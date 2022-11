We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Reasonable Doubt

Te zien bij: Disney+

Je zal twijfelen aan Jax Stewart vanwege haar discutabele ethiek en vreemde interpretaties van de wet, totdat jij degene bent die in de problemen zit. Dan zie je haar zoals ze werkelijk is: de meest briljante en onbevreesde advocaat in Los Angeles, die het rechtssysteem trotseert bij elke kans die ze krijgt.

The Guardians of the Galaxy Holiday Special

Te zien bij: Disney+

Special waarin de beschermers van het universum zoeken naar een kerstcadeau voor hun leider Peter Quill. Met Kevin Bacon in een gastrol.

Dit wil je zien! Probeer Apple TV+ 7 dagen gratis (of 1 jaar gratis bij geselecteerde devices)

NLZIET: twee weken gratis kijken naar alle belangrijke Nederlandse zenders! 🇳🇱

Viaplay: volg de F1 en Premier League met veel korting 🏎

HBO Max: vanaf slechts €5,99 per maand 🍿

Pathé Thuis: kijk de beste films, ook recente blockbusters!

CineMember: kijk 2 weken gratis naar arthouse films

Ghislaine Maxwell: Filthy Rich

Te zien bij: Netflix

Deze documentaire gaat via de verhalen van overlevers gedetailleerd in op de rechtszaak over sekshandel tegen Ghislaine Maxwell, een socialite en medeplichtige van Jeffrey Epstein.

Blood & Water (S03)

Te zien bij: Netflix

Een tiener in Kaapstad heeft een toevallige ontmoeting op een feestje en wil bewijzen dat een zwemster van een privéschool haar zus is die na haar geboorte is ontvoerd.

The Lost Patient

Te zien bij: Netflix

Franse misdaadfilm over een man die in een coma raakte, in de nacht dat zijn hele familie werd vermoord. Als hij weer wakker is probeert hij met een psychiater de waarheid te achterhalen.

The Last Dolphin King

Te zien bij: Netflix

Documentaire over het leven van de beroemde Spaanse dolfijnentrainer José Luis Barbero. Welke gebeurtenissen leidden tot zijn vermeende zelfmoord in 2015? Deze documentaire probeert het te ontrafelen.

Gaming Wall St (S01)

Te zien bij: HBO Max

In 2021 namen Reddit-gebruikers stelling tegen Wall Street door aandelen in zwakke bedrijven te kopen, zoals GameStop. Maar wat begon als een verzameling memes groeide uit tot een strijd tegen de heersende klasse van het financiële systeem.

Good Night Oppy

Te zien bij: Amazon Prime Video

Good Night Oppy vertelt het waargebeurde inspirerende verhaal van Opportunity, een rover die naar Mars werd gestuurd voor een missie van 90 dagen, maar uiteindelijk 15 jaar zou overleven. De film volgt de baanbrekende reis van Opportunity op Mars en de opmerkelijke band tussen een robot en de mens op miljoenen kilometers afstand.

Meet Cute

Te zien bij: Amazon Prime Video

Wanneer Sheila en Gary elkaar ontmoeten, is het liefde op het eerste gezicht – totdat blijkt dat hun magische afspraakje helemaal niet het lot was. Sheila heeft een tijdmachine en ze worden keer op keer verliefd. Maar wanneer de perfecte nacht nog niet genoeg is, reist Sheila naar Gary’s verleden om hem te veranderen in de perfecte man.

The Real Housewives of Amsterdam

Te zien bij: Videoland

Realityshow The Real Housewives is in Amerika al bijna vijftien jaar een hit, maar verovert inmiddels ook de rest van de wereld. Wat begon met The Real Housewives of Beverly Hills in 2008, kreeg meer dan 30 nationale en internationale varianten en een hele rits spin-offs. Nu is het de beurt aan Nederland. Het concept is simpel, we volgen de levens van een groep steenrijke vrouwen en het wel en wee binnen hun sociale kring. We zien hoe de deelneemsters samen luxe reizen maken, decadente feesten bezoeken en benevelde onderonsjes hebben in hun miljoenenvilla’s. Dat gaat gepaard met drama, veel drama. Aan het einde van ieder seizoen is er een ‘terugkommoment’, waarbij een presentator de dames nog eens flink aan de tand voelt over alle onderlinge gebeurtenissen. Het resultaat: nog meer drama.

To Olivia

Te zien bij: Pathé Thuis

In het jaar 1962 hebben de excentrieke auteur Roald Dahl en zijn vrouw, de Hollywoodactrice Patricia Neal, zich op het Engelse platteland teruggetrokken. Terwijl Dahl met zijn kinderverhalen worstelt, maakt Neal zich op om in ‘Hud’ te acteren, een rol die haar uiteindelijk een Oscar zal opleveren. Maar het noodlot slaat toe voor de geliefden. Hun dochtertje Olivia komt te overlijden.