naar een paradijs vol zon, zee, plezier en liefde. Lekker relaxen is er niet bij; ze krijgen onverwachts bezoek.. van hun exen! Welke EX is next?
Pathé Thuis
Wil je de nieuwste films zien, dan moet je bij Pathé Thuis zijn! Je betaalt per film en betaalt daarom alleen voor wat je echt kijkt. De streams zijn van hoge kwaliteit en je kunt al binnen een paar weken na de bioscooprelease de grootste blockbusters kijken. Kijk je eerste film met 60% korting!
Michael
Michael Jackson groeit als frontman van de Jackson Five uit tot een visionaire artiest, die met zijn creatieve ambitie vastberaden is om de grootste entertainer ter wereld te worden.
Voor het samenstellen van deze lijst hebben we – uiteraard met toestemming – gebruik gemaakt van de info van Nieuwdezeweek.nl