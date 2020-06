Je kunt gemakkelijk PDF-bestanden maken op je iPhone of iPad, met functies die standaard in iOS zitten. In deze tip leggen we twee manieren uit.

PDF-bestanden maken op iPhone en iPad

PDF is een handig bestandsformaat om allerlei informatie uit te wisselen. Je kunt ze op bijna elk apparaat openen, waardoor ze ideaal zijn om uit te wisselen. Je kunt PDF-bestanden ook heel handig gebruiken als naslagwerk om een webpagina of iets anders offline op te slaan. Het maken van een PDF-bestand gaat heel gemakkelijk op je iPhone of iPad, via het deelmenu. Je kan een PDF maken vanuit Safari, maar ook vanuit veel andere apps die het deelmenu ondersteunen.

Dit zijn drie handige manieren om PDF-bestanden te maken op je iPhone:

PDF maken vanuit het deelmenu

Op deze manier lukt het om eenvoudig een PDF aan te maken van een bepaald bestand. Dit werkt bij alle apps die de optie bieden om iets af te drukken, waaronder in Safari. Je kan het ook doen vanuit een screenshot:

Open de webpagina, de schermafbeelding of het document in een geschikte app dat je naar PDF wilt omzetten en tik op het deelicoon. Tik op de optie Druk af.

Gebruik nu de pinch-to-zoombeweging (knijpbeweging) op de voorbeeldpagina die wordt getoond. Dit zorgt ervoor dat er een paginagrote preview wordt geopend. Gebruik nu bovenaan de pagina opnieuw het deelicoon en kies de app waarin je het PDF-bestand wilt delen. Je kan hem zo bijvoorbeeld opslaan in de Bestanden-app.

Kies je bijvoorbeeld voor Mail, dan zul je zien dat er een PDF-bestand als bijlage wordt toegevoegd aan de e-mail.

Heb je een iPhone met 3D Touch? Dan kun je bij stap 3 in plaats van de pinch-to-zoombeweging ook hard drukken op de voorbeeldpagina.

PDF maken vanuit Safari

Er is nog een andere manier bij Safari om van een webpagina een PDF-versie te maken. Dit doe je zo:

Open de webpagina waarvan je een PDF wilt maken. Maak een screenshot. Tik op de screenshot-miniatuur linksonder om te bewerken. Lees verder in onze tip voor het opslaan van Safari-webpagina’s als PDF.

PDF’s maken via Apple Boeken

Een andere manier om PDF-bestanden te maken van een webpagina of ander document is om te exporteren naar Apple Boeken. Dit is al sinds iOS 9 mogelijk en zit standaard ingebouwd. Hiervoor open je het deelmenu en kies je de Apple Boeken-app in het rijtje apps. Je moet mogelijk naar links vegen en tikken op Meer. Is de optie niet beschikbaar, dan werkt het helaas niet vanuit de app waar je dit probeert. Gebruik dan één van bovenstaande methodes.

Het document wordt dan omgezet naar PDF en in iBooks opgeslagen waar je het kunt openen en doorsturen naar bijvoorbeeld e-mail of Dropbox.