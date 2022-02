AI Music overgenomen door Apple

De startup heeft ‘Infinite Music Engine’ ontwikkeld, waarmee het mogelijk is om een oneindig aantal muzieknummers te laten genereren. Het wordt afgestemd op het doel en de gewenste stemming en het is royalty-vrij. Tijdens een workout kan de muziek bijvoorbeeld aangepast worden op de intensiteit van de oefening of op de mate van inspanning: moet iemand rustiger aan doen, dan wordt het tempo van de muziek ook langzamer. Reclamemakers kunnen het gebruiken om audio te creëren die precies op de situatie is afgestemd. Wat Apple ermee gaat doen is nog onduidelijk.



Eén van de mogelijke toepassingen is in Fitness+, waarbij de muziek wordt afgestemd op de getoonde oefeningen. Het zou ook kunnen worden gebruikt om de muziek in Terugblikken in de Foto’s-app beter af te stemmen op de inhoud. Een andere mogelijke toepassing is voor het genereren van ambient geluid met de HomePod

De overname zou de afgelopen weken hebben plaatsgevonden, zo meldt Bloomberg. Sinds begin januari zijn de sociale media-kanalen en de website van AI Music offline. De Linkedin-pagina bestaat nog wel. De Britten hadden iets meer dan twintig medewerkers in dienst en waren al sinds 2016 actief. Ze richtten zich vooral op media, reclame en gaming. Eerder werkten ze al met BBC en Wired.

Apple doet wel meer overnames, waarvan we pas later de impact zullen zien. Zo zijn Siri (en zelfs iTunes) ook uit een overname ontstaan. Bij AI Music zal het wat moeilijker zijn om te ontdekken waar de ‘Infinite Music Engine’ uiteindelijk opduikt.