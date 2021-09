Het kan voorkomen dat je 's ochtends niet wordt gewekt door je Apple Watch, terwijl je dat wel had ingesteld. In deze tip lees je de mogelijke oplossingen voor het probleem.

Gaat de wekker van je Apple Watch niet meer af? Dat is vervelend, maar gelukkig is er een aantal mogelijke oplossingen. We nemen ze stuk voor stuk met je door. Zo kun je je horloge blijven gebruiken als wekker! Dit zijn geen officiële oplossingen van Apple, maar ze kunnen werken en het doet in ieder geval geen kwaad.

Apple Watch wekker gaat niet af? Controleer je Siri-instellingen

Veel gebruikers zullen weten dat je met behulp van Siri een wekker kan zetten door het met je stem te vragen. Als je dat doet op je Apple Watch, krijg je een bevestiging van de wekker die klaarstaat. Helaas wordt de wekker om de een of andere reden niet altijd daadwerkelijk geactiveerd. Merk je dat dit vaker gebeurt? Volg dan deze stappen om Siri even een zetje te geven:

Open de Instellingen-app op je Apple Watch. Tik op het Siri-menu en schakel Luister naar ‘Hé, Siri’ uit. Herstart je Apple Watch helemaal. Open weer de Siri-instellingen en zet de schakelaar weer aan.

Siri op de Apple Watch zou nu weer goed moeten werken. Probeer weer je wekkers te zetten via Siri en probeer dit voor de zekerheid eerst even overdag om het te testen. Werkt het nog steeds niet? Ga dan door naar de volgende oplossing. Vanaf watchOS 8 wordt de interface van Siri overigens duidelijker en kun je hiervandaan snel de Wekker-app openen om het te controleren.

Apple Watch wekker verwijderen en opnieuw toevoegen

Heeft Siri een zetje geven niet geholpen? Geen nood: er is nog een mogelijke oplossing. Het houdt in dat we alle wekkers verwijderen die je op dit moment hebt ingesteld. Daarna voeg je ze weer toe. Zo werkt dat vanaf je Apple Watch:

Activeer Siri en zeg “Verwijder al mijn wekkers”. Bevestig dat je alle wekkers wil verwijderen. Controleer eventueel de Wekker-app om het zeker te weten.

Het is nu de bedoeling dat je de wekkers die je nodig hebt opnieuw toevoegt. Het kan daarbij verstandig zijn om voor de zekerheid een extra wekker te zetten. Wil je bijvoorbeeld om 08:00 worden gewekt, zet dan een wekker voor 08:00 en 08:01. Dat geeft meer zekerheid dat er een wekker af gaat.

Een andere ‘oplossing’ voor je Apple Watch wekker issue is het gebruik van een andere wekker-app. Wij raden Sleep Cycle voor de Apple Watch aan. Deze app werkt onafhankelijk van Apple’s eigen wekker en meet ook nog eens je slaapactiviteit. Bekijk ook eens ze beste wekker apps voor iPhone in onze aparte gids.