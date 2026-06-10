Telegram heeft opnieuw een Apple Watch-app. Deze nieuwe native variant van Telegram op de Apple Watch laat je vanaf je pols tekstberichten, spraakberichten en meer versturen.

Al in 2015, vlak na de komst van de Apple Watch, kwam Telegram met een variant voor Apple’s smartwatch. Maar in 2022 werd deze app verwijderd, tot ongenoegen van gebruikers. Maar nu is er dus goed nieuws, want Telegram is terug op de Apple Watch. Wij laten je zien hoe de app eruit ziet en wat je ermee kan.

Telegram weer op Apple Watch

De nieuwe Telegram-app draait volledig native op de Apple Watch. Dat betekent dat de app zelf niet een losse schil is, waarbij al het denkwerk op de iPhone gedaan wordt. Om van start te gaan, moet je alleen eenmalig de Apple Watch-app koppelen door met je iPhone de QR-code te scannen. Daarna worden alle berichten automatisch synchroon gehouden. Je volledige chatlijst, inclusief je verdeling in eigengemaakte mappen, verschijnen op het horloge.

Je kan in een gesprek zelf door de conversatie scrollen en antwoorden met spraak of het (veeg)toetsenbord. Er is ook een plusknop, waarmee je een sticker, spraakbericht of je locatie kan versturen. Bellen is op dit moment nog niet mogelijk. Je kunt ook niet chats archiveren, verwijderen of op een andere manier beheren. Desalniettemin voelt de app vrij compleet.

Werkt ook zonder iPhone

In tegenstelling tot WhatsApp op de Apple Watch, kun je Telegram wél zonder iPhone in de buurt gebruiken. Mocht je een Apple Watch met cellularverbinding hebben, dan kun je je iPhone dus gewoon thuis laten en via de Telegram-app op de Apple Watch berichten blijven sturen en ontvangen.

Telegram Messenger Versie 12.7 Download Geschikt voor iPhone, iPad Vereist iOS 13.0+ Grootte 156.22 MB Uitgever Telegram FZ-LLC Leeftijd 12+ Talen