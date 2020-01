Geen Flash meer in Safari

Steve Jobs heeft gelijk gekregen: zijn beroemde open brief uit 2010 voorspelde al het einde van Flash. Sinds 2010 wordt het niet meer standaard voorgeïnstalleerd op de Mac. De iPhone en iPad hebben het nooit ondersteund en dat was een bewuste keuze. Apple heeft nu de volgende stap genomen door in de nieuwste versie van de Safari Technology Preview alle ondersteuning voor Flash weg te halen. Het gaat hier om een soort betaversie van Safari, een experimentele versie waarin ontwikkelaars bugs kunnen ontdekken voordat het grote publiek de update krijgt. Ook gebruikt Apple de Safari Technology Preview voor experimentele functies. De aankondiging zit verstopt in de releasenotes van versie 99. Het houdt simpelweg in dat je geen Adobe Flash meer in Safari kunt gebruiken en installeren.



Als gebruiker van de normale versie van Safari kun je nog een tijdje genieten van Flash-websites, maar ook daarna is het afgelopen. In Safari 10 (macOS Sierra) schakelde Apple Flash standaard uit en moest je het weer activeren als je het wilde gebruiken. Eén van de redenen was dat Flash nogal wat beveiligingsproblemen met zich meebracht.

Voor de meeste mensen zal het geen directe gevolgen hebben, omdat het toch al nauwelijks meer wordt gebruikt. Wel kan het zijn dat je favoriete retro-website uit 2010 of eerder niet meer goed wordt weergegeven. In 1996 verscheen de eerste versie van Macromedia Flash. Het werd gebruikt voor filmpjes, games en andere bewegende elementen op het web. Inmiddels heeft HTML5 die rol overgenomen; het is veiliger en veelzijdiger.

Adobe stopt zelf ook met Flash

Adobe kondigde in 2017 zelf ook al aan te willen stoppen met Flash. Beide bedrijven zouden nauw hebben samengewerkt om de overgang naar een wereld zonder Flash zo soepel mogelijk te laten verlopen. Google’s Chrome, Mozilla Firefox en Microsoft Edgew waren toen al gestopt met de ondersteuning, maar Apple zelf gaf geen tijdlijn in de officiële verklaring: