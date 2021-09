Je iPhone geeft aan wanneer je batterij verzwakt is. Om te zorgen dat je langer met een oudere iPhone kan doen, zwakt Apple de processor kunstmatig af. Dat moet resulteren in een langere batterijduur, maar gaat ten koste van de snelheid van je iPhone. De zogeheten piekprestaties worden dan beperkt. Je kunt dit zelf terugzetten als je liever meer snelheid dan batterijduur wil.

iPhone piekprestaties: waarom wordt mijn iPhone langzaam?

Als de batterij van een iPhone ouder wordt, kan deze minder goed omgaan met stevige pieken in het batterijverbruik. Denk aan wanneer je een game speelt met veel animaties: dit vergt relatief veel van je batterij. Om permanente schade te voorkomen kan een iPhone bij te hoge pieken ‘crashen’, waardoor je telefoon even uitvalt en weer opstart. Dat is vervelend voor jou als gebruiker, dus Apple neemt voor oude batterijen een voorzorgsmaatregel.

Zodra je iPhone vindt dat je batterij oud is en eigenlijk vervangen zou moeten worden, worden de piekprestaties kunstmatig teruggeschroefd. Dit voorkomt dat je batterij te veel te verduren krijgt, wat weer een crash voorkomt. Je iPhone wordt daarom langzamer, wat als positief zijeffect heeft dat je batterijduur ook wat langer wordt. Het is mogelijk om deze maatregel uit te schakelen met als gevolg een kortere batterijduur en mogelijk meer crashes. Je kunt je iPhone batterijconditie controleren in de instellingen.

Heeft het zin om je iPhone locatie te veranderen voor een snellere iPhone?

Apple heeft niet altijd openbaar gemaakt dat je iPhone trager zou worden als de batterij oude wordt. Dat namen sommige landen het bedrijf kwalijk, waaronder Frankrijk. De Franse rechter heeft Apple daarom verboden deze voorzorgsmaatregel te nemen. Sommige websites schrijven daarom dat je de locatie van je iPhone daarom moet wijzigen naar Frankrijk om te voorkomen dat je iPhone traag wordt. Dat vinden wij onzin en het veroorzaakt vooral onhandige situaties.

Ten eerste zal je iPhone niet meteen sneller worden als je de locatie ervan wijzigt in de instellingen. Pas zodra de batterij te veel slijtage vertoont, wordt de voorzorgsmaatregel actief. Heb je je regio gewoon op Nederland of België staan, dan is het veel eenvoudiger om gewoon de schakelaar voor piekprestaties in te schakelen. We raden daarom aan om je regio niet te veranderen.

Verder zal het veranderen van je locatie gevolgen hebben voor sommige apps. Netflix zal bijvoorbeeld een Franse catalogus laten zien en mogelijk verdwijnen sommige aankopen in de iTunes Store, zoals films en muziek. Als deze niet te koop zijn in Frankrijk, toont je iPhone deze niet langer. Het gebeurt ook dat sommige mensen hun betaalmethodes in apps opnieuw moeten instellen en in bepaalde gevallen werkt iCloud Gezinsdeling niet meer. Heb je je locatie al gewijzigd, dan krijg je het allemaal terug door weer te herstellen naar je echte locatie.

Voelt je oude iPhone trager dan normaal en weet je zeker dat je geen slechte batterij hebt, bijvoorbeeld omdat je deze recent nog hebt vervangen? Dan kan er iets anders aan de hand zijn. Bekijk onze gids voor meer uitleg.

Uitleg: zo kun je piekprestaties herstellen op een langzame iPhone

Heb je besloten dat je, ondanks de mogelijke gevolgen, toch de piekprestaties wil herstellen? Dat kan eenvoudig, maar alleen als je iPhone heeft geconcludeerd dat je batterij zwak is. Volg deze stappen:

Open de Instellingen-app. Scrol naar beneden en tik op Batterij. Tik op Batterijconditie en controleer welke tekst er onder Piekprestaties staat. Is je batterij zwak? Dan verschijnt een schakelaar om de prestatieregulering uit te zetten.

Je hebt altijd de mogelijkheid om de schakelaar weer op groen te zetten als je genoeg krijgt van uitvallende apps. We adviseren ook om je iPhone-batterij te vervangen als je nog even met je toestel wil doen.