Via het Twitter-account @indiappsanta geven kleine zelfstandige appontwikkelaars elke dag een andere app weg. Maar er is ook kritiek of dit wel de juiste manier is.

Gratis apps bij Indie App Santa

De hele maand december is er een app gratis of met extra korting te downloaden via @indieappsanta. Het begon met de Twitter-app Aviary (voorheen €5,49), daarna volgde The Wallpaper App en vandaag kun je de kinderapp Santa’s Naughty or Nice List gratis ophalen, waarbij je de reclames gratis kunt afkopen.



De apps zijn met minimaal 50 procent korting te krijgen en ze zijn vaak gratis. Daarmee keert een traditie terug die aan het begin van de App Store erg gebruikelijk was. We hadden op iCulture jarenlang zelfs een wekelijkse rubriek op zondag met tijdelijk gratis apps.

Bij de website iMore zijn ze echter sceptisch over de gang van zaken. Onafhankelijke ontwikkelaars hebben het moeilijk in de App Store omdat apps nauwelijks vindbaar zijn. Apple brengt in de App Store wel wat apps voor het voetlicht, maar valt daarbij ook vaak terug op dezelfde titels, of bespreekt apps die alleen voor Amerikanen interessant zijn. Nederlandse en Belgische apps krijgen zelden aandacht.

De kritiek van iMore richt zich echter op het feit dat ontwikkelaars hun apps moeten weggeven in een poging om meer apps te verkopen. Normaal heeft Aviary 80 downloads per dag, maar op de dag dat de app gratis was werd het 22.000 keer gratis gedwonload. Daarmee loopt de ontwikkelaar in theorie €120.000 aan inkomsten mis. Voor veel mensen zijn dat meer dan twee jaarsalarissen.

Overigens geldt dat alleen in theorie, want het gaat veelal om mensen die nooit van plan waren geweest om voor de app te bestalen. Vaak downloaden ze uit nieuwsgierigheid (of verzamelwoede) de app gratis, om er vervolgens niet zoveel mee te doen. Daarmee mist de hele actie z’n doel: meer downloads betekent meer App Store reviews. Meer mensen die de app liken en aan hun vrienden aanbevelen betekent uiteindelijk weer meer betaalde downloads en een hogere positie in de App Store-ranglijsten. Het is echter de vraag of het zoveel extra oplevert. Als de inkomsten van je huishouden afhankelijk zijn van de App Store, is dat een onzeker bestaan en kun je beter een vaste baan zoeken bij een groot bedrijf, om in je vrije tijd nog wat apps te maken. Zoals al eerder bleek is 98% van de ontwikkelaars geen grootverdiener.

Vergeet dus niet om de apps die je gratis binnenhengelt daadwerkelijk te gebruiken en iets terug te geven door wat reclame voor de app te maken, een goede review achter te laten of te kijken welke andere apps de ontwikkelaar gemaakt heeft – ook al zijn ze betaald.

