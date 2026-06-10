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Telegram op Apple Watch Ultra

Telegram is na jaren weer terug op de Apple Watch: dit kun je ermee

Nieuws Apps
Telegram heeft opnieuw een Apple Watch-app. Deze nieuwe native variant van Telegram op de Apple Watch laat je vanaf je pols tekstberichten, spraakberichten en meer versturen.
Benjamin Kuijten -

Al in 2015, vlak na de komst van de Apple Watch, kwam Telegram met een variant voor Apple’s smartwatch. Maar in 2022 werd deze app verwijderd, tot ongenoegen van gebruikers. Maar nu is er dus goed nieuws, want Telegram is terug op de Apple Watch. Wij laten je zien hoe de app eruit ziet en wat je ermee kan.

Telegram weer op Apple Watch

De nieuwe Telegram-app draait volledig native op de Apple Watch. Dat betekent dat de app zelf niet een losse schil is, waarbij al het denkwerk op de iPhone gedaan wordt. Om van start te gaan, moet je alleen eenmalig de Apple Watch-app koppelen door met je iPhone de QR-code te scannen. Daarna worden alle berichten automatisch synchroon gehouden. Je volledige chatlijst, inclusief je verdeling in eigengemaakte mappen, verschijnen op het horloge.

Telegram op Apple Watch

Je kan in een gesprek zelf door de conversatie scrollen en antwoorden met spraak of het (veeg)toetsenbord. Er is ook een plusknop, waarmee je een sticker, spraakbericht of je locatie kan versturen. Bellen is op dit moment nog niet mogelijk. Je kunt ook niet chats archiveren, verwijderen of op een andere manier beheren. Desalniettemin voelt de app vrij compleet.

Werkt ook zonder iPhone

In tegenstelling tot WhatsApp op de Apple Watch, kun je Telegram wél zonder iPhone in de buurt gebruiken. Mocht je een Apple Watch met cellularverbinding hebben, dan kun je je iPhone dus gewoon thuis laten en via de Telegram-app op de Apple Watch berichten blijven sturen en ontvangen.

Telegram Messenger

Telegram Messenger

Versie 12.7

Download
Geschikt voor
iPhone, iPad
Vereist
iOS 13.0+
Grootte
156.22 MB
Uitgever
Telegram FZ-LLC
Leeftijd
12+
Talen

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Apple Watch

De Apple Watch is de smartwatch van Apple. Het allereerste model verscheen in 2015 en daarna verscheen er elk jaar een nieuwe generatie. Met de Apple Watch kun je je hartslag meten, berichten ontvangen en versturen, apps installeren en betalen met Apple Pay. Wil je een Apple Watch kopen, bekijk dan de verschillende Apple Watch-modellen die momenteel verkrijgbaar zijn. Je kunt je smartwatch steeds een ander uiterlijk geven met Apple Watch-horlogebandjes.

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