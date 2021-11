Er komt een vernieuwde, grote iMac aan met Apple Silicon. Zoveel is wel zeker. Geruchtenlekker @dylandkt denkt meer details te hebben: hij zou begin 2022 in de winkel moeten liggen.

’27-inch iMac komt begin 2022′

Na alle reeds verschenen Macs met Apple Silicon is het de grote vraag: welke wordt de volgende? De 27-inch iMac staat daarbij hoog op de nominatie om te worden vervangen. Eerder dit jaar maakte de 24-inch iMac al de overstap naar Apple Silicon en er blijven nu nog maar een paar modellen over: de grotere iMac, de high-end Mac mini en de nog professionelere Mac Pro. Volgens geruchtenlekker @dylandkt is de grote iMac al snel aan de beurt. Hij zou misschien wel weer ‘iMac Pro‘ kunnen heten, is voorzien van een M1 Pro- en M1 Max-chip en heeft een 27-inch mini-LED-scherm. Ook gaan we weer veel meer poorten terugzien.



iMac (Pro)

Promotion and Mini Led

Base model 16gb Ram 512gb Storage

M1 Pro and Max

Dark bezels

HDMI, SD Card, Usb C

Similar design to iMac 24 and Pro Display XDR

Starting price at or over 2000 dollars

Ethernet on brick standard

Face ID was tested (Not confirmed)

1H 2022 — Dylan (@dylandkt) October 30, 2021

Eigenlijk bevestigt Dylan wat we al wel weten. Dat de 27-inch iMac (Pro) gaat draaien op de M1 Pro/Max is niet heel moeilijk te raden: deze krachtige chips zijn net onthuld en zullen ongetwijfeld in de grotere iMac terechtkomen. In ieder geval in de wat duurdere configuraties. Een release in het begin van 2022 klinkt ook geloofwaardig: meestal organiseert Apple in het voorjaar een event waar we regelmatig nieuwe iPads of Macs zien.

Apple zou ‘Pro’ aan de naam willen toevoegen om het te onderscheiden van de 24-inch iMac die eerder dit jaar verscheen. Het apparaat zou dan ook een ander uiterlijk kunnen krijgen, met minder felle kleuren. Apple zou het beschouwen als een Pro-apparaat en noemt het intern ook ‘iMac Pro’, beweert Dylan.

Verder zien we veel functies van de pas uitgebrachte MacBook Pro’s terug. Het 27-inch mini-LED-scherm werkt met ProMotion en heeft donkere schermranden, die wat smaller zijn geworden. Display-analist Ross Young denkt eveneens dat het schermformaat 27-inch blijft en dat Apple kiest voor mini-LED met ProMotion.

Het uiterlijk lijkt op de 24-inch iMac en het Pro Display XDR. Apple zou Face ID hebben getest voor deze machine, maar het is niet zeker of dat ook erin komt. Het basismodel zou voorzien zijn van 16GB geheugen en 512GB opslag. Alle modellen krijgen een hdmi-poort, sd-kaartslot en meerdere usb-c/Thunderbolt-poorten, vergelijkbaar met de MacBook Pro. In de adapter is een Ethernet-poort verwerkt, net als bij de 24-inch iMac.

Qua instapprijs moeten we rekenen op zo’n $2.000, denkt de geruchtenlekker. Gezien de prijs lijkt het dan meer op een vervanging van de 27-inch Intel iMac in plaats van een iMac Pro. Die lag namelijk op een heel ander prijsniveau: het instapmodel kostte €5.499 in Nederland.

Volgens Mark Gurman van Bloomberg is er inderdaad een grotere iMac in ontwikkeling. Apple zou eerder voorrang hebben gegeven aan de ontwikkeling van het 24-inch model, maar sinds die is verschenen is er naarstig gewerkt aan een grotere iMac.