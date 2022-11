iCulture Vandaag: dit was vrijdag 25 november 2022

Wat gebeurde er op Apple-gebied op vrijdag 25 november 2022? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Het zal je niet ontgaan zijn, maar vandaag vieren we Black Friday 2022. Er zijn heel wat Black Friday deals voor Apple-liefhebbers en we hebben de beste op een rij gezet. Wees er snel bij, want sommige artikelen gaan als warme broodjes! Maar er is vandaag ook weer nieuws. Zo geeft een Apple engineer uitleg over lossless en AirPods Pro. Kan dat wel samen? En bekijk ook eens onze lijst met apps voor voetbalstanden. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!

Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

Apps