iCulture Vandaag: dit was woensdag 24 november 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op woensdag 24 november 2021?

Apple gaat waarschuwen voor spyware, als je hierdoor getroffen bent. Verder stopt het bedrijf tijdelijk met de verkoop van producten in Turkije vanwege de inflatie. Lees hier waarom je bij Apple niet van inflatie kan profiteren. We hebben ook weer de nodige tips en uitlegpagina’s voor je klaar staan. Bekijk eens onze FAQ over Self Service Repair! Dat en nog veel meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Wat is Apple’s programma voor Self Service-reparatie? Lees er alles over in onze FAQ.

Bekijk hier hoe je de batterijstatus van AirPods kunt opvragen. We vertellen ook hoe lang ze op een lading mee moeten kunnen.

Foutje gemaakt? Zo kun je WhatsApp berichten verwijderen. Je hebt niet eeuwig de tijd.

Zo kun je foto’s bekijken op je Apple Watch. Nieuwe functies in watchOS 8!

Accessoires en devices

​ Bekijk onze gids met de beste HomeKit watersensoren. Kan ook handig zijn!

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

​ Shazam (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 13.0+) - Shazam kan nu langer naar muziek luisteren, zodat je betere resultaten krijgt.

, iOS 13.0+) - Shazam kan nu langer naar muziek luisteren, zodat je betere resultaten krijgt. Je kunt nu je Twitter-feed pauzeren in de app (en op het web).